Siêu xe đua Bugatti Bolide cuối cùng được bàn giao

Sau gần 1 năm kể từ khi được bàn giao, những chiếc Bugatti Bolide cuối cùng đã lăn bánh khỏi nhà máy Molsheim (Pháp), đánh dấu những hành trình cuối cùng của động cơ W16 dung tích 8.0L huyền thoại.
Chiếc Bugatti Bolide thứ 40, và cũng là chiếc cuối cùng, được thửa riêng cho một nhà sưu tập sưu xe nổi tiếng người Thụy Sĩ. Ông cũng đang sở hữu các mẫu Bugatti hiếm khác như 18/3 Chiron, Centodieci, Type 35, EB110 GT, EB110 SS, Veyron 14. Super Sport, Veyron 16.4 Grand Sport...
Ngoại hình của siêu xe Bugatti Bolide cuối cùng được lấy cảm hứng từ chiếc Bugatti Type 35 và Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport trong bộ sưu tập trên.
Cụ thể, siêu xe dành riêng cho đường đua này mang màu sơn chủ đạo xanh Bleu Grand Prix Lyonnais, đi kèm với các chi tiết tương phản màu xanh Dark Blue.
Sở hữu gói ngoại thất khí động học được chế tác đặc biệt, mẫu hypercar này có thể vào cua với gia tốc lên đến 2,5 G và lực ép xuống mặt đường gần 3 tấn.
Trong khi đó, nội thất của chiếc Bugatti Bolide này được cá nhân hóa với chất liệu Alcantara màu xanh Lake Blue, đi kèm các đường chỉ xanh Light Blue Sport.
Bảng đồng hồ taplo được chia làm 3 khoang, kết hợp cùng ghế đua bằng sợi carbon có bổ sung thêm nhiều điểm tựa nón bảo hiểm và thân người lái.
Bugatti Bolide được trang bị động cơ W16 với 4 bộ turbo 8.0L tương tự Chiron, tuy nhiên công suất được tăng lên mức 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm.
Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,2 giây, tốc độ tối đa có thể hơn 501 km/h.
Tại thời điểm ra mắt vào năm 2021, thương hiệu này công bố giá khởi điểm của Bolide lên đến 4,7 triệu USD, chưa bao gồm các tùy chọn đắt đỏ trị giá hàng triệu USD khác.
Sau khi 40 chiếc Bugatti Bolide đã được bàn giao xong, hãng siêu xe có trụ sở tại Pháp chỉ còn sản xuất động cơ W16 trên dòng siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral với số lượng giới hạn 99 chiếc.
