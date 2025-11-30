Siêu xe đua Bugatti Bolide cuối cùng được bàn giao

Chiếc Bugatti Bolide thứ 40, và cũng là chiếc cuối cùng, được thửa riêng cho một nhà sưu tập sưu xe nổi tiếng người Thụy Sĩ. Ông cũng đang sở hữu các mẫu Bugatti hiếm khác như 18/3 Chiron, Centodieci, Type 35, EB110 GT, EB110 SS, Veyron 14. Super Sport, Veyron 16.4 Grand Sport...