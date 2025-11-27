Mitsubishi Triton Savana - bán tải địa hình giới hạn 80 chiếc

|
Mitsubishi Brazil vừa chính thức công bố sự trở lại của phiên bản đặc biệt Savana trên dòng bán tải Triton thế hệ thứ sáu với hàng loạt phụ kiện off-road ấn tượng.
Mitsubishi Triton Savana thế hệ mới được phát triển trên nền tảng Triton Katana cao cấp nhất, đi kèm 2 tùy chọn màu sơn độc quyền vàng Rally Yellow và xanh Forest Green.
Về ngoại hình, Mitsubishi Triton Savana sở hữu ngoại thất hầm hố hơn với lưới tản nhiệt được sơn tối màu. Cản trước cũng được bổ sung ốp bảo vệ gầm.
Xe được nâng cấp lên mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng lốp địa hình, trong khi Triton Katana chỉ được trang bị mâm sắt. Tuy nhiên, hệ thống treo và khoảng sáng gầm của Triton Savana không đổi so với bản tiêu chuẩn.
Chiếc xe được trang bị tiêu chuẩn loạt phụ kiện off-road giá trị như ống thở, baga mui, vị trí gắn móc kéo, hệ thống điện gia dụng tại khoang tải...
Nội thất của Mitsubishi Triton Savana không có gì thay đổi so với Triton Katana, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch.
Ghế ngồi được bọc da màu đen đi kèm với đường chỉ đỏ tương phản. Logo Savana được đặt tại bảng taplo khu vực ghế phụ.
Mitsubishi Triton Savana vẫn được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh bi-turbo 2.4L, sản sinh công suất tối đa 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
Sức mạnh này được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 8 cấp và hệ dẫn động Super Select II 4WD, bao gồm 7 chế độ lái Normal, Eco, Snow, Gravel, Mud, Sand và Rock.
Với trang bị ống thở, khả năng lội nước của Triton Savana được nâng từ 500 mm lên mức tối đa 800 mm.
Ngoài ra, mẫu bán tải này cũng được trang bị đầy đủ các tính năng tiện nghi như sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, 7 túi khí, camera 360, ADS...
Với trang bị off-road, Mitsubishi Triton Savana sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu bán tải cỡ trung như Toyota Hilux Adventure, Nissan Navara Pro-4X, Ford Ranger Wildtrak X, Isuzu D-Max X-Terrain, Volkswagen Amarok PanAmericana...
Mitsubishi Triton Savana chỉ được sản xuất giới hạn 80 chiếc dành riêng cho thị trường Brazil với giá 349.990 Real (khoảng 65.100 USD), đắt hơn 11.000 Real (khoảng 2.000 USD) so với phiên bản Triton Katana.
Trước đó, Mitsubishi cũng ra mắt các phiên bản Savana trên các dòng Triton thế hệ thứ ba, thứ tư và thứ năm.
