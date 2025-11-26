Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
BMW Z4 Final Edition - lời tạm biệt mẫu xe thể thao biểu tượng

  • Thứ tư, 26/11/2025 11:29 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau Toyota GR Supra, BMW Z4 thế hệ thứ 3 đã nhận được gói nâng cấp cuối cùng Final Edition, trước khi dừng sản xuất kể từ quý II/2025.

bmw, z4, final edition anh 1

Tương tự Toyota GR Supra, BMW Z4 thế hệ thứ ba đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời sau hơn 7 năm có mặt trên thị trường, đánh dấu sự kết thúc trong việc hợp tác giữa hãng xe ĐứcNhật Bản.
bmw, z4, final edition anh 2

Nhằm tri ân cho dòng xe thể thao mui trần này, BMW đã chính thức giới thiệu phiên bản cuối cùng Z4 Final Edition tại nhiều thị trường với số lượng "giới hạn".
bmw, z4, final edition anh 3

BMW Z4 Final Edition sở hữu tùy chọn màu sơn hàng thửa đen nhám BMW Individual Frozen Black, đi kèm gói trang trí ngoại thất Shadowline Package và phần mui bạt màu đen Moonlight Black.
bmw, z4, final edition anh 4

Mẫu Roadster đặc biệt này sở hữu bộ mâm 5 chấu kép M Dual-Spoke Bicolor 800M 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau, kết hợp cùng cùm phanh M Sport màu đỏ.
bmw, z4, final edition anh 5

Không gian nội thất của BMW Z4 Final Edition tương đồng với các chi tiết ốp tối màu và đường chỉ đỏ. Bệ bước được trang trí bằng ốp kim loại với logo "Z4 FINAL EDITION".
bmw, z4, final edition anh 6

Ghế thể thao M Sport được bọc chất liệu da Vernasca và Alcantara tối màu, đi kèm các đường chỉ đỏ tương phản, trong khi dây đai an toàn được trang trí bởi 3 màu sắc BMW M.
bmw, z4, final edition anh 7

BMW Z4 M40i Final Edition vẫn được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L, sản sinh công suất tối đa 387 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
bmw, z4, final edition anh 8

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số tự động 8 cấp Steptronic hoặc hộp số sàn 6 cấp, vốn sẽ bổ sung thêm tùy chỉnh khung gầm Edition Handschalter Package.
bmw, z4, final edition anh 9

BMW Z4 M40i Final Edition có giá 77.500 USD tại Mỹ cho cả 2 phiên bản hộp số tự động và hộp số sàn. Trong khi đó, gói nâng cấp này khả dụng cho các phiên bản sDrive20i, sDrive30i và Z4 M40i tại châu Âu với giá từ 4.200 Euro đến 7.400 Euro.

Việt Hà

Ảnh: BMW

bmw z4 final edition Toyota bmw z4 z4 final edition bmw z4 final edition toyota supra

