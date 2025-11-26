BMW Z4 Final Edition - lời tạm biệt mẫu xe thể thao biểu tượng

BMW Z4 M40i Final Edition có giá 77.500 USD tại Mỹ cho cả 2 phiên bản hộp số tự động và hộp số sàn. Trong khi đó, gói nâng cấp này khả dụng cho các phiên bản sDrive20i, sDrive30i và Z4 M40i tại châu Âu với giá từ 4.200 Euro đến 7.400 Euro.