Kia EV5 Weekender - Concept SUV điện mang phong cách địa hình

Tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu 2025, hãng xe Hàn Quốc vừa ra mắt bản concept xe điện Kia EV5 Weekender, được phát triển bởi Kia China Style Design Team (Trung Quốc).
Đây cũng là mẫu xe thứ tư mang huy hiệu "Weekender" sau EV9, PV5 và Tasman. Đúng với tên gọi, mẫu concept này mang phong cách việt dã ấn tượng.
Về ngoại hình, Kia EV5 Weekender Concept nổi bật với thiết kế cản trước hầm hố, đặc biệt là dải đèn viền LED chạy ngang đầu xe không như các phiên bản EV5 tiêu chuẩn.
Phiên bản ra mắt của mẫu SUV thuần điện này sở hữu màu sơn nhám, đi kèm với các chi tiết tương phản màu xanh lá - thể hiện đây là một mẫu xe thuần điện.
Ngoài ra, Kia EV5 Weekender còn sở hữu bộ mâm đa chấu sơn đen cùng lốp AT giúp tăng khoảng sáng gầm, bên cạnh baga mui quen thuộc của các dòng xe địa hình.
So với các phiên bản thương mại, Kia EV5 Weekender sở hữu thiết kế nội thất khác biệt với bảng đồng hồ taplo nhỏ, trong khi màn hình trung tâm kéo dài đến ghế phụ.
Ghế ngồi cũng được thiết kế theo phong cách việt dã với nhiều chi tiết cắt xẻ thông gió. Tuy nhiên, trang bị này có thể sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại.
Trong khi đó, khoang hành lý được trang bị đầy đủ các phụ kiện phục vụ việc dã ngoại. Nhiều chi tiết cũng được trang bị bằng tông màu xanh EV tương tự ngoại thất.
Kia vẫn chưa công bố thông tin về hiệu năng vận hành của chiếc xe. Hiện tại, Kia EV5 sử dụng nền tảng E-GMP, vốn hỗ trợ cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh.
Dòng SUV thuần điện này đang được phân phối với các phiên bản EV5 Air, EV5 Earth và EV5 GT-line. Phiên bản hiệu năng cao EV5 GT đã được xác nhận đưa vào sản xuất.
Tuy nhiên, Kia vẫn chưa xác nhận liệu có đưa mẫu concept này đi sản xuất thương mại hay không. Nếu nhận được nhiều sự quan tâm, Kia EV5 Weekender sẽ có mặt tại các thị trường xe điện trọng điểm của thương hiệu.
