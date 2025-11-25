Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Kia EV5 Weekender - Concept SUV điện mang phong cách địa hình

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:05 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Mẫu xe điện Kia EV5 Weekender Concept được thiết kế mang phong cách off-road thiết kế việt dã, khoảng sáng gầm lớn và lốp địa hình.

kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 1

Tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu 2025, hãng xe Hàn Quốc vừa ra mắt bản concept xe điện Kia EV5 Weekender, được phát triển bởi Kia China Style Design Team (Trung Quốc).
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 2

Đây cũng là mẫu xe thứ tư mang huy hiệu "Weekender" sau EV9, PV5 và Tasman. Đúng với tên gọi, mẫu concept này mang phong cách việt dã ấn tượng.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 3

Về ngoại hình, Kia EV5 Weekender Concept nổi bật với thiết kế cản trước hầm hố, đặc biệt là dải đèn viền LED chạy ngang đầu xe không như các phiên bản EV5 tiêu chuẩn.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 4

Phiên bản ra mắt của mẫu SUV thuần điện này sở hữu màu sơn nhám, đi kèm với các chi tiết tương phản màu xanh lá - thể hiện đây là một mẫu xe thuần điện.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 5

Ngoài ra, Kia EV5 Weekender còn sở hữu bộ mâm đa chấu sơn đen cùng lốp AT giúp tăng khoảng sáng gầm, bên cạnh baga mui quen thuộc của các dòng xe địa hình.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 6

So với các phiên bản thương mại, Kia EV5 Weekender sở hữu thiết kế nội thất khác biệt với bảng đồng hồ taplo nhỏ, trong khi màn hình trung tâm kéo dài đến ghế phụ.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 7

Ghế ngồi cũng được thiết kế theo phong cách việt dã với nhiều chi tiết cắt xẻ thông gió. Tuy nhiên, trang bị này có thể sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 8

Trong khi đó, khoang hành lý được trang bị đầy đủ các phụ kiện phục vụ việc dã ngoại. Nhiều chi tiết cũng được trang bị bằng tông màu xanh EV tương tự ngoại thất.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 9

Kia vẫn chưa công bố thông tin về hiệu năng vận hành của chiếc xe. Hiện tại, Kia EV5 sử dụng nền tảng E-GMP, vốn hỗ trợ cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 10

Dòng SUV thuần điện này đang được phân phối với các phiên bản EV5 Air, EV5 Earth và EV5 GT-line. Phiên bản hiệu năng cao EV5 GT đã được xác nhận đưa vào sản xuất.
kia, ev5, Weekender Concept, suv, xe dien anh 11

Tuy nhiên, Kia vẫn chưa xác nhận liệu có đưa mẫu concept này đi sản xuất thương mại hay không. Nếu nhận được nhiều sự quan tâm, Kia EV5 Weekender sẽ có mặt tại các thị trường xe điện trọng điểm của thương hiệu.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Kia EV4 có thể được sản xuất tại Mỹ vì thuế quan của Tổng thống Trump

Kia EV4 tại thị trường Mỹ có thiết kế dạng sedan fastback, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và có thể được sản xuất tại nhà máy Kia Georgia (Mỹ).

08:04 18/4/2025

Kia Concept EV2 - SUV hạng B có cửa mở như Rolls-Royce Cullinan

Kia Concept EV2 gây ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ và nhiều trang bị hiện đại, tuy nhiên một số chi tiết có thể sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại.

06:30 2/3/2025

MPV thuần điện Kia PV5 sở hữu thiết kế tương lai

Ngoại thất của mẫu MPV thuần điện Kia PV5 gần như tương đồng với bản concept ra mắt trước đó tại triển lãm CES 2024.

14:09 22/2/2025

Việt Hà

Ảnh: Kia

kia ev5 Weekender Concept suv xe điện kia ev5 ev5 weekender kia ev5 weekender concept quảng châu trung quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý