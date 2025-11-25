Kia EV5 Weekender - Concept SUV điện mang phong cách địa hình

Tuy nhiên, Kia vẫn chưa xác nhận liệu có đưa mẫu concept này đi sản xuất thương mại hay không. Nếu nhận được nhiều sự quan tâm, Kia EV5 Weekender sẽ có mặt tại các thị trường xe điện trọng điểm của thương hiệu.