Cận cảnh Honda Civic Type R Ultimate Edition phiên bản cuối cùng

  • Thứ ba, 25/11/2025 14:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Honda Civic Type R Ultimate Edition chỉ được sản xuất giới hạn 40 chiếc tại thị trường châu Âu trước khi dừng phân phối.

honda civic, type r, ultimate edition anh 1

Nhằm chia tay mẫu hatchback hiệu năng cao tại thị trường châu Âu, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda Civic Type R Ultimate Edition vào tháng 6/2026.
honda civic, type r, ultimate edition anh 2

Phiên bản giới hạn này chỉ có duy nhất màu sơn trắng Championship White và các họa tiết decal màu đỏ trên nắp capo và 2 bên thân xe, đi kèm logo "Ultimate Edition" ở đuôi.
honda civic, type r, ultimate edition anh 3

Mẫu xe hiệu năng cao này vẫn được trang bị mâm tiêu chuẩn 5 chấu kép 19 inch đen mờ cùng kẹp phanh Brembo. Logo Honda nền đỏ là đặc trưng của dòng Type R.
honda civic, type r, ultimate edition anh 4

So với các phiên bản tiêu chuẩn, Honda Civic Type R Ultimate Edition sở hữu vô lăng thể thao bọc da lộn cùng các đường chỉ tương phản màu đỏ, đi kèm logo Honda Type R.
honda civic, type r, ultimate edition anh 5

Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có kích thước 10.2 inch, đồ họa có thể thay đổi theo các chế độ lái Comfort, Sport, +R và Individual.
honda civic, type r, ultimate edition anh 6

Người lái có thể điều chỉnh các chức năng tiện nghi thông qua màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây điện thoại thông minh.
honda civic, type r, ultimate edition anh 7

Bề mặt ốp nội thất được trang trí với chất liệu sợi carbon đỏ độc đáo, đi kèm trang bị thảm sàn Type R màu đỏ và đèn chiếu logo mặt đất tại cửa.
honda civic, type r, ultimate edition anh 8

Hàng ghế trước của Honda Civic Type R sở hữu thiết kế bucket seat điều chỉnh cơ 6 hướng, được bọc chất liệu da lộn cũng như dây đai an toàn màu đỏ.
honda civic, type r, ultimate edition anh 9

Hàng ghế sau được bọc chất liệu da lộn màu đen và dây an toàn đỏ, có thể gập tựa lưng ghế theo tỷ lệ 60:40. Là một mẫu xe thể thao, tiện nghi tại khu vực này khá hạn chế khi không có cửa gió điều hòa cũng như bệ tay giữa 2 ghế.
honda civic, type r, ultimate edition anh 10

Khoang hành lý của Honda Civic Type R rộng khoảng 410 L, và có thể mở rộng lên 1.212 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau xuống.
honda civic, type r, ultimate edition anh 11

Honda Civic Type R Ultimate Edition vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh VTEC turbo dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm.
honda civic, type r, ultimate edition anh 12

Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, cho phép mẫu hatchback hiệu năng cao có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 275 km/h.
honda civic, type r, ultimate edition anh 13

Sau khi Civic Type R dừng phân phối tại châu Âu, các khách hàng có thể lựa chọn các mẫu "hot hatch" khác như Audi RS 3, Toyota GR Yaris, Mercedes-AMG A 45 S...
honda civic, type r, ultimate edition anh 14

Tại Anh, Honda Civic Type R Ultimate Edition có giá 57.905 bảng (khoảng 75.900 USD), cao hơn khoảng 7.850 USD so với Civic Type R tiêu chuẩn. Tại Viêt Nam, mẫu xe thể thao này cũng dừng bán vào cuối tháng 10 vừa qua.

Việt Hà

Ảnh: Auto Express

honda civic type r ultimate edition Honda Toyota hiệu năng cao hatchback honda

