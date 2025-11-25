Cận cảnh Honda Civic Type R Ultimate Edition phiên bản cuối cùng

|
Nhằm chia tay mẫu hatchback hiệu năng cao tại thị trường châu Âu, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda Civic Type R Ultimate Edition vào tháng 6/2026.
Phiên bản giới hạn này chỉ có duy nhất màu sơn trắng Championship White và các họa tiết decal màu đỏ trên nắp capo và 2 bên thân xe, đi kèm logo "Ultimate Edition" ở đuôi.
Mẫu xe hiệu năng cao này vẫn được trang bị mâm tiêu chuẩn 5 chấu kép 19 inch đen mờ cùng kẹp phanh Brembo. Logo Honda nền đỏ là đặc trưng của dòng Type R.
So với các phiên bản tiêu chuẩn, Honda Civic Type R Ultimate Edition sở hữu vô lăng thể thao bọc da lộn cùng các đường chỉ tương phản màu đỏ, đi kèm logo Honda Type R.
Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có kích thước 10.2 inch, đồ họa có thể thay đổi theo các chế độ lái Comfort, Sport, +R và Individual.
Người lái có thể điều chỉnh các chức năng tiện nghi thông qua màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây điện thoại thông minh.
Bề mặt ốp nội thất được trang trí với chất liệu sợi carbon đỏ độc đáo, đi kèm trang bị thảm sàn Type R màu đỏ và đèn chiếu logo mặt đất tại cửa.
Hàng ghế trước của Honda Civic Type R sở hữu thiết kế bucket seat điều chỉnh cơ 6 hướng, được bọc chất liệu da lộn cũng như dây đai an toàn màu đỏ.
Hàng ghế sau được bọc chất liệu da lộn màu đen và dây an toàn đỏ, có thể gập tựa lưng ghế theo tỷ lệ 60:40. Là một mẫu xe thể thao, tiện nghi tại khu vực này khá hạn chế khi không có cửa gió điều hòa cũng như bệ tay giữa 2 ghế.
Khoang hành lý của Honda Civic Type R rộng khoảng 410 L, và có thể mở rộng lên 1.212 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau xuống.
Honda Civic Type R Ultimate Edition vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh VTEC turbo dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm.
Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, cho phép mẫu hatchback hiệu năng cao có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 275 km/h.
Sau khi Civic Type R dừng phân phối tại châu Âu, các khách hàng có thể lựa chọn các mẫu "hot hatch" khác như Audi RS 3, Toyota GR Yaris, Mercedes-AMG A 45 S...
Tại Anh, Honda Civic Type R Ultimate Edition có giá 57.905 bảng (khoảng 75.900 USD), cao hơn khoảng 7.850 USD so với Civic Type R tiêu chuẩn. Tại Viêt Nam, mẫu xe thể thao này cũng dừng bán vào cuối tháng 10 vừa qua.
