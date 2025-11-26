Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát Nhật Bản sử dụng Toyota Crown Sport RS

  • Thứ tư, 26/11/2025 07:04 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cảnh sát tỉnh Aichi vừa trưng bày mẫu xe tuần tra Toyota Crown Sport RS độc nhất thế giới tại triển lãm Japan Mobility Show Nagoya 2025.

Tại triển lãm Japan Mobility Show Nagoya 2025, cảnh sát tỉnh Aichi đã giới thiệu mẫu xe tuần tra Toyota Crown Sport RS đầu tiên trên thế giới. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe đặc biệt này đã được bàn giao từ tháng 3/2025.
Tương tự các mẫu xe cảnh sát Nhật Bản khác, chiếc xe mang ngoại thất trắng/đen tương phản, đi kèm logo POLICE và dòng chữ Kanji "Aichi-ken Keisatsu" (Cảnh sát tỉnh Aichi).
Đặc điểm nổi bật của các mẫu xe cảnh sát Nhật Bản là hệ thống đèn hiệu hình tam giác. Một số xe còn trang bị cơ cấu nâng cao cụm đèn này để các phương tiện nhận biết từ xa.
Đối với các phương tiện tại Nhật Bản, các tài xế thường bổ sung gương chiếu hậu phụ nhằm giảm điểm mù, nhất là khi xe tuần tra di chuyển vào các không gian hẹp.
Nội thất của chiếc Toyota Crown Sport của cảnh sát Aichi được bọc da màu đen và đỏ, bổ sung hệ thống thông tin liên lạc, loa phát thanh chuyên dụng... của lực lượng hành pháp.
Chiếc xe cảnh sát Toyota Crown Sport RS này được trang bị công nghệ Dual Boost Hybrid System PHEV, bao gồm động cơ 4 xy-lanh 2.4L tăng áp, sản sinh công suất tổng hợp tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm.
Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four Advanced và hộp số 6 cấp Direct Shift-6AT với cầu sau eAxle. Tại Nhật Bản, Toyota Crown Sport RS PHEV có giá từ 7,65 triệu Yen (khoảng 48.800 USD).
Trước đây, mẫu sedan hạng sang Toyota Crown cũng được nhiều lực lượng cảnh sát Nhật Bản sử dụng, thậm chí được nâng cấp thành xe cảnh sát ngầm.

