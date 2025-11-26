Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Defender Dakar D7X‑R chính thức tham gia Dakar Rally từ năm 2026

  • Thứ tư, 26/11/2025 15:54 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mẫu xe đua Defender Dakar D7X‑R tham gia Dakar Rally được nâng cấp từ mẫu SUV hiệu năng cao Defender Octa.

defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 1

Mặc dù từng giành chiến thắng tại Dakar Rally trong quá khứ, Land Rover lần đầu giải đua danh giá này với tư cách đội đua nhà máy cùng 3 chiếc Defender Dakar D7X‑R.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 2

Mẫu xe đua địa hình này sẽ tham gia toàn bộ mùa giải World Rally‑Raid Championship (W2RC), bao gồm Dakar Rally, trong thể thức "Stock" - vốn sẽ không cho phép thay đổi một số trang bị nhất định so với các phiên bản thương mại.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 3

Defender Dakar D7X‑R được phát triển trực tiếp từ biến thể hiệu năng cao Defender Octa, giữ nguyên thiết kế khung gầm D7x cùng hệ thống vận hành và hộp số.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 4

Phối màu "Geopalette" lấy cảm hứng từ cảnh quan của các chặng đua rally, bao gồm tông màu cát, đá và đất với một chút sắc xanh ngọc của ốc đảo.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 5

Defender Dakar D7X‑R được trang bị bộ lốp 35 inch cùng với chiều rộng rãnh tăng thêm 60 mm, khoảng sáng gầm xe được nâng cao để cải thiện khả năng vượt địa hình.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 6

Nội thất của chiếc xe được trang bị ghế đua bucket seat, hệ thống định vị và HUD chuẩn FIA. Các tay đua có thể mang theo 8L nước, 3 bánh dự phòng, bộ dụng cụ sửa chữa, máy bơm khí nén, jack đội thủy lực và một số phụ tùng bổ sung.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 7

Defender Dakar D7X‑R vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L do BMW sản xuất, mang đến sức mạnh tối đa 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 8

Để đáp ứng được điều kiện vận hành khắc nghiệt, xe được nâng cấp hệ thống làm mát, hệ thống phanh rally, hệ thống treo Bilstein, chức năng Flight Mode cũng như bình nhiên liệu mở rộng dung tích 550L.
defender, dakar rally, defender octa, xe dua anh 9

Defender Dakar D7X‑R đã được thử nghiệm với quãng đường hơn 6.000 km, và sẽ chính thức "tham chiến" tại chặng đua Dakar Rally 2026 được tổ chức ở Saudi Arabia.

Việt Hà

Ảnh: Land Rover

