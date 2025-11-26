Mitsubishi Xpander HEV 2026 sẽ được lắp ráp tại Thái Lan

Tại Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV 2026 có giá 939.000 baht (khoảng 29.150 USD ). Trong khi đó, phiên bản facelift 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9 với giá 598 triệu cho bản AT và 659 triệu cho bản AT Premium.