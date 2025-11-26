Mitsubishi Xpander HEV 2026 sẽ được lắp ráp tại Thái Lan

|
Mitsubishi Thái Lan vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của Mitsubishi Xpander HEV, mang đến một số thay đổi thú vị cho mẫu MPV cỡ nhỏ. Đặc biệt, xe được lắp ráp tại Laem Chabang (Thái Lan) thay vì ở Indonesia như trước.
|
Về ngoại hình, chiếc MPV này vẫn giữ nguyên gói ngoại thất mới với kích thước 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, trục cơ sở và khoảng sáng gầm lần lượt là 2.775 mm và 195 mm.
|
|
Tuy nhiên, một số điểm khác biệt mới đến từ viền lưới tản nhiệt được sơn đen bóng và ốp cản trước, thân xe và cản sau được sơn đồng màu ngoại thất.
|
Xe vẫn giữ nguyên bộ mâm 17 inch với 2 màu tương phản, bên cạnh các màu sơn như trắng Diamond White với nóc đen, xám Graphite Grey và bạc Silver Blade Silver.
|
|
Một điểm nâng cấp mới trên chiếc Mitsubishi Xpander HEV 2026 là cụm đèn hậu trong suốt, vốn chỉ được trang bị trên các mẫu xe sang hay xe thể thao.
|
Nội thất của Mitsubishi Xpander HEV 2026 cũng không có nhiều thay đổi khi vẫn sử dụng bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch.
|
Ghế ngồi trên xe được bọc chất liệu da tổng hợp màu đen kết hợp với các đường chỉ màu nâu Burgundy. Đặc biệt, Xpander 2026 sở hữu thiết kế cần số mới gọn gàng hơn.
|
|
Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 50:50, đi kèm cửa gió điều hòa trên trần xe như trước đây.
|
Mitsubishi Xpander HEV 2026 vẫn được trang bị công nghệ HEV e:MOTION, bao gồm động cơ 4 xy-lanh 1.6L cho ra công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm.
|
Khi kết hợp cùng động cơ điện, chiếc xe có sức mạnh tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Với bộ pin 1,1 kWh, xe có 7 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Tarmac, Mud, EV 100% và EV Charge.
|
Sức mạnh được truyền đến cầu trước thông qua hộp số tự động Transaxale, cho phép chiếc MPV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây. Xe có các tính năng an toàn như 6 túi khí, AYC, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù...
|
Tại Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV 2026 có giá 939.000 baht (khoảng 29.150 USD). Trong khi đó, phiên bản facelift 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9 với giá 598 triệu cho bản AT và 659 triệu cho bản AT Premium.
