Chủ xe Bugatti đòi in 3D phụ tùng, CEO nhanh chóng can thiệp

Cuộc khẩu chiến siêu xe bùng lên khi chủ chiếc Chiron Pur Sport dọa tự in 3D phụ tùng, buộc CEO Bugatti phải đích thân can thiệp.

Chuyện các hãng siêu xe chăm sóc khách hàng theo cách âm thầm, kín đáo vốn là điều bình thường trong giới xe sang. Nhưng thời đại mạng xã hội đã khiến mọi thứ đảo chiều và một chủ xe Bugatti tại Florida (Mỹ), đồng thời là influencer trong lĩnh vực tài chính và forex, vừa trải nghiệm điều đó theo cách ít ai ngờ tới.

Alex Gonzalez "fxalexg" đã lên tiếng thách thức hãng siêu xe khi đòi tự tay in 3D những chi tiết bị hư hỏng của chiếc Bugatti Chiron Pur Sport, vốn đang bị hãng đưa vào danh sách đen vì hư hỏng nặng và từ chối bán phụ tùng.

Alex Gonzalez, được biết đến trên mạng với tài khoản @fxalexg, gần đây đã thách thức Bugatti theo đúng kiểu "drama" mạng xã hội về chiếc Chiron Pur Sport bị tai nạn của mình. Trong bài đăng có giọng điệu khiêu khích, anh viết: "Bugatti, các ông có 24 giờ để bỏ blacklist chiếc xe này, nếu không chúng tôi sẽ in 3D mọi bộ phận".

Đa số các hãng xe hẳn sẽ làm ngơ trước một lời tuyên bố như vậy, nhưng Bugatti thì không. CEO Mate Rimac đích thân gửi tin nhắn riêng cho Gonzalez trên Instagram mở đầu bằng câu giới thiệu không thể nào "flex" hơn: "Hey man. Bugatti CEO here".

Theo giải thích của CEO Mate Rimac, những chi tiết quan trọng như hộp số hay khoang lái liền khối bằng sợi carbon không thể chế tác bằng phương pháp in 3D, vốn ảnh hưởng đến chất lượng khi vận hành.

Sau đó, Giám đốc Điều hành 37 tuổi của hãng siêu xe này giải thích rất thẳng thắn: "Bạn không thể in 3D linh kiện cho Bugatti. Hộp số và khoang lái liền khối bằng sợi carbon của xe bạn có thể đã hỏng, và những thứ đó không thể in 3D. Cũng như cụm đèn và phần thân vỏ".

Lập luận của ông Rimac là hoàn toàn chính xác: với siêu xe mạnh 1.500 mã lực, bất kỳ cấu trúc bị tổn hại nào cũng có thể dẫn đến rủi ro chết người. Thay vì chỉ trích, CEO Bugatti thể hiện thiện chí hợp tác: "Chúng tôi muốn giúp bạn làm việc này theo cách tiết kiệm nhất. Nếu khoang lái liền khối và hộp số không cần thay, chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số mọi người đang bàn tán".

Chiếc Bugatti Chiron Pur Sport này gặp tai nạn nghiêm trọng vào tháng 6/2025. Gonzalez đã từng rao bán chiếc xe trên nhiều trang thương mại điện tử nhưng vẫn không có người mua.

Gonzalez cho biết anh sẽ nói chuyện điện thoại trực tiếp với ông Rimac, đồng thời xác nhận Bugatti đã chính thức gỡ blacklist cho chiếc xe. Điều đó đồng nghĩa, nếu chiếc Chiron Pur Sport được phục hồi và quay trở lại đường phố, quá trình này sẽ diễn ra với sự đồng thuận và đảm bảo quy chuẩn an toàn từ Bugatti.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, ngay cả những thương hiệu siêu sang vốn kín tiếng nhất cũng có thể phải bước ra ánh sáng để xử lý khủng hoảng theo cách rất "Gen Z". Nhưng trong trường hợp này, kết quả có vẻ đang đi theo hướng tích cực cho cả hai phía.

Nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất đã bị hư hỏng nặng, đặc biệt khung gầm có dấu hiệu bị biến dạng, đủ khiến công ty bảo hiểm có thể kết luận tình trạng "total loss" - mất toàn bộ giá trị.

Bugatti Chiron Pur Sport là phiên bản hiệu năng cao của dòng hypercar Chiron, ra mắt vào năm 2020. So với nguyên bản, siêu xe này được trang bị gói khí động học mới, đặc biệt là cụm cánh gió cố định kích thước lớn.

Vào tháng 6/2025, siêu xe này gặp tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với một chiếc bán tải khiến phần đầu bị hư hại nặng. Trước đó, chiếc xe từng được rao với giá 2,1 triệu Euro ( 2,45 triệu USD ), chỉ bằng phân nửa mức giá bán lại trung bình.

Sau khi gỡ bỏ khỏi danh sách đen, chiếc Bugatti Chiron này có thể tiếp cận nguồn cung cấp phụ tùng chính hãng, cũng như sẽ được giám sát xuyên suốt bởi Bugatti trong quá trình "hồi sinh" siêu xe này.

Bugatti Chiron Pur Sport chỉ được sản xuất giới hạn 60 chiếc toàn cầu. Hiện tại, dòng hypercar này đã được thay thế bởi Bugatti Tourbillon giới hạn 250 chiếc. Mẫu hypercar mới nhất sử dụng động cơ V16 hút khí tự nhiên 8.3L mạnh 1.000 mã lực, kết hợp với cơ cấu hybrid giúp Tourbillon có công suất tối đa 1.800 mã lực.