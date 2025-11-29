Chi tiết bán tải thể thao Nissan Navara PRO-4X thế hệ mới

|
Song song với việc ra mắt dòng bán tải Navara thế hệ mới, hãng xe Nhật Bản cũng giới thiệu phiên bản thể thao Nissan Navara PRO-4X tại Australia và New Zealand.
Phiên bản "flagship" của Nissan Navara toát lên vẻ ngoài mạnh mẽ, cạnh tranh trực tiếp với các dòng bán tải cỡ trung khác như Ford Ranger Wildtrak hay Mitsubishi Triton Athlete.
Về ngoại hình, Navara PRO-4X sở hữu phối màu khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn khi nhiều chi tiết được sơn tối màu, kết hợp màu đỏ Lava Red tương phản.
Đặc biệt, xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 6 chấu địa hình sơn đen cùng logo Nissan màu đỏ Lava Red, đi kèm lốp AT kích thước 265/65R17. Vòm bánh xe cũng sở hữu chi tiết trang trí đỏ để nhận diện và ước lượng vị trí góc bánh xe.
Để thay đổi so với thế hệ trước, xe được bổ sung bộ tem "PRO-4X" mang phong cách địa hình cùng thanh thể thao tại khoang tải phía sau.
Các logo của chiếc bán tải cũng được trang trí bằng tông màu tối cùng màu đỏ Lava Red. Xe được trang bị tiêu chuẩn móc kéo xe, vốn là một trang bị yêu thích tại thị trường này.
Nội thất của Nissan Navara PRO-4X được cải tiến hiện đại hơn so với trước đây, nổi bật với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.
Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có kích thước 7 inch, hỗ trợ ứng dụng MyNISSAN Navara với các tính năng điều chỉnh nhiệt độ ghế, kiểm tra vị trí xe mất trộm, mở khóa từ xa...
Hàng ghế trước và sau được bọc chất liệu da màu đen, đi kèm các chi tiết màu đỏ Lava Red. Logo "PRO-4X" được thêu nổi trên bệ tay trung tâm.
Nissan Navara PRO-4X vẫn chỉ được trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 6 cấp tự động. Hệ dẫn động 4WD của mẫu bán tải này được trang bị tiêu chuẩn chức năng "Easy 4WD", cho phép chuyển đổi tự động sang dẫn động một cầu khi xe di chuyển trên đường trường.
Với phiên bản ST-X và PRO-4X, xe được bổ sung thêm tính năng "Super 4WD" với bộ vi sai trung tâm mở giúp cung cấp cầu cao toàn thời gian, đi kèm 7 chế độ lái Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.
Mẫu bán tải này cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn nâng cao ADAS mới như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước và sau, chức năng nhận diện biển báo giao thông, kiểm soát hành trình thích ứng...
Nissan Navara PRO-4X thế hệ mới sẽ có mặt tại các đại lý ở Australia và New Zealand vào quý I/2026. Mức giá của mẫu bán tải thể thao này sẽ được công bố tại thời điểm trên.
