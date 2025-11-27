Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chạy ẩu, siêu xe Aston Martin Valhalla bị cảnh sát 'tuýt còi'

  • Thứ năm, 27/11/2025 14:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cảnh sát hạt Emery (Utah, Mỹ) đã chặn siêu xe Aston Martin Valhalla sau khi có báo cáo hành vi chạy xe gây nguy hiểm.

aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 1

Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc I-70, gần thị trấn Green River, khi Phó cảnh sát trưởng Dylan Keele và sĩ quan Dakota Adams tiến hành quá trình yêu cầu dừng phương tiện có hành vi chạy ẩu, vốn là một chiếc Aston Martin Valhalla.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 2

Chiếc xe đang trong quá trình chạy thử và tinh chỉnh khi di chuyển qua khu vực này. Phó cảnh sát trưởng Keele sau đó đã hướng dẫn tài xế về cách lái xe đúng mực và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi siêu xe này tiếp tục hành trình.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 3

Dù là một nhiệm vụ chuyên môn, cả hai sĩ quan đều xem đây là một trải nghiệm thú vị hiếm có vì không phải ngày nào họ cũng dừng được một nguyên mẫu siêu xe đang phát triển trị giá hàng triệu USD chạy thử trên cao tốc liên bang ở Mỹ.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 4

Aston Martin Valhalla là mẫu siêu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sở hữu cấu trúc động cơ đặt giữa, và cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ PHEV.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 5

Aston Martin Valhalla được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L công suất 828 mã lực, 2 motor điện ở cầu trước và 1 motor điện tại cầu sau có tổng công suất 251 mã lực.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 6

Cấu hình này giúp Valhalla có hiệu suất lên đến 1.079 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau và 4 chế độ lái: Pure EV, Sport, Sport+ và Race.
aston martin, sieu xe, valhalla, canh sat anh 7

Aston Martin Valhalla được sản xuất giới hạn 999 chiếc. Theo một số nguồn tin, mức giá khởi điểm của siêu xe này khoảng 800.000 USD, chưa bao gồm các tùy chọn đắt đỏ.

Việt Hà

Ảnh: Emery County Sheriff's Office

aston martin siêu xe valhalla cảnh sát siêu xe aston martin valhalla mỹ utah valhalla

