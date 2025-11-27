Chạy ẩu, siêu xe Aston Martin Valhalla bị cảnh sát 'tuýt còi'

|
Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc I-70, gần thị trấn Green River, khi Phó cảnh sát trưởng Dylan Keele và sĩ quan Dakota Adams tiến hành quá trình yêu cầu dừng phương tiện có hành vi chạy ẩu, vốn là một chiếc Aston Martin Valhalla.
|
Chiếc xe đang trong quá trình chạy thử và tinh chỉnh khi di chuyển qua khu vực này. Phó cảnh sát trưởng Keele sau đó đã hướng dẫn tài xế về cách lái xe đúng mực và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi siêu xe này tiếp tục hành trình.
|
Dù là một nhiệm vụ chuyên môn, cả hai sĩ quan đều xem đây là một trải nghiệm thú vị hiếm có vì không phải ngày nào họ cũng dừng được một nguyên mẫu siêu xe đang phát triển trị giá hàng triệu USD chạy thử trên cao tốc liên bang ở Mỹ.
|
Aston Martin Valhalla là mẫu siêu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sở hữu cấu trúc động cơ đặt giữa, và cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ PHEV.
|
Aston Martin Valhalla được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L công suất 828 mã lực, 2 motor điện ở cầu trước và 1 motor điện tại cầu sau có tổng công suất 251 mã lực.
|
Cấu hình này giúp Valhalla có hiệu suất lên đến 1.079 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau và 4 chế độ lái: Pure EV, Sport, Sport+ và Race.
|
Aston Martin Valhalla được sản xuất giới hạn 999 chiếc. Theo một số nguồn tin, mức giá khởi điểm của siêu xe này khoảng 800.000 USD, chưa bao gồm các tùy chọn đắt đỏ.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.