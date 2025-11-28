Những mẫu xe đắt nhất được sản xuất tại Mỹ

|
Đối với chiến lược "Make America Great Again", mang quá trình lắp ráp ôtô về Mỹ là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Trong top 10 những mẫu xe đắt nhất được sản xuất tại nước này, có đến 5 chiếc thuộc các thương hiệu đến từ Đức.
|
Theo thống kê của Motor1, xếp vị trí thứ 10 là chiếc BMW X6 M Competition với giá từ 135.775 USD (đã bao gồm chi phí vận chuyển 1.175 USD). Mẫu SUV hiệu năng cao mạnh 625 mã lực này được lắp ráp tại nhà máy Spartanburg, South Carolina.
|
Xếp trên chiếc BMW X6 M Competition là Mercedes-AMG GLS 63. Mẫu SUV hiệu năng cao 7 chỗ ngồi có giá 152.300 USD này được lắp ráp tại nhà máy Vance (Alabama), tuy nhiên khối động cơ V8 được lắp ráp bởi các kỹ sư của AMG.
|
BMW Alpina XB7 là bản nâng cấp hiệu năng của dòng SUV full-size BMW X7, vốn là vị trí của chiếc X7 M (nếu được BMW sản xuất). Chiếc xe vẫn được lắp ráp tại nhà máy Spartanburg của BMW với mức giá từ 157.175 USD.
|
BMW XM Label là phiên bản cao cấp của dòng SUV hybrid cỡ lớn XM, vốn được BMW M phát triển hoàn toàn độc lập so với dải sản phẩm của BMW. Xe có giá từ 160.775 USD và cũng được sản xuất tại nhà máy Spartanburg.
|
Cạnh tranh trực tiếp với GLS 63, mẫu SUV full-size Cadillac Escalade-V cũng sở hữu hiệu suất lên đến 691 mã lực. Xe được sản xuất tại nhà máy Arlington (Texas) với mức giá khởi điểm từ 170.595 USD.
|
Mẫu SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 cũng được hãng xe đến từ Đức sản xuất tại Vance, Alabama. Với giá từ 181.250 USD, đây cũng là mẫu SUV đắt nhất đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh.
|
Chevrolet Corvette ZR1 là bản hiệu năng cao của dòng xe thể thao Corvette C8 thế hệ thứ tám. Trái tim của siêu xe này là khối động cơ V8 twin-turbo dung tích 5.5L, sản sinh công suất tối đa 1.079 mã lực.
|
Trong khi đó, phiên bản hybrid Chevrolet Corvette ZR1X có sức mạnh tối đa hơn 1.267 mã lực. Cả hai mẫu xe này đều được lắp ráp tại nhà máy Bowling Green, Kentucky, cùng mức giá lần lượt là 185.395 USD và 207.395 USD.
|
Mẫu sedan thuần điện Lucid Air Sapphire được lắp ráp tại Casa Grande, Arizona. Với 3 động cơ điện, chiếc xe có giá từ 250.500 USD này có sức mạnh tối đa 1.251 mã lực.
|
Mẫu xe "Made in USA" đắt nhất hiện nay là Cadillac Celestiq - mẫu liftback cỡ lớn thuần điện. Xe có giá từ 400.000 USD, và được lắp ráp thủ công tại Warren, Michigan.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.