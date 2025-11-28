Những mẫu xe đắt nhất được sản xuất tại Mỹ

Đối với chiến lược "Make America Great Again", mang quá trình lắp ráp ôtô về Mỹ là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Trong top 10 những mẫu xe đắt nhất được sản xuất tại nước này, có đến 5 chiếc thuộc các thương hiệu đến từ Đức.