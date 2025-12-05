Siêu xe Toyota GR GT sử dụng động cơ V8, mạnh 650 mã lực

|
Sau nhiều năm chờ đợi, giới đam mê tốc độ vừa chính thức diện kiến mẫu xe thể thao đầu bảng mới của Toyota - chiếc Toyota GR GT hoàn toàn mới.
|
Siêu phẩm mới nhất của bộ phận hiệu năng cao Toyota Gazoo Racing (TGR) được lấy cảm hứng từ huyền thoại Toyota 2000GT cũng như siêu xe Lexus LFA.
|
Về ngoại hình, Toyota GR GT mang dáng dấp của một chiếc grand tourer với phần capo dài, đi kèm phong cách khí động học với nhiều đường nét cắt xẻ. Xe có kích thước 4.820 x 2.000 x 1.195 mm, trục cơ sở dài 2.725 mm.
|
Mẫu xe thể thao này được trang bị mâm đa chấu hợp kim kích thước 20 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 thửa riêng, đĩa phanh bằng carbon-ceramic và cùm phanh hiệu năng cao của Brembo.
|
Phần đuôi nổi bật với các khe thoát gió cỡ lớn tương tự đàn anh Lexus LFA, tích hợp dải đèn LED mỏng chạy theo bề ngang thân xe. Cấu trúc ống xả được chế tạo tỉ mỉ để tạo ra âm thanh đồng bộ với hiệu năng khi vận hành.
|
Nội thất của siêu xe Toyota GR GT nổi bật với thiết kế tinh gọn, đáp ứng được cho nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn trên đường đua. Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số sở hữu đồ họa đặc trưng với vòng tua, cấp số và tính năng báo sang số.
|
Ghế ngồi bằng sợi carbon được thiết kế bởi Recaro, mang phong cách bucket-seat với bề mặt bọc Alcantara và da thật. Chất liệu này cũng được sử dụng tại nhiều vị trí như tựa tay trung tâm, bảng taplo, tapi cửa...
|
Trái tim của Toyota GR GT là khối động cơ V8 twin-turbo 4.0L. Vẫn đang trong quá trình phát triển, các kỹ sư của TGR đặt mục tiêu công suất tối đa của cơ cấu này lên đến 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại có thể vượt mức 850 Nm.
|
Hộp số tự động 8 cấp được phát triển mới, tích hợp động cơ điện mild-hybrid. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua ống truyền mô-men xoắn bằng chất liệu tổng hợp gia cường sợi carbon (CFRP). Tốc độ tối đa của siêu xe này có thể hơn 320 km/h.
|
Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên của Toyota được trang bị khung gầm được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, trong khi thân vỏ được làm từ CFRP và hợp kim nhôm, giúp trọng lượng xe dưới 1.750 kg và tối ưu phân bổ trước/sau là 45:55.
|
Thương hiệu đến từ Nhật Bản vẫn chưa công bố thời điểm sản xuất cũng như bàn giao mẫu siêu xe được mong chờ nhất năm 2025 này. Toyota GR GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG GT, Porsche 911 hay Chevrolet Corvette.
