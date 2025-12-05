Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Toyota GR GT sử dụng động cơ V8, mạnh 650 mã lực

  • Thứ sáu, 5/12/2025 15:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu siêu xe đầu bảng Toyota GR GT đã đáp ứng sự mong chờ bấy lâu nay của người hâm mộ khi được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L cùng công nghệ mild-hybrid.

toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 1

Sau nhiều năm chờ đợi, giới đam mê tốc độ vừa chính thức diện kiến mẫu xe thể thao đầu bảng mới của Toyota - chiếc Toyota GR GT hoàn toàn mới.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 2

Siêu phẩm mới nhất của bộ phận hiệu năng cao Toyota Gazoo Racing (TGR) được lấy cảm hứng từ huyền thoại Toyota 2000GT cũng như siêu xe Lexus LFA.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 3toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 4

Về ngoại hình, Toyota GR GT mang dáng dấp của một chiếc grand tourer với phần capo dài, đi kèm phong cách khí động học với nhiều đường nét cắt xẻ. Xe có kích thước 4.820 x 2.000 x 1.195 mm, trục cơ sở dài 2.725 mm.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 5

Mẫu xe thể thao này được trang bị mâm đa chấu hợp kim kích thước 20 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 thửa riêng, đĩa phanh bằng carbon-ceramic và cùm phanh hiệu năng cao của Brembo.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 6

Phần đuôi nổi bật với các khe thoát gió cỡ lớn tương tự đàn anh Lexus LFA, tích hợp dải đèn LED mỏng chạy theo bề ngang thân xe. Cấu trúc ống xả được chế tạo tỉ mỉ để tạo ra âm thanh đồng bộ với hiệu năng khi vận hành.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 7

Nội thất của siêu xe Toyota GR GT nổi bật với thiết kế tinh gọn, đáp ứng được cho nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn trên đường đua. Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số sở hữu đồ họa đặc trưng với vòng tua, cấp số và tính năng báo sang số.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 8

Ghế ngồi bằng sợi carbon được thiết kế bởi Recaro, mang phong cách bucket-seat với bề mặt bọc Alcantara và da thật. Chất liệu này cũng được sử dụng tại nhiều vị trí như tựa tay trung tâm, bảng taplo, tapi cửa...
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 9

Trái tim của Toyota GR GT là khối động cơ V8 twin-turbo 4.0L. Vẫn đang trong quá trình phát triển, các kỹ sư của TGR đặt mục tiêu công suất tối đa của cơ cấu này lên đến 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại có thể vượt mức 850 Nm.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 10

Hộp số tự động 8 cấp được phát triển mới, tích hợp động cơ điện mild-hybrid. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua ống truyền mô-men xoắn bằng chất liệu tổng hợp gia cường sợi carbon (CFRP). Tốc độ tối đa của siêu xe này có thể hơn 320 km/h.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 11

Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên của Toyota được trang bị khung gầm được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, trong khi thân vỏ được làm từ CFRP và hợp kim nhôm, giúp trọng lượng xe dưới 1.750 kg và tối ưu phân bổ trước/sau là 45:55.
toyota gr gt, sieu xe, toyota anh 12

Thương hiệu đến từ Nhật Bản vẫn chưa công bố thời điểm sản xuất cũng như bàn giao mẫu siêu xe được mong chờ nhất năm 2025 này. Toyota GR GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG GT, Porsche 911 hay Chevrolet Corvette.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

BMW Z4 Final Edition - lời tạm biệt mẫu xe thể thao biểu tượng

Sau Toyota GR Supra, BMW Z4 thế hệ thứ 3 đã nhận được gói nâng cấp cuối cùng Final Edition, trước khi dừng sản xuất kể từ quý II/2025.

11:29 26/11/2025

Cảnh sát Nhật Bản sử dụng Toyota Crown Sport RS

Cảnh sát tỉnh Aichi vừa trưng bày mẫu xe tuần tra Toyota Crown Sport RS độc nhất thế giới tại triển lãm Japan Mobility Show Nagoya 2025.

07:04 26/11/2025

Nữ Thủ tướng Nhật Bản là người đam mê xe, sở hữu cả Toyota Supra

Là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi còn là một "dân chơi xe" có gu khi sở hữu chiếc Toyota Supra 2.5GT Twin-Turbo thế hệ thứ ba.

07:01 2/11/2025

Sieu xe Nissan GT-R 'gia re' chi 9.000 USD hinh anh

Siêu xe Nissan GT-R 'giá rẻ' chỉ 9.000 USD

16:42 1/12/2025 16:42 1/12/2025

0

Dự án nâng cấp mẫu Ford Cougar thành Nissan GT-R khá ấn tượng, khiến nhiều người không phân biệt được "siêu xe đường phố" này chỉ là bản replica.

Việt Hà

Ảnh: Toyota

toyota gr gt siêu xe toyota Toyota siêu xe gt grand tourer toyota gazoo racing gr gt toyota gr gt nhật bản lexus lfa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý