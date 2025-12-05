Siêu xe Toyota GR GT sử dụng động cơ V8, mạnh 650 mã lực

Thương hiệu đến từ Nhật Bản vẫn chưa công bố thời điểm sản xuất cũng như bàn giao mẫu siêu xe được mong chờ nhất năm 2025 này. Toyota GR GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG GT, Porsche 911 hay Chevrolet Corvette.