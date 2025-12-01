Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Nissan GT-R 'giá rẻ' chỉ 9.000 USD

  • Thứ hai, 1/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Dự án nâng cấp mẫu Ford Cougar thành Nissan GT-R khá ấn tượng, khiến nhiều người không phân biệt được "siêu xe đường phố" này chỉ là bản replica.

nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 1

Một chiếc Nissan GT-R R35 vừa được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử tại Lithuania với giá chỉ 7.500 Euro (khoảng 8.700 USD), thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình khoảng 101.000 USD của dòng xe thể thao này.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 2nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 3

Trên thực tế, đây chỉ là một phiên bản "replica" do hãng độ Montetuning thực hiện trên mẫu xe thể thao Ford Cougar, vốn được sản xuất từ năm 1998 đến 2002.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 4nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 5

Vẫn sử dụng phương pháp tạo hình bằng bọt polyurethane nở (PU Foam), hãng độ Lithuania đã tạo hình mẫu xe thể thao Nhật Bản khá hoàn hảo so với thực tế.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 6

Ngoại thất của chiếc xe thể thao này được sơn màu trắng, mô phỏng theo màu sắc đặc trưng trắng Brilliant White Pearl của GT-R, đi kèm đầy đủ các trang bị nguyên bản.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 7

Mâm xe được sơn đen đi kèm cùm phanh đỏ, tuy nhiên đây không phải là thiết kế đặc trưng của Nissan GT-R. Tay nắm cửa cũng sử dụng lại cơ cấu trên chiếc Ford Cougar.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 8

Phần đuôi xe cũng được làm khá chỉn chu với cánh gió sau cố định, cụm đèn hậu 4 vòng tròn đặc trưng cùng hệ thống ống xả kép thể thao quen thuộc trên GT-R.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 9nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 10

Tuy sử dụng lại bảng taplo trên mẫu xe phổ thông, Montetuning đã nâng cấp ghế thể thao bọc da màu trắng, màn hình trung tâm, cần số và vô lăng đậm chất thể thao Nhật Bản.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 11

"Siêu xe" này vẫn được trang bị động cơ V6 dung tích 2.5L, sản sinh công suất 163 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, Nissan GT-R "hàng xịn" sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.8L, có sức mạnh từ 480 - 600 mã lực.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 12

Hiện tại, chiếc "Nissan GT-R" này có odo chỉ hơn 5.000 km. Người bán cho biết chiếc xe chỉ di chuyển thêm khoảng 1.500 km kể từ khi độ xong vào năm 2019.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 13

Với chỉ gần 9.000 USD, người mua có thể "trải nghiệm" việc sở hữu siêu xe trị giá hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, cảm giác lái của mẫu xe replica chắc chắn không thể nào so sánh được so với chiếc Nissan GT-R R35.
nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 14nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 15nissan, gt-r, sieu xe, xe do, ford cougar anh 16

Nhờ thiết kế coupe, Ford Cougar hay Mercury Cougar thường được các hãng độ nhỏ lựa chọn làm nền tảng cho các dự án ấn tượng khác. Trước đó, mẫu xe này từng được độ lên siêu xe Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Bugatti Veyron.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Ferrari 360 Modena độ limousine được rao bán 40.000 USD

Siêu xe Ferrari 360 Modena với phong cách "limousine" đang được rao bán tại California (Mỹ) với mức giá mua ngay chỉ 40.000 USD.

10:53 31/7/2025

Lamborghini Gallardo Spyder độ Concept S độc nhất thế giới

Một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder độ phong cách speedster được rao bán tại Mỹ với mức giá 150.000 USD.

06:48 10/5/2025

Porsche Boxster 'lột xác' thành siêu xe Carrera GT

Chiếc Porsche Boxster S đời 2000 được nâng cấp ngoại thất lấy cảm hứng từ siêu xe Porsche Carrera GT trị giá hàng triệu USD.

10:58 21/5/2025

Việt Hà

Ảnh: Montetuning

nissan gt-r siêu xe xe độ ford cougar Ferrari Nissan GT-R xe thể thao xe độ độ xe ford ford cougar r35

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý