Siêu xe Nissan GT-R 'giá rẻ' chỉ 9.000 USD

Một chiếc Nissan GT-R R35 vừa được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử tại Lithuania với giá chỉ 7.500 Euro (khoảng 8.700 USD), thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình khoảng 101.000 USD của dòng xe thể thao này.
Trên thực tế, đây chỉ là một phiên bản "replica" do hãng độ Montetuning thực hiện trên mẫu xe thể thao Ford Cougar, vốn được sản xuất từ năm 1998 đến 2002.
Vẫn sử dụng phương pháp tạo hình bằng bọt polyurethane nở (PU Foam), hãng độ Lithuania đã tạo hình mẫu xe thể thao Nhật Bản khá hoàn hảo so với thực tế.
Ngoại thất của chiếc xe thể thao này được sơn màu trắng, mô phỏng theo màu sắc đặc trưng trắng Brilliant White Pearl của GT-R, đi kèm đầy đủ các trang bị nguyên bản.
Mâm xe được sơn đen đi kèm cùm phanh đỏ, tuy nhiên đây không phải là thiết kế đặc trưng của Nissan GT-R. Tay nắm cửa cũng sử dụng lại cơ cấu trên chiếc Ford Cougar.
Phần đuôi xe cũng được làm khá chỉn chu với cánh gió sau cố định, cụm đèn hậu 4 vòng tròn đặc trưng cùng hệ thống ống xả kép thể thao quen thuộc trên GT-R.
Tuy sử dụng lại bảng taplo trên mẫu xe phổ thông, Montetuning đã nâng cấp ghế thể thao bọc da màu trắng, màn hình trung tâm, cần số và vô lăng đậm chất thể thao Nhật Bản.
"Siêu xe" này vẫn được trang bị động cơ V6 dung tích 2.5L, sản sinh công suất 163 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, Nissan GT-R "hàng xịn" sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.8L, có sức mạnh từ 480 - 600 mã lực.
Hiện tại, chiếc "Nissan GT-R" này có odo chỉ hơn 5.000 km. Người bán cho biết chiếc xe chỉ di chuyển thêm khoảng 1.500 km kể từ khi độ xong vào năm 2019.
Với chỉ gần 9.000 USD, người mua có thể "trải nghiệm" việc sở hữu siêu xe trị giá hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, cảm giác lái của mẫu xe replica chắc chắn không thể nào so sánh được so với chiếc Nissan GT-R R35.
Nhờ thiết kế coupe, Ford Cougar hay Mercury Cougar thường được các hãng độ nhỏ lựa chọn làm nền tảng cho các dự án ấn tượng khác. Trước đó, mẫu xe này từng được độ lên siêu xe Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Bugatti Veyron.
