Lexus LFA tái xuất với cấu hình thuần điện

  • Thứ bảy, 6/12/2025 08:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lexus LFA Concept vẫn mang thiết kế tương đồng với siêu xe Toyota GR GT, tuy nhiên chỉ sở hữu cấu hình thuần điện.

Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 1

Song song với việc ra mắt mẫu xe thể thao đầu bảng Toyota GR GT, tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới cũng ra mắt mẫu concept Lexus LFA hoàn toàn mới với cấu hình thuần điện.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 2

Chiếc xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu hạng sang Lexus, vốn từng được giới thiệu trên mẫu Lexus Sport Concept tại Monterey Car Week 2025.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 3

Về ngoại hình, Lexus LFA Concept ít có sự thay đổi so với mẫu xe ý tưởng đã ra mắt vào giữa năm nay, đặc biệt với cụm đèn tích hợp khe gió khí động học và đồ họa móc câu.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 4

Gương chiếu hậu kỹ thuật số của Lexus Sport Concept vẫn giữ nguyên trên thiết kế mới nhất. Chưa rõ liệu Lexus có tiếp tục sử dụng tùy chọn này trên bản thương mại hay không.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 5

Phần đuôi ngắn được cắt xuống đột ngột, được làm nổi bật với cụm đèn hậu LED mỏng tích hợp logo LEXUS phát sáng. Tuy nhiên đồ họa này đã được giới thiệu trước đó.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 6

Điểm mới đáng chú ý trên mẫu concept này là thiết kế nội thất tập trung cho người lái, vốn trước đó không được tiết lộ trên Lexus Sport Concept.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 7

Khác biệt so với Toyota GR GT, xe không có màn hình trung tâm cảm ứng. Toàn bộ thông tin được hiển thị trên bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số với 3 vùng riêng biệt, đi kèm vô lăng đậm chất xe đua thể thao.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 8

Các thông số vận hành của Lexus LFA Concept vẫn chưa được Toyota công bố rộng rãi. Siêu xe này có kích thước 4.690 x 2.040 x 1.195 mm, trục cơ sở dài 2.725 mm.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 9

Vô lăng của mẫu concept này vẫn được bổ sung phím chức năng "F-Mode", vốn có thể dùng để tăng công suất của chiếc xe điện này trong khoảng thời gian ngắn.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 10

Với tên gọi mới, Lexus LFA Concept muốn hướng mẫu xe thuần điện này đến những khách hàng tiềm năng, vốn đang tìm kiếm những cỗ máy tốc độ hiệu năng cao.
Lexus LFA, concept, toyota gr gt anh 11

Tuy nhiên, cấu hình EV có thể là trở ngại lớn nhất khi xe không còn "cảm xúc" như với khối động cơ V10 hút khí tự nhiên trứ danh trên dòng Lexus LFA huyền thoại.

Việt Hà

Ảnh: Toyota

