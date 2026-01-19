Loạt xe thú vị tại triển lãm Singapore Motor Show 2026

Hãng xe Trung Quốc Hồng Kỳ đã mang đến mẫu Hongqi Guoli, vốn trước đây còn được biết đến với tên gọi Hongqi L5. Dựa trên mẫu sedan này, chính phủ Trung Quốc đã chế tạo thành mẫu chuyên xa dành riêng cho Chủ tịch Tập Cận Bình.