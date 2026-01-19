Loạt xe thú vị tại triển lãm Singapore Motor Show 2026

|
Các thương hiệu tại Singapore Motor Show 2026 đã mang đến nhiều mẫu xe phiên bản giới hạn cùng nhiều concept thú vị, vốn khó có thể lăn bánh tại đảo quốc Đông Nam Á này.
Hãng xe Trung Quốc Hồng Kỳ đã mang đến mẫu Hongqi Guoli, vốn trước đây còn được biết đến với tên gọi Hongqi L5. Dựa trên mẫu sedan này, chính phủ Trung Quốc đã chế tạo thành mẫu chuyên xa dành riêng cho Chủ tịch Tập Cận Bình.
Cạnh đó là mẫu sedan hạng sang Hongqi Guoya, vốn cạnh tranh cùng phân khúc với Bentley Flying Spur. Xe có 2 tùy chọn động cơ V6 3.0L hoặc động cơ V8 4.0L.
Siêu xe thuần điện Hyptec SSR của GAC Aion cũng xuất hiện trong triển lãm này. Với công suất tối đa 1.224 mã lực, chiếc xe này nắm giữ kỷ lục mẫu EV thực hiện động drift nhanh nhất thế giới với tốc độ 213,535 km/h.
Avatr 012 là phiên bản giới hạn của mẫu sedan thuần điện Avatr 12. Đây là tác phẩm hợp tác với nhà thiết kế Kim Jones làm việc tại Dior, và chỉ được sản xuất giới hạn 700 chiếc.
Xpeng P7 thế hệ thứ hai cũng xuất hiện tại triển lãm này, nổi bật với thiết kế hiện đại cùng cấu hình sedan dạng liftback. Tuy nhiên, hãng không chế tạo phiên bản tay lái nghịch cho mẫu EV này và chiếc xe khó có thể lăn bánh tại Singapore.
Các hãng xe châu Âu cũng không kém cạnh khi Mercedes-Benz mang đến mẫu concept AMG GT XX mạnh hơn 1.360 mã lực. Thậm chí, chiếc xe còn bám đầy bụi sau kỷ lục tốc độ "hoàn thành một vòng Trái Đất trong 8 ngày" hồi tháng 8/2025.
Trong khi đó, đối thủ đến từ Đức của Mercedes-Benz lại mang đến mẫu concept thực dụng hơn - BMW Vision Neue Klass X. Đây chính là mẫu xe ý tưởng để thương hiệu chế tạo mẫu xe điện BMW iX3 hoàn toàn mới ra mắt cách đây không lâu.
Mẫu xe bespoke BMW Skytop cũng được trưng bày tại triển lãm, vốn lấy cảm hứng từ huyền thoại BMW 3.0 CSL "Batmobile" từ những năm 1970. BMW chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc, và có ít nhất 1 chiếc Skytop được thửa riêng cho một nhà sưu tập tại Singapore.
