Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Loạt xe thú vị tại triển lãm Singapore Motor Show 2026

  • Thứ hai, 19/1/2026 18:01 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Tại triển lãm Singapore Motor Show 2026, nhiều thương hiệu Trung Quốc và châu Âu đã mang đến nhiều mẫu xe thú vị, tuy nhiên khó có cơ hội lăn bánh tại đảo quốc này.

singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 1

Các thương hiệu tại Singapore Motor Show 2026 đã mang đến nhiều mẫu xe phiên bản giới hạn cùng nhiều concept thú vị, vốn khó có thể lăn bánh tại đảo quốc Đông Nam Á này.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 2

Hãng xe Trung Quốc Hồng Kỳ đã mang đến mẫu Hongqi Guoli, vốn trước đây còn được biết đến với tên gọi Hongqi L5. Dựa trên mẫu sedan này, chính phủ Trung Quốc đã chế tạo thành mẫu chuyên xa dành riêng cho Chủ tịch Tập Cận Bình.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 3

Cạnh đó là mẫu sedan hạng sang Hongqi Guoya, vốn cạnh tranh cùng phân khúc với Bentley Flying Spur. Xe có 2 tùy chọn động cơ V6 3.0L hoặc động cơ V8 4.0L.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 4

Siêu xe thuần điện Hyptec SSR của GAC Aion cũng xuất hiện trong triển lãm này. Với công suất tối đa 1.224 mã lực, chiếc xe này nắm giữ kỷ lục mẫu EV thực hiện động drift nhanh nhất thế giới với tốc độ 213,535 km/h.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 5

Avatr 012 là phiên bản giới hạn của mẫu sedan thuần điện Avatr 12. Đây là tác phẩm hợp tác với nhà thiết kế Kim Jones làm việc tại Dior, và chỉ được sản xuất giới hạn 700 chiếc.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 6

Xpeng P7 thế hệ thứ hai cũng xuất hiện tại triển lãm này, nổi bật với thiết kế hiện đại cùng cấu hình sedan dạng liftback. Tuy nhiên, hãng không chế tạo phiên bản tay lái nghịch cho mẫu EV này và chiếc xe khó có thể lăn bánh tại Singapore.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 7

Các hãng xe châu Âu cũng không kém cạnh khi Mercedes-Benz mang đến mẫu concept AMG GT XX mạnh hơn 1.360 mã lực. Thậm chí, chiếc xe còn bám đầy bụi sau kỷ lục tốc độ "hoàn thành một vòng Trái Đất trong 8 ngày" hồi tháng 8/2025.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 8

Trong khi đó, đối thủ đến từ Đức của Mercedes-Benz lại mang đến mẫu concept thực dụng hơn - BMW Vision Neue Klass X. Đây chính là mẫu xe ý tưởng để thương hiệu chế tạo mẫu xe điện BMW iX3 hoàn toàn mới ra mắt cách đây không lâu.
singapore, sieu xe, xe dien, trien lam, ev, singapore motor show, trung quoc anh 9

Mẫu xe bespoke BMW Skytop cũng được trưng bày tại triển lãm, vốn lấy cảm hứng từ huyền thoại BMW 3.0 CSL "Batmobile" từ những năm 1970. BMW chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc, và có ít nhất 1 chiếc Skytop được thửa riêng cho một nhà sưu tập tại Singapore.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Quan chức Mỹ cảnh báo Canada về xe điện Trung Quốc

Các quan chức Mỹ cảnh báo Canada có thể "phải hối tiếc" khi mở cửa cho xe điện Trung Quốc, trong khi Tổng thống Trump khá cởi mở về khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ.

31:1850 hôm qua

Lợi và hại khi Canada 'mở cửa' cho xe điện Trung Quốc?

Quyết định cho phép xe điện Trung Quốc vào Canada với thuế ưu đãi đang tạo ra những phản ứng trái chiều, khi người tiêu dùng có thể hưởng lợi về giá nhưng ngành ôtô trong nước lo ngại rủi ro thương mại, việc làm và an ninh.

14:51 17/1/2026

Doanh số và xuất khẩu ôtô Trung Quốc được dự báo hạ nhiệt trong 2026

Doanh số và xuất khẩu ôtô Trung Quốc được dự báo hạ nhiệt trong năm 2026 khi nhu cầu trong nước yếu đi, chính sách ưu tiên xe điện dần được rút lại và các bất ổn toàn cầu tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

15:06 15/1/2026

Việt Hà

Auto App

singapore siêu xe xe điện triển lãm ev singapore motor show trung quốc singapore siêu xe xe điện triển lãm ev singapore motor show trung quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý