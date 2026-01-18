Các quan chức Mỹ cảnh báo Canada có thể "phải hối tiếc" khi mở cửa cho xe điện Trung Quốc, trong khi Tổng thống Trump khá cởi mở về khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ.

Canada từng áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc vào năm 2024, tương tự chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định mới cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc nhập khẩu đã làm dấy lên lo ngại tại Washington rằng Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để mở rộng chỗ đứng tại Bắc Mỹ, trong bối cảnh Mỹ ngày càng cứng rắn hơn với xe và linh kiện từ Canada.

Quan chức Mỹ cảnh báo Canada về xe điện Trung Quốc

Phát biểu tại một sự kiện ở nhà máy Ford tại bang Ohio, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho rằng Ottawa sẽ sớm nhận ra hệ quả của bước đi này. "Tôi nghĩ họ sẽ nhìn lại quyết định này và chắc chắn hối tiếc vì đã đưa xe Trung Quốc vào thị trường của mình", ông Duffy nói khi cùng các quan chức khác quảng bá nỗ lực giảm chi phí mua xe cho người tiêu dùng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết số lượng xe được phép nhập khẩu là có hạn và sẽ không gây ảnh hưởng tới các hãng xe Mỹ đang xuất khẩu sang Canada. Ông nói: "Tôi không kỳ vọng điều này sẽ làm gián đoạn nguồn cung của Mỹ vào Canada. Những chiếc xe đó chỉ đến Canada - chúng sẽ không vào Mỹ".

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNBC, ông Greer gọi quyết định của Canada là "có vấn đề", đồng thời nhấn mạnh: "Có lý do vì sao chúng ta không bán nhiều xe Trung Quốc tại Mỹ. Đó là vì chúng ta áp thuế để bảo vệ người lao động ngành ôtô Mỹ và người tiêu dùng khỏi những chiếc xe đó".

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hạt cải dầu (canola) của Canada xuống mức tổng hợp khoảng 15% trước ngày 1/3. Tuy vậy, ông Greer tỏ ra hoài nghi về lợi ích lâu dài của thỏa thuận này: "Tôi nghĩ về lâu dài, họ sẽ không thích việc đã ký kết thỏa thuận đó".

Mỹ quyết tâm không để xe điện Trung Quốc tràn vào

Quan chức thương mại Mỹ cũng cho rằng các quy định được ban hành vào tháng 1/2025 đối với các phương tiện kết nối internet và hệ thống định vị sẽ là rào cản lớn đối với xe Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Ông Greer nhận định: "Mỹ có những quy định nghiêm ngặt về an ninh mạng đối với xe cộ và các hệ thống liên quan, và tôi nghĩ phía Trung Quốc sẽ khó đáp ứng các yêu cầu này".

Với mức giá thấp hơn nhiều so với các mẫu xe lắp ráp nội địa, các sản phẩm Trung Quốc đang tràn ngập các thị trường châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và thậm chí còn ở châu Phi, đe dọa nghiêm trọng đến thị phần các thương hiệu truyền thống.

Trái ngược với lập trường cứng rắn của nhiều quan chức, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn các hãng xe Trung Quốc sang Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất. Dù vậy, các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ đều phản đối mạnh mẽ ý tưởng này, trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô lớn của Mỹ cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa đối với ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Thượng nghị sĩ bang Ohio Bernie Moreno thuộc Đảng Cộng hòa tuyên bố dứt khoát phản đối việc xe Trung Quốc được bán tại Mỹ và nhận được tràng pháo tay từ các quan chức tham dự. Ông Moreno khẳng định đanh thép: "Chừng nào tôi còn thở, sẽ không có xe Trung Quốc nào được bán tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - chấm hết".