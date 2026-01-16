Ford Mustang Dark Horse SC lộ ảnh trước khi ra mắt

|
Trong sự kiện trải nghiệm các mẫu xe đua, 2 tay đua F1 Max Verstappen và Arvid Lindblad đã được cầm lái các thiết kế biểu tượng của Ford, từ chiếc Sweepstakes đời 1901, Model T đời 1924 cho đến các mẫu xe thể thức Supercar tại Australia.
|
Tuy nhiên, được chú ý nhất là mẫu xe thể thao hiệu năng cao Ford Mustang Dark Horse SC đời 2026, vốn chưa được thương hiệu này ra mắt chính thức toàn cầu.
|
Về ngoại hình, Ford Mustang Dark Horse SC sở hữu gói khí động học mới với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh cùng ốp tối màu, hốc gió cản trước lớn hơn và bộ chia cản trước.
|
Xe được trang bị bộ mâm mới được làm bằng chất liệu sợi carbon, đi kèm trang bị cùm phanh Brembo và đĩa phanh carbon-ceramic từ mẫu xe đầu bảng Mustang GTD.
|
Đặc biệt, Dark Horse SC được trang bị cánh gió thiết kế mới, khuếch tán gió cản sau hầm hố và cụm ống xả kép với đầu ra hình chữ nhật, thay vì dạng tròn trên bản tiêu chuẩn.
|
Theo một số nguồn tin, Ford Mustang Dark Horse SC được trang bị động cơ Predator 5.2L, bộ siêu nạp Eaton TVS R2650 và hộp số ly hợp kép 7 cấp Tremec TR-9070.
|
Gói Track Pack giúp chiếc xe nhẹ hơn khoảng 68 kg so với bản tiêu chuẩn, đồng thời tạo ra một lực ép xuống mặt đường hơn 280 kg ở vận tốc 290 km/h. Chức năng kiểm soát độ bám Variable Traction Control có thể điều chỉnh 5 cấp độ.
|
Ford Mustang Dark Horse và Ford Dark Horse Premium đang có mức giá khởi điểm 64.080 USD và 69.075 USD. Trong khi đó, mẫu xe đầu bảng Mustang GTD có giá khởi điểm lên đến 327.960 USD.
|
Ford Mustang Dark Horse SC sẽ chính thức ra mắt tại buổi lễ khai mạc Ford Racing mùa giải 2026. Mức giá khởi điểm của mẫu xe hiệu năng cao này có thể lên đến 95.000 USD và lên đến 135.000 USD nếu đặt "full-option".
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.