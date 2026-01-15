Giá từ 17,7 tỷ đồng, 'siêu xe' Porsche 911 GT3 RS có gì đặc biệt?

|
Theo tìm hiểu củaTri Thức - Znews, đã có ít nhất 2 chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới (992.1) có mặt tại thị trường Việt Nam. Trong ngày 13 và 14/1, cả hai đã được bàn giao đến cho các nhà sưu tập VIP của thương hiệu.
Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới sở hữu nhiều công nghệ từ đường đua của các mẫu xe 911 RSR hay 911 GT3 R. Hiện tại, đây là bản thương mại mạnh mẽ nhất của dòng Porsche 911 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên.
Để tối ưu hóa tính khí động học và làm mát của xe, Porsche đã hy sinh không gian khoang hành lý và bổ sung 2 khe thoát gió chuyên dụng trên nắp capo.
Xe được trang bị mâm forged hợp kim nhôm kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Với tùy chọn mâm màu đỏ Pyro Red, khách hàng phải bỏ ra thêm 40 triệu đồng, hoặc nâng cấp với mâm magnesium khi chọn gói Weissach Package.
Một trong những tùy chọn đắt giá nhất trên dòng xe này là gói Weissach Package trị giá gần 2,7 tỷ đồng, bao gồm bao gồm nhiều chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon trần, lẫy chuyển số magnesium, thanh cân bằng khung gầm ở cả cầu trước và sau...
Hệ thống cánh gió điều khiển điện được trang bị công nghệ DRS của những dòng xe đua Công Thức 1. Lần đầu tiên chi tiết này được thiết kế cao hơn phần mui xe.
Chiếc xe có thể tạo ra một lực ép 409 kg ở vận tốc 200 km/h, gấp đôi chiếc 911 GT3 RS thế hệ trước. Khi lên đến vận tốc 285 km/h, sức ép lên chiếc xe đạt mức 860 kg.
Vô lăng của Porsche 911 GT3 RS được bổ sung thêm các phím xoay điều chỉnh thuộc tính vận hành gồm chế độ lái, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám, hệ thống treo...
Nội thất được trang bị mặc định ghế đua bucket seat bằng sợi carbon hoặc tùy chọn ghế Adaptive Sports chỉnh điện 18 hướng. Khách hàng có thể cá nhân hóa nhiều chi tiết khác.
Với gói Clubsport Package, nội thất được trang bị thêm khung chống lật được sơn màu đen hoặc đỏ Guards Red, đi kèm hệ thống dây đai an toàn 6 điểm.
Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số PDK 7 cấp với tỷ số truyền ngắn. Nếu muốn chọn hộp số sàn, khách hàng có thể lựa chọn mẫu Porsche 911 S/T thay thế.
Theo công bố từ nhà sản xuất, Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.1 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 296 km/h.
Với cấu hình tiêu chuẩn, xe này hoàn thành đường đua Nurburgring trong vào 6 phút 44,848 giây với vòng đua 20,6 km, và 6 phút 49,328 giây với vòng đua 20,832 km.
Phiên bản đầu tiên của thế hệ 992 đã được giới thiệu toàn cầu vào tháng 8/2022. Trong tương lai, Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.2 có thể được trang bị công nghệ T-Hybrid.
Tại Việt Nam, có ít nhất 2 chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới được nhập khẩu vào tháng 9/2025, cùng lô với chiếc Porsche 911 Spirit 70 có giá hơn 19,5 tỷ đồng.
