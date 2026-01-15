Giá từ 17,7 tỷ đồng, 'siêu xe' Porsche 911 GT3 RS có gì đặc biệt?

Theo tìm hiểu củaTri Thức - Znews, đã có ít nhất 2 chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới (992.1) có mặt tại thị trường Việt Nam. Trong ngày 13 và 14/1, cả hai đã được bàn giao đến cho các nhà sưu tập VIP của thương hiệu.