Porsche 911 Spirit 70 giá hơn 19,5 tỷ đã về Việt Nam có gì đặc biệt?

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, một chiếc Porsche 911 Spirit 70 đã được nhập khẩu chính hãng từ tháng 9/2025, đánh dấu Việt Nam là một "điểm nóng" của giới sưu tập Porsche khi đã xuất hiện đầy đủ các phiên bản giới hạn như 911 Targa 4S Heritage Design Edition, 911 Sport Classic hay gần đây nhất là 911 Turbo 50 Years.