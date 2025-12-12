Porsche 911 Spirit 70 giá hơn 19,5 tỷ đã về Việt Nam có gì đặc biệt?

|
Ra mắt toàn cầu vào tháng 4/2025, Porsche 911 Spirit 70 là phiên bản đặc biệt được lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng của những năm 1970, và cũng là thiết kế thứ ba thuộc dòng sản phẩm Heritage Design cao cấp của thương hiệu.
Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, một chiếc Porsche 911 Spirit 70 đã được nhập khẩu chính hãng từ tháng 9/2025, đánh dấu Việt Nam là một "điểm nóng" của giới sưu tập Porsche khi đã xuất hiện đầy đủ các phiên bản giới hạn như 911 Targa 4S Heritage Design Edition, 911 Sport Classic hay gần đây nhất là 911 Turbo 50 Years.
Porsche 911 Spirit 70 được phát triển dựa trên nền tảng Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet (992.2). Theo thông tin được khai báo, chiếc xe thể thao mui trần này mang màu xanh, và rất có thể đây là màu sơn ra mắt Olive Neo.
Bộ tem đua 3 vạch trên nắp capo cách điệu lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua cùng thời, đi kèm với bộ tem thân xe với số đeo 70 độc quyền dành cho phiên bản này.
Xe chỉ có duy nhất trang bị mâm Sport Classic "Fuchs" 5 chấu được sơn màu đen Satin Black và đồng Bronzite, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
Chiếc xe là tác phẩm của bộ phận đặc biệt Porsche Exclusive Manufaktur. Nhiều huy hiệu ở ngoại thất và nội thất của Porsche 911 Spirit 70 cũng được mạ vàng kim.
Huy hiệu "Porsche Heritage" được đặt trên lưới tản nhiệt khoang động cơ. Chi tiết này cũng từng xuất hiện trên mẫu 911 Targa 4S Heritage Design Edition và 911 Sport Classic.
Porsche 911 Spirit 70 sử dụng cấu hình nội thất của phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.6 inch và màn hình trung tâm 10.9 inch.
Đi kèm là bộ ghế thể thao Sport Seats Plus điều khiển điện 18 hướng được bọc da màu đen Basalt. Đặc biệt, mẫu xe này đánh dấu sự trở lại của họa tiết Pasha màu Olive Neo.
Huy hiệu 911 Spirit 70 cũng xuất hiện tại nhiều vị trí như bảng đồng hồ taplo, bệ ốp cửa... Bảng taplo cũng được trang trí với chất liệu vải caro đặc trưng và số thứ tự của từng xe.
Dựa trên 911 Carrera GTS Cabriolet, Porsche 911 Spirit 70 sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh tăng áp 3.6L, vốn đã có công suất độc lập 485 mã lực và mô-men xoắn 570 Nm.
Kết hợp cùng cơ cấu T-Hybrid gồm động cơ điện tích hợp trong hộp số 8 cấp PDK và bộ tăng áp điều khiển điện, xe có công suất lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm.
Với gói Sport Chrono Package, mẫu xe thể thao mui trần này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây trước khi đạt mức tốc độ tối đa 312 km/h.
Porsche 911 Spirit 70 được sản xuất giới hạn toàn cầu 1.500 chiếc. Trước đó, 2 thiết kế thuộc dải sản phẩm Heritage Design là 911 Targa 4S Heritage Design Edition và 911 Sport Classic có số lượng giới hạn lần lượt là 992 chiếc và 1.250 chiếc.
Porsche 911 Spirit 70 được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 19,5 tỷ đồng. Trước đó, đã có ít nhất 2 trong tổng số 1.974 chiếc Porsche 911 Turbo 50 Years đã lăn bánh Việt Nam với giá khởi điểm từ 18,7 tỷ đồng.
