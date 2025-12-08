Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Porsche 911 Carrera T Formosa độc bản cho nhà sưu tập Đài Loan

  • Thứ hai, 8/12/2025 14:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một nhà sưu tập đã đặt hàng riêng chiếc Porsche 911 Carrera T "Formosa" theo chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch, vốn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên của Đài Loan.

porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 1

Chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch của Porsche vừa giới thiệu một dự án độc bản: chiếc Porsche 911 Carrera T Formosa dành cho một nhà sưu tập tại Đài Loan.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 2

Đúng với tên gọi, các tùy chọn trên mẫu xe thể thao này được lấy cảm hứng từ phong cảnh của "hòn đảo mỹ lệ", tên gọi mà các thủy thủ Bồ Đào Nha đặt cho địa danh này khi đặt chân đến vào thế kỷ XVI.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 3

Ngoại thất của chiếc xe nổi bật với màu sơn xanh Ipanema Blue Metallic, vốn là một tùy chọn Paint to Sample, lấy cảm hứng từ vùng biển của quần đảo này. Viền cửa sổ, logo sau... mang màu xám Suzuka Grey Metallic mô phỏng theo địa hình núi đá.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 4

Chiếc xe được bổ sung gói ngoại thất SportDesign, đi kèm cụm đèn trước Exclusive Manufaktur HD-Matrix Design LED tối màu và cụm đèn hậu Exclusive Design.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 5

Porsche 911 Carrera T Formosa được thửa riêng bộ mâm thể thao RS Spyder màu xám Suzuka Grey Metallic với phần viền bên trong màu xám Vanadium Grey Metallic, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 6

Đặc biệt, cửa sổ phụ của xe được trang trí bằng họa tiết hộp số sàn 6 cấp. Chi tiết này cũng có thể được bổ sung ở bảng taplo và đèn chiếu logo trên mặt đất.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 7

Porsche 911 Carrera T Formosa hướng đến phong cách cổ điển, mô phỏng địa hình rừng cây núi đá của Đài Loan với chất liệu gỗ Paldao cao cấp được trồng trên các quần đảo tại Đông Nam Á và châu Đại Dương.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 8porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 9

Ghế thể thao bucket-seat và bảng taplo được bọc da cao cấp màu đen và nâu Truffle Brown, đi kèm với các đường chỉ xanh Night Green tương phản.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 10

Đặc biệt, tựa lưng ghế cũng như khoang hành lý bọc da được trang trí bằng họa tiết caro "Formosa" với tông màu đen, trắng Cream White và xanh Night Green.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 11porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 12

Dấu ấn của chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch cũng có thể được tìm thấy trên bệ tay trung tâm cũng như ốp bệ bước phát sáng với logo "Formosa x Sonderwunsch".
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 13

Porsche 911 Carrera T Formosa vẫn được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 14

Điểm đặc biệt trên Porsche 911 Carrera T là hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn, không có tùy chọn hộp số PDK 8 cấp quen thuộc. Đầu cần số được ốp gỗ Paldao hoàn thiện nhám.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 15

Porsche 911 Carrera T có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 295 km/h. Xe chỉ nặng khoảng 1.478 kg, nhẹ hơn khoảng 40 kg so với 911 Carrera.
porsche 911, 911 carrera t, dai loan, formosa anh 16

Mức giá của mẫu xe thể thao độc bản Porsche 911 Carrera T Formosa không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Porsche 911 Carrera T có giá khởi điểm từ 9,77 tỷ đồng.

Porsche 911 Targa 4 GTS phiên bản Labubu độc nhất thế giới

Mẫu xe nghệ thuật Porsche 911 Targa 4 GTS được trang trí với các nhân vật từ trong loạt truyện "The Monsters", bao gồm Labubu.

15:46 24/11/2025

Porsche 911 GT3 Touring Ocelot - 'chú mèo gấm Amazon' mạnh 510 mã lực

Porsche 911 GT3 Touring Ocelot lấy cảm hứng từ khu rừng nhiệt đới Amazon của Colombia nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập Porsche Latin America.

08:21 12/11/2025

Porsche 911 Turbo S Cabriolet đời mới có gì với giá trên 23 tỷ?

Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản facelift 992.2 cũng được trang bị công nghệ T-Hybrid, mang đến sức mạnh 711 mã lực.

09:04 13/10/2025

Việt Hà

Ảnh: Porsche

porsche 911 911 carrera t đài loan formosa xe thể thao đài loan formosa porsche 911 porsche 911 carrera t 911 carrera t formosa

