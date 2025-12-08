Porsche 911 Carrera T Formosa độc bản cho nhà sưu tập Đài Loan

|
Chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch của Porsche vừa giới thiệu một dự án độc bản: chiếc Porsche 911 Carrera T Formosa dành cho một nhà sưu tập tại Đài Loan.
Đúng với tên gọi, các tùy chọn trên mẫu xe thể thao này được lấy cảm hứng từ phong cảnh của "hòn đảo mỹ lệ", tên gọi mà các thủy thủ Bồ Đào Nha đặt cho địa danh này khi đặt chân đến vào thế kỷ XVI.
Ngoại thất của chiếc xe nổi bật với màu sơn xanh Ipanema Blue Metallic, vốn là một tùy chọn Paint to Sample, lấy cảm hứng từ vùng biển của quần đảo này. Viền cửa sổ, logo sau... mang màu xám Suzuka Grey Metallic mô phỏng theo địa hình núi đá.
Chiếc xe được bổ sung gói ngoại thất SportDesign, đi kèm cụm đèn trước Exclusive Manufaktur HD-Matrix Design LED tối màu và cụm đèn hậu Exclusive Design.
Porsche 911 Carrera T Formosa được thửa riêng bộ mâm thể thao RS Spyder màu xám Suzuka Grey Metallic với phần viền bên trong màu xám Vanadium Grey Metallic, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
Đặc biệt, cửa sổ phụ của xe được trang trí bằng họa tiết hộp số sàn 6 cấp. Chi tiết này cũng có thể được bổ sung ở bảng taplo và đèn chiếu logo trên mặt đất.
Porsche 911 Carrera T Formosa hướng đến phong cách cổ điển, mô phỏng địa hình rừng cây núi đá của Đài Loan với chất liệu gỗ Paldao cao cấp được trồng trên các quần đảo tại Đông Nam Á và châu Đại Dương.
Ghế thể thao bucket-seat và bảng taplo được bọc da cao cấp màu đen và nâu Truffle Brown, đi kèm với các đường chỉ xanh Night Green tương phản.
Đặc biệt, tựa lưng ghế cũng như khoang hành lý bọc da được trang trí bằng họa tiết caro "Formosa" với tông màu đen, trắng Cream White và xanh Night Green.
Dấu ấn của chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch cũng có thể được tìm thấy trên bệ tay trung tâm cũng như ốp bệ bước phát sáng với logo "Formosa x Sonderwunsch".
Porsche 911 Carrera T Formosa vẫn được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Điểm đặc biệt trên Porsche 911 Carrera T là hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn, không có tùy chọn hộp số PDK 8 cấp quen thuộc. Đầu cần số được ốp gỗ Paldao hoàn thiện nhám.
Porsche 911 Carrera T có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 295 km/h. Xe chỉ nặng khoảng 1.478 kg, nhẹ hơn khoảng 40 kg so với 911 Carrera.
Mức giá của mẫu xe thể thao độc bản Porsche 911 Carrera T Formosa không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Porsche 911 Carrera T có giá khởi điểm từ 9,77 tỷ đồng.
