Cận cảnh 'siêu xe' bọc thép Roshel Senator của lực lượng ICE

Ngoài Mỹ, Roshel Senator cũng phục vụ trong nhiều lực lượng an ninh và hành pháp tại Hàn Quốc, Brazil, Moldova, Bosnia và Herzegovina... Phương tiện này cũng góp mặt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine (với hơn 1.500 chiếc tính đến tháng 3/2025) và Lực lượng Biên phòng Ukraine (200 chiếc).