Cận cảnh 'siêu xe' bọc thép Roshel Senator của lực lượng ICE

|
Trong chiến lược "Make America Great Again" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lực lượng ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ - Immigration and Customs Enforcement) là một trong mũi nhọn để truy đuổi những tên tội phạm nhập cư bất hợp pháp tại nhiều tiểu bang.
|
Nhằm củng cố sức mạnh cho lực lượng này, ICE đã đặt hàng 20 chiếc xe bọc thép chở quân (APC) Roshel Senator trị giá hơn 7,2 triệu USD. Trước đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã đặt hàng 25 chiếc với giá trị hợp đồng gần 8,2 triệu USD.
|
Roshel Senator được phát triển từ nền tảng mẫu Ford F-550. ICE cho biết lô hàng này đáp ứng đúng với đạo luật "Buy American", mặc dù Roshel là một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh bang Ontario, Canada.
|
Mẫu xe này vừa có thể hoạt động với vai trò xe bọc thép chở quân (APC) hay xe chiến đấu bộ binh (IMV). Roshel Senator có kích thước 5,6 x 2,4 x 2,75 m. Với bộ mâm 20 inch, khoảng sáng gầm của mẫu xe này lên đến 400 mm.
|
Các tài liệu chính thức cho thấy Roshel Senator đạt chuẩn bảo vệ cấp độ B7, đủ khả năng chống lại đạn cỡ .308, 30-06, 7,62 mm cũng như các thiết bị nổ tự tạo (IED) hoặc bom cài trong áo vest.
|
Khoang lái của Roshel Senator khá "thân thiện" khi sử dụng lại bảng taplo của chiếc Ford F-550, bên cạnh một số tùy chỉnh bổ sung cho lực lượng chức năng.
|
Mẫu APC này có khả năng chở tối đa 10 binh sĩ, cùng kíp lái 2 người. Xe được trang bị nhiều ô cửa kính chống đạn nhằm cải thiện tầm quan sát và tích hợp các khe bắn hỗ trợ lực lượng bên trong tác chiến hiệu quả hơn.
|
Khoang sau của chiếc xe còn được bổ sung bệ đứng cho binh sĩ dễ dàng quan sát từ tháp súng, hoặc bổ sung các vũ khí chống lại thiết bị bay không người lái (drone).
|
Roshel Senator được trang bị động cơ V8 diesel Power Stoke 6.7L, công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động 4x4 cùng hộp số 10 cấp tự động TorqShift.
|
Với kinh nghiệm dày dạn, Roshel là đơn vị duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của lực lượng ICE cũng như hoàn thành đơn hàng trong vòng 30 ngày.
|
Trong một chiến dịch mới nhất, ICE đã bắt giữ 3.593 tội phạm vượt biên trái phép tại Texas, trong đó có 13 tên sát nhân, 67 kẻ xâm hại tình dục và 366 đối tượng bị kết án lái xe khi say rượu. Những người khác được cho là có liên quan đến trộm cắp ôtô và gây tai nạn rồi bỏ trốn.
|
Ngoài Mỹ, Roshel Senator cũng phục vụ trong nhiều lực lượng an ninh và hành pháp tại Hàn Quốc, Brazil, Moldova, Bosnia và Herzegovina... Phương tiện này cũng góp mặt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine (với hơn 1.500 chiếc tính đến tháng 3/2025) và Lực lượng Biên phòng Ukraine (200 chiếc).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.