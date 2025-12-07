Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe Ôtô

Siêu xe Ferrari Purosangue Mansory gia nhập lực lượng cảnh sát Dubai

  • Chủ nhật, 7/12/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu SUV hiệu năng cao Ferrari Purosangue Mansory Pugnator vừa chính thức được kết nạp vào đội hình toàn siêu xe của cảnh sát Dubai.

ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 1

Tại một sự kiện được tổ chức ở Museum of the Future (Bảo tàng của Tương lai) tại Dubai, hãng độ Mansory và lực lượng cảnh sát Dubai đã chính thức làm lễ "kết nạp" cho mẫu siêu xe Ferrari Purosangue Mansory Pugnator.
ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 2

Pugnator là gói độ đầu tiên được Mansory giới thiệu đầu tiên trên mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 7 chiếc toàn cầu.
ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 3

Chiếc xe được nâng cấp gói khí động học đặc trưng bằng sợi carbon đúc, đi kèm với họa tiết quen thuộc của lực lượng cảnh sát Dubai với 2 tông màu xanh/trắng.
ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 4

Ferrari Purosangue Mansory Pugnator được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, được hãng độ nâng công suất từ 725 mã lực lên 755 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Với số lượng giới hạn 7 chiếc, siêu xe này có giá hơn 1 triệu USD.
ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 5

Thời điểm mẫu SUV này gia nhập cảnh sát Dubai cũng đánh dấu 12 năm lực lượng này giới thiệu dàn siêu xe cảnh sát độc đáo. Tại sự kiện này, cảnh sát cũng mang đến các mẫu xe như Audi R8, Rolls-Royce Cullinan Mansory, Audi RS 7, Mercedes-Benz SLS AMG...
ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 6ferrari Purosangue, sieu xe, canh sat dubai anh 7

Trước đó, hãng độ này cũng từng hợp tác với cảnh sát Dubai, nâng cấp những mẫu xe triệu USD như Mercedes-AMG G 63 Mansory P720 hay Rolls-Royce Cullinan Mansory.

Việt Hà

ferrari Purosangue siêu xe cảnh sát dubai Ferrari dubai cảnh sát xe cảnh sát mansory ferrari purosangue mansory pugnator

