Siêu xe Ferrari Purosangue Mansory gia nhập lực lượng cảnh sát Dubai

Tại một sự kiện được tổ chức ở Museum of the Future (Bảo tàng của Tương lai) tại Dubai, hãng độ Mansory và lực lượng cảnh sát Dubai đã chính thức làm lễ "kết nạp" cho mẫu siêu xe Ferrari Purosangue Mansory Pugnator.

Chiếc xe được nâng cấp gói khí động học đặc trưng bằng sợi carbon đúc, đi kèm với họa tiết quen thuộc của lực lượng cảnh sát Dubai với 2 tông màu xanh/trắng.

Ferrari Purosangue Mansory Pugnator được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, được hãng độ nâng công suất từ 725 mã lực lên 755 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Với số lượng giới hạn 7 chiếc, siêu xe này có giá hơn 1 triệu USD .

Thời điểm mẫu SUV này gia nhập cảnh sát Dubai cũng đánh dấu 12 năm lực lượng này giới thiệu dàn siêu xe cảnh sát độc đáo. Tại sự kiện này, cảnh sát cũng mang đến các mẫu xe như Audi R8, Rolls-Royce Cullinan Mansory, Audi RS 7, Mercedes-Benz SLS AMG...

Trước đó, hãng độ này cũng từng hợp tác với cảnh sát Dubai, nâng cấp những mẫu xe triệu USD như Mercedes-AMG G 63 Mansory P720 hay Rolls-Royce Cullinan Mansory.

