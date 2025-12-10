Siêu xe McLaren 750S Spider sở hữu phối màu trừu tượng

|
Hãng siêu xe đến từ Anh Quốc McLaren vừa giới thiệu dự án Project Chromology by MSO với sự hợp tác cùng nữ nghệ sĩ sở hữu phong cách trừu tượng Nat Bowen.
|
Tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập này là một chiếc McLaren 750S Spider, vừa chính thức được giới thiệu tại tuần lễ nghệ thuật Miami Art Week 2025.
|
Điểm nổi bật trên bộ sưu tập này là tùy chọn màu sơn "MSO Chromatic Layered Finish", vốn có khả năng tạo màu sắc qua nhiều lớp phủ trong suốt, cho phép ánh sáng làm nổi bật chiều sâu và chuyển động tông màu một cách sinh động.
|
Bề mặt hoàn thiện của chiếc xe nổi bật với phổ sắc sống động với 3 tông màu chủ đạo xanh lá Acid Green, xanh dương nhạt Cyan và xanh dương đậm Teal.
|
Nội thất của chiếc McLaren 750S Spider MSO này được bọc chất liệu da và Alcantara tối màu, đi kèm đường chỉ xanh Acid Green và các chi tiết tương phản xanh dương.
|
Logo "McLaren x Nat Bowen" được thể hiện trên bề mặt tapi cửa, trong khi bệ bước bằng sợi carbon trang trí họa tiết cây dừa, đại diện cho sự kiện mà siêu xe này được ra mắt.
|
Ngoài ra, MSO còn phát triển và giới thiệu huy hiệu mạ vàng 24 carat đầu tiên, khắc tên từng phiên bản và thể hiện chính xác màu sơn được áp dụng trên ngoại thất.
|
McLaren 750S Spider vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
|
Đi kèm là hộp số 7 cấp SSG và hệ dẫn động cầu sau. Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.
|
Mức giá của chiếc siêu xe này không được công bố. Hãng cho biết chỉ một số nhà sưu tập được chỉ định mới có thể đặt hàng dòng sản phẩm Project Chromology by MSO.
|
Đây không phải là lần đầu tiên Nat Bowen kết hợp cùng thương hiệu này. Vào năm 2022, cô đã giới thiệu một dự án nghệ thuật trừu tượng trên chiếc McLaren Artura.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.