Tesla ra mắt loạt tính năng mừng Giáng sinh 2025

Hàng năm, Tesla sẽ gửi tặng những khách hàng sở hữu các mẫu xe điện của thương hiệu này bản nâng cấp "Holiday Update" dành riêng cho mùa Giáng sinh. Năm nay, hãng đã bổ sung nhiều những thay đổi ấn tượng nhân mùa lễ hội này.