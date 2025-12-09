Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tesla ra mắt loạt tính năng mừng Giáng sinh 2025

  • Thứ ba, 9/12/2025 08:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhân dịp Giáng sinh 2025, Tesla đã bổ sung hàng loạt tính năng hấp dẫn nhằm mang đến không khí lễ hội dịp cuối năm.

tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 1

Hàng năm, Tesla sẽ gửi tặng những khách hàng sở hữu các mẫu xe điện của thương hiệu này bản nâng cấp "Holiday Update" dành riêng cho mùa Giáng sinh. Năm nay, hãng đã bổ sung nhiều những thay đổi ấn tượng nhân mùa lễ hội này.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 2

Với "Santa Mode", đồ họa của chiếc xe sẽ được biến tấu thành mẫu xe kéo quen thuộc nhân mùa Giáng sinh, đi kèm 2 chú tuần lộc, người tuyết và đặc biệt là người máy Optimus đóng vai Ông già Noel.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 3

Hãng xe điện cũng bổ sung tính năng "Tesla Photobooth", bổ sung nhiều filter, sticker hay emoji đậm chất "Gen Z". Các bức ảnh được tạo ra có thể chia sẻ thông qua ứng dụng trên điện thoại thông mình của Tesla.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 4

Ảnh đại diện (avatar) của người dùng có thể được cá nhân hóa với nhiều thiết kế và màu sắc. Thậm chí, Tesla còn cho phép tải lên các thiết kế độc lập thông qua cổng USB.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 5

Trò chơi điện tử mới của Tesla còn cho phép người dùng giả lập việc kết nối giữa "tàu vũ trụ" SpaceX và trạm vũ trụ quốc tế ISS, vốn được tinh chỉnh từ dữ liệu và trải nghiệm cá nhân của các phi hành gia từ NASA.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 6

Chế độ "Dog Mode" cho phép chủ xe quan sát thú cưng thông qua các hình ảnh được cập nhật liên tục, đồng thời bổ sung thông tin về nhiệt độ nội thất, lượng pin và điều hòa.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 7

Camera hành trình tích hợp trên Tesla được bổ sung nhiều thông số quan trọng như tốc độ phương tiện, góc đánh lái hay tình trạng vận hành tự động.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 8

Bản đồ trạm sạc nhanh Supercharger của Tesla sẽ được hiển thị dưới dạng 3 chiều, cho phép chủ xe có thể dễ dàng định vị và di chuyển đến các khu vực còn trống.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 9

Màn trình diễn ánh sáng năm nay của Tesla sẽ được đặt tên là "Jingle Rush". Chủ xe có thể kích hoạt hoặc hẹn giờ chế độ này trong vòng 10 phút, thậm chí có thể đồng bộ hóa với một chiếc Tesla khác. So với các bản nâng cấp trước, người dùng có thể cá nhân hóa màu sắc và hiệu ứng chiếu sáng.
tesla, giang sinh, xe dien, ev anh 10

Ngoài ra, Tesla còn cập nhật nhiều nhiều tính năng hữu ích khác như chức năng định vị với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo Grok, cảnh báo quên chìa khóa/điện thoại, giới hạn sạc theo vị trí, đèn viền nội thất thay đổi theo nhạc Rave Cave...

Tesla ra mắt Model 3 Standard giá rẻ tại châu Âu

Tesla đã giới thiệu Model 3 Standard tại châu Âu nhằm cứu doanh số đang lao dốc và đối phó áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

40:2406 hôm qua

Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục lao dốc trong tháng 11

Tesla chứng kiến lượng đăng ký xe mới lao dốc tại hàng loạt thị trường châu Âu trong tháng 11, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và tâm lý người mua suy yếu.

15:20 2/12/2025

Mức giá quá cao tại Ấn Độ, liệu Tesla Model Y đã đủ sức thuyết phục?

Tesla khẳng định chi phí vận hành rẻ và bảo dưỡng tối thiểu có thể giúp khách hàng tại Ấn Độ tiết kiệm hàng chục nghìn USD khi sở hữu Model Y.

13:20 28/11/2025

Việt Hà

Theo Tesla

