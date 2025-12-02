Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục lao dốc trong tháng 11

Tesla chứng kiến lượng đăng ký xe mới lao dốc tại hàng loạt thị trường châu Âu trong tháng 11, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và tâm lý người mua suy yếu.

Số lượng xe đăng ký mới của Tesla tại loạt thị trường chủ chốt ở châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hãng xe điện Mỹ tiếp tục gặp khó trong nỗ lực giữ thị phần, bất chấp việc tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu xe bán chạy Model Y.

Doanh số Tesla tiếp tục suy giảm tại châu Âu

Dữ liệu chính thức cho thấy lượng xe đăng ký mới giảm 58% tại Pháp xuống 1.593 xe, giảm 59% tại Thụy Điển còn 1.466 xe, giảm 49% tại Đan Mạch xuống 534 xe, giảm 44% tại Hà Lan xuống 1.627 xe, giảm 47% tại Bồ Đào Nha xuống 425 xe và giảm 9% tại Tây Ban Nha còn 1.523 xe.

Doanh số của Tesla tại châu Âu tiếp tục giảm mạnh tại nhiều nước, đẩy thương hiệu xe điện này vào tình huống bất lợi nhất trong thời gian vừa qua.

Ngược lại tại Na Uy, doanh số gần như tăng gấp ba, đạt 6.215 xe và phá kỷ lục doanh số cả năm của hãng tại quốc gia này. Tại Italy, số xe đăng ký mới tăng 58% lên 1.281 chiếc, nhưng tính từ đầu năm vẫn giảm 28%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, thị phần của Tesla tại châu Âu giảm xuống 1,6% từ mức 2,4% của cùng kỳ năm 2024. Đây là một bước lùi đáng chú ý đối với thương hiệu từng sở hữu mẫu Model Y - chiếc xe bán chạy nhất châu Âu và toàn cầu vào năm 2023.

Trái với "hình tượng" mà cánh tả đặt ra, tư tưởng thiên hữu của ông Elon Musk khiến đối tượng khách hàng quen thuộc của Tesla phản đối, và cũng là một trong những nguyên nhân làm doanh số hãng xe này tụt dốc tại châu Âu.

Đà chững lại của Tesla tại châu Âu bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau khi CEO Elon Musk công khai dành lời khen cho một số nhân vật chính trị cánh hữu, dẫn đến làn sóng phản đối tại nhiều nước. Tháng 11 vừa qua, một vụ cháy lớn tại đại lý Tesla ở miền Nam nước Pháp khiến giới chức mở cuộc điều tra hình sự. Dù ông Musk đã hạn chế phát ngôn chính trị kể từ khi rời vị trí tại Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, hoạt động kinh doanh của Tesla tại châu Âu vẫn chưa hồi phục.

Cạnh tranh gay gắt tại châu Âu từ các thương hiệu Trung Quốc

Theo các nhà phân tích, Tesla đang đối mặt mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường châu Âu vốn đã đông đúc, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc mới gia nhập, cùng với việc dải sản phẩm của hãng không còn mới mẻ.

Các thương hiệu Trung Quốc như BYD, SAIC... đang xâm nhập thị trường châu Âu thông qua các sản phẩm thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và đặc biệt là mức giá thấp hơn nhiều các thương hiệu châu Âu hay Mỹ.

Tâm lý người tiêu dùng yếu đi, đồng thời một báo cáo của Escalent cho thấy 38% người tham gia khảo sát tại 5 thị trường ôtô lớn nhất châu Âu cho rằng "độ mới lạ" của Tesla đã phai nhạt, và thương hiệu này đang tụt lại về thiết kế, chất lượng và cảm xúc thương hiệu. Theo Hiệp hội xe Pháp PFA, nhiều khách hàng châu Âu có xu hướng chuyển sang xe hybrid thay vì xe thuần điện.

Trong khi Tesla hụt hơi, doanh số tháng 11 của BYD lại tăng mạnh: đạt 3.526 xe tại Italy, tăng 268% lên 2.934 xe tại Tây Ban Nha và tăng 65% lên 570 xe tại Hà Lan, đánh dấu tháng kinh doanh tốt nhất của hãng tại thị trường này.

Model Y "giá rẻ" có cứu được doanh số Tesla ở châu Âu?

Năm nay, ông Musk dành nhiều thời gian theo đuổi tham vọng robot và chiến dịch thông qua gói lương trị giá 1 nghìn tỷ USD , trong khi Tesla cố gắng lấy lại khách hàng bằng việc ra mắt Model Y bản nâng cấp. Tuy nhiên, chỉ một số ít bản "giá rẻ" Model Y Standard kịp đến tay người mua tại châu Âu vào cuối tháng 11.

Việc ra mắt Model Y Standard và Model 3 Standard một phần bù đắp lại mức tín dụng thuế EV hết hạn tại Mỹ, vừa mở rộng dải sản phẩm cho các khách hàng ở châu Âu khi mức độ cạnh tranh đến từ Trung Quốc càng gay gắt.

Doanh số Tesla Model Y tiếp tục giảm sâu tại nhiều thị trường: giảm 67% ở Thụy Điển, 62% ở Hà Lan, 55% ở Bồ Đào Nha, 44% ở Italy và 74% ở Đan Mạch. Riêng tại Na Uy, mẫu xe này tăng trưởng 19% với 3.648 chiếc được bán ra.

Bức tranh tháng 11 cho thấy Tesla vẫn đang trong giai đoạn khó khăn tại châu Âu, khi vừa chịu áp lực cạnh tranh, vừa đối mặt tâm lý tiêu dùng thay đổi và các sự cố ngoài mong muốn, dù vẫn có điểm sáng tại một số thị trường Bắc Âu.