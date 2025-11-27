Doanh số BYD tại châu Âu gấp 2,5 lần Tesla trong tháng 10

Xe Trung Quốc bứt phá tại châu Âu khi BYD bán gần gấp ba lần Tesla, trong bối cảnh thị trường xe điện hóa tiếp tục tăng trưởng.

Các hãng xe Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu với tốc độ nhanh chóng, từng bước chiếm lấy thị phần vốn do các thương hiệu phương Tây nắm giữ.

Các thương hiệu Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ, BYD tăng 207%

Từng bị xem là "cửa dưới", các thương hiệu Trung Quốc đã đạt mức 6,8% tổng doanh số thị trường châu Âu trong tháng 10, dẫn đầu bởi SAIC và BYD. Trong tháng này, khoảng 75.000 xe từ các thương hiệu Trung Quốc đã được bán tại Liên minh châu Âu (EU), Anh và các quốc gia thuộc EFTA gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

BYD ngày càng bứt phá tại châu Âu, cho thấy việc điện hóa nhanh chóng đã tạo điều kiện cho các hãng xe Trung Quốc "hất cẳng" các thương hiệu truyền thống tại thị trường này.

SAIC có một tháng kinh doanh đặc biệt khởi sắc, khi doanh số tăng từ 17.552 xe của tháng 10 năm ngoái lên 23.860 xe trong tháng 10 năm nay. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, hãng cũng tăng trưởng 26,6%, từ 197.686 lên 250.250 xe.

BYD thậm chí còn bứt phá mạnh mẽ hơn với doanh số 2,5 lần Tesla tại châu Âu. Riêng trong tháng 10, BYD đạt 17.470 xe, tăng 206,8% so với 5.695 xe cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của BYD đã tăng tới 285%, từ 35.949 lên 138.390 xe.

Tesla tiếp tục chìm vào khủng hoảng tại châu Âu

Trái ngược với xu hướng chung, Tesla đang trải qua một giai đoạn ảm đạm. Doanh số tại châu Âu trong tháng 10 giảm mạnh 48,5%, từ 13.519 xe năm ngoái xuống chỉ còn 6.964 xe. Điều này khiến Tesla thậm chí bị Porsche vượt qua, dù hãng xe Đức cũng giảm 26% nhưng vẫn đạt 7.653 xe trong tháng.

Tesla tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi doanh số của hãng xe điện đến từ Mỹ này giảm mạnh trong nhiều tháng liên tiếp, đặt ra nghi vấn về khả năng điều hành của ông Elon Musk tại "lục địa già".

Trong 10 tháng đầu năm, doanh số Tesla giảm 29,6% xuống còn 180.688 xe. Trong số các xe Trung Quốc bán ra tại châu Âu trong tháng 10, 36% là xe thuần điện (BEV), trong đó BYD Dolphin dẫn đầu nhóm này. BYD cũng đang có kế hoạch mở rộng nhà máy tại Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ hay có thể sắp tới là Tây Ban Nha.

Xe điện hóa là xu hướng tại châu Âu

Lượng đăng ký xe mới tại châu Âu tăng nhẹ 1,4%, với xe điện thuần chiếm 16,4% thị phần. Tại EU, 1.473.447 xe thuần điện mới đã được đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2025. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào bốn thị trường lớn: Đức (+39,4%), Bỉ (+10,6%), Hà Lan (+6,6%) và Pháp (+5,3%), chiếm tổng cộng 62% lượng xe đăng ký.

Theo thống kế mới nhất trong 10 tháng đầu năm 2025, xe hybrid chiếm 34,6% lượng xe đăng ký mới tại châu Âu, tiếp theo vẫn là xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống 27,4%.

Riêng trong tháng 10, lượng đăng ký xe điện tăng tới 38,6% so với cùng kỳ. Xe hybrid tiếp tục là dòng xe phổ biến nhất, với 34,6% thị phần. Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, lượng đăng ký đạt 3.109.362 xe, dẫn đầu là Tây Ban Nha (+27,1%), Pháp (+26,3%), Đức (+10,3%) và Italy (+8,9%).

Xe PHEV cũng tăng trưởng mạnh, đạt 819.201 lượt đăng ký, tăng 43,2% so với năm trước. Nhu cầu đặc biệt cao tại Tây Ban Nha (+109,6%), Italy (+76,5%) và Đức (+63,4%). Dòng xe này hiện chiếm 9,1% tổng đăng ký trong EU, tăng từ mức 7% của năm ngoái.

Nếu không có một chính sách thích hợp để bảo vệ nền công nghiệp nội tại, châu Âu dễ dàng bị các thương hiệu Trung Quốc như BYD "xâm chiếm", vốn đang diễn ra tại nhiều thị trường khác như châu Á, Nam Mỹ hay châu Phi.

Xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn giữ 27,4% thị phần, giảm từ mức 34% của năm trước. Tính đến hết tháng 10/2025, lượng xe xăng giảm 18,3% tại các thị trường lớn, gồm Pháp (-32,3%), Đức (-22,5%), Italy (-16,9%) và Tây Ban Nha (-13,7%). Xe diesel cũng không khả quan hơn, tiếp tục giảm 24,5% và hiện chỉ còn chiếm 9,2% thị phần toàn châu Âu. Nếu không có một chính sách thích hợp, ngành công nghiệp ôtô châu Âu sẽ dần bị đe dọa bởi các thương hiệu Trung Quốc, vốn đang rất thành công tại châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ.