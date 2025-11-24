Mẫu xe nào kém tin cậy nhất tại Đức?

Tesla tiếp tục đội sổ trong báo cáo TÜV-Report 2026 khi Model 3 và Model Y trở thành hai mẫu xe kém tin cậy nhất tại Đức năm nay.

Báo cáo TÜV-Report 2026, bản tổng hợp đánh giá độ tin cậy dựa trên kiểm định kỹ thuật hàng năm đối với khoảng 9,5 triệu ô tô tại Đức từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, đã phác họa một bức tranh không mấy khả quan cho nhiều hãng xe - đặc biệt là Tesla.

Tesla Model Y là mẫu xe kém tin cậy nhất

Tesla Model 3, mẫu xe vốn đã đứng cuối bảng trong hai năm liên tiếp, ghi nhận tỷ lệ lỗi 13,1% ở nhóm xe 2 - 3 năm tuổi, đồng nghĩa cứ 7,6 chiếc thì có một chiếc không vượt qua được bài kiểm tra an toàn Hauptuntersuchung của TÜV.

Theo công bố của ADAC/TÜV, Tesla Model Y có tỷ lệ hư hỏng cao nhất (17,3%) trong phân khúc xe điện có độ tuổi từ 2 - 3 năm, theo sau là Tesla Model 3 (13,1%) và Dacia Spring (13%).

Tuy nhiên, Tesla Model Y thậm chí còn kém tin cậy hơn khi đạt tỷ lệ lỗi lên tới 17,3%, cao gấp gần 5 lần so với mức 3,5% của MINI Cooper SE. Theo TÜV, đây là mẫu xe có kết quả tệ nhất trong nhóm tuổi này trong vòng một thập kỷ, với các lỗi chủ yếu nằm ở hệ thống treo, cụm cầu trước/sau, phanh và hệ thống đèn.

Khi mở rộng đánh giá sang toàn bộ các hãng và các nhóm tuổi, bức tranh tổng thể trở nên đáng lo ngại hơn khi mức độ kém tin cậy tăng cao. Có tới 21,5% số xe trượt kiểm định do lỗi "đáng kể" hoặc "nguy hiểm", tăng 0,9% so với năm trước. Tỷ lệ xe mắc lỗi nhỏ cũng tăng lên 12,3%, tức tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Ngoài Tesla, nhiều mẫu xe quen thuộc cũng góp mặt trong nhóm có tỷ lệ lỗi cao, bao gồm BMW 5 Series và 6 Series ở nhóm 4 - 5 năm và 8 - 9 năm tuổi, Dacia Duster ở giai đoạn 6 - 7 năm và 10 - 11 năm tuổi, hay Renault Clio trong nhóm xe 12 - 13 năm sử dụng.

Xe Đức chiếm phần lớn trong các mẫu xe có độ ổn định cao

Ở chiều ngược lại, danh sách những mẫu xe đáng tin cậy nhất chứng kiến sự hiện diện nổi bật của Volkswagen. Trong nhóm 4 - 7 năm tuổi, Volkswagen Golf Wagon và T-Roc đạt kết quả tốt, trong khi Touareg dẫn đầu nhóm xe nhiều năm tuổi.

Ở nhóm xe 2 - 3 năm tuổi, Mercedes-Benz C-Class xếp đầu trong phân khúc xe cỡ trung, trong khi đó vị trí mẫu SUV đáng tin cậy nhất thuộc về Volkswagen T-Roc.

Mazda CX-3 và Mercedes B-Class cũng được TÜV đánh giá tích cực. Ở nhóm xe 2 - 3 năm tuổi, Fiat 500e đứng đầu phân hạng mini, cho thấy xe điện hoàn toàn có thể đạt độ tin cậy cao. Mazda2 và BMW 1 Series lần lượt dẫn đầu phân khúc xe nhỏ và compact.

Mercedes-Benz C-Class đứng đầu nhóm xe hạng trung. Volkswagen T-Roc tiếp tục gây ấn tượng khi trở thành mẫu SUV đáng tin cậy nhất, và Mercedes-Benz B-Class được đánh giá là mẫu minivan gần như mới đáng tin cậy nhất.

Mercedes-Benz là xếp đầu đánh giá xe trên 10 năm tuổi

Năm nay, TÜV cũng lần đầu giới thiệu giải thưởng "chất lượng lâu dài", tôn vinh các thương hiệu có tỷ lệ lỗi an toàn thấp nhất ở nhóm xe từ 10 năm tuổi trở lên. Mercedes-Benz giành vị trí cao nhất với tỷ lệ lỗi 18,5%, con số gần tương đương với tỷ lệ lỗi của Model Y dù mẫu xe của Tesla chỉ mới ở giai đoạn sử dụng 2 - 3 năm. Audi đứng thứ hai với mức 19,2%, còn Toyota chiếm vị trí thứ ba với 22%.

Thường xuyên xếp các vị trí thấp nhất trong bảng đánh giá chất lượng của TÜV, Tesla cần xem xét lại việc nâng cấp chất lượng và mức độ hoàn thiện, thay vì quá tập trung các công nghệ hiện đại và bỏ qua các phản hồi từ người tiêu dùng.

Báo cáo TÜV tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể về chất lượng giữa các hãng xe, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi dành cho Tesla, thương hiệu nổi tiếng về công nghệ nhưng vẫn loay hoay trong việc nâng cao độ bền, chất lượng lắp ráp và mức độ hoàn thiện của sản phẩm.