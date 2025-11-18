Tesla bổ sung tính năng mà Elon Musk 'ghét cay ghét đắng'

Tesla đang thử nghiệm nội bộ việc tích hợp Apple CarPlay, đánh dấu sự thay đổi lập trường đáng chú ý của hãng và CEO Elon Musk.

Theo một số nguồn tin, Tesla đang phát triển khả năng hỗ trợ Apple CarPlay, vốn là một trong những yêu cầu được người dùng Tesla đề cập nhiều nhất trong nhiều năm qua nhưng luôn bị hãng phớt lờ.

Sau một thời gian dài "chê bai" tính năng Apple Carplay, CEO Elon Musk đã âm thầm thử nghiệm bổ sung hệ thống kết nối điện thoại thông minh trên lên các sản phẩm của Tesla với kỳ vọng tăng doanh số.

Hãng xe điện của Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm tính năng này nội bộ, dù kế hoạch triển khai vẫn chưa được hoàn tất và có thể bị trì hoãn. Tesla vốn nổi tiếng có thể dừng hoặc hoãn tung ra các tính năng mới dù đã phát triển nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Cả Tesla lẫn Apple đều từ chối đưa ra bình luận.

Sự đảo chiều khó tin của Tesla và Elon Musk

Việc bổ sung Apple CarPlay gây bất ngờ bởi trong quá khứ, CEO Elon Musk nhiều lần công khai chỉ trích Apple, đặc biệt là chính sách App Store. Ông cũng tức giận khi Apple từng lôi kéo nhiều kỹ sư Tesla về phục vụ cho dự án xe điện Titan, dự án mà Apple đã chi tới khoảng 1 tỷ USD /năm nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vào năm 2024.

Việc Tesla và Apple "cơm không lành, canh không ngọt" xuất phát từ dự án xe điện "Project Titan" của hãng điện thoại này, vốn đã bị hủy bỏ từ năm 2024. Theo một số nguồn tin, chiếc xe của Apple sẽ mang phong cách minivan như Canoo Lifestyle Vehicle.

Trước đây, Tesla kiên quyết dựa vào hệ thống giải trí tự phát triển, cung cấp trình duyệt, nhắn tin, ứng dụng riêng… và từ chối để Apple có thêm quyền truy cập vào người dùng Tesla, nhất là khi Apple còn được xem là đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực xe điện.

Nhưng nay, bối cảnh đã thay đổi. Apple không còn theo đuổi xe điện, và ông Musk hiện phụ thuộc nhiều vào hãng này như một đối tác phân phối mạng xã hội X và dịch vụ AI Grok. Cùng lúc đó, doanh số Tesla đang suy yếu, trong đó có một bộ phận người mua cho biết họ không chọn Tesla vì thiếu Apple CarPlay.

Mặc dù đã bổ sung các dòng xe "giá rẻ" như Model Y Standard hay Model 3 Standard, Tesla vẫn gặp khó khăn khi người tiêu dùng không mấy mặn mà trước các dòng xe điện của hãng, vốn chưa được trang bị Apple Carplay hay Android Auto.

Theo một nghiên cứu của McKinsey năm 2024, khoảng một phần ba khách hàng coi việc không có Apple CarPlay hoặc Android Auto là "yếu tố loại trừ" khi quyết định mua xe. Apple CarPlay, ra mắt từ năm 2014, là chức năng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh với các ứng dụng của Apple như Messages, Music, Maps, Siri và nhiều ứng dụng bên thứ ba như Google Maps hay Spotify.

Tesla sẽ tích hợp Apple CarPlay theo cách riêng

Nguồn tin cho biết Tesla dự định tích hợp Apple CarPlay trong một cửa sổ nhỏ nằm trong giao diện chính, thay vì cho phép hệ thống thay thế hoàn toàn hệ điều hành xe như nhiều hãng khác. Apple CarPlay cũng sẽ không can thiệp vào các chức năng cốt lõi của Tesla như chức năng tự động lái FSD, và người dùng vẫn phải dựa vào ứng dụng điều hướng riêng của Tesla cho các tính năng này.

Thay vì "chiếm sóng" toàn bộ màn hình như trên các hãng xe khác, chức năng Apple Carplay trên Tesla được cho là sẽ nằm trong một cửa sổ nhỏ, đồng thời không can thiệp vào các chức năng cốt lõi của Tesla.

Tesla có kế hoạch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, cho phép người dùng iPhone ghép nối mà không cần dây USB. Tuy nhiên, thương hiệu này sẽ chỉ sử dụng phiên bản CarPlay tiêu chuẩn, không phải CarPlay Ultra - phiên bản cao cấp cho phép điều khiển bảng đồng hồ, ghế, điều hòa… đang xuất hiện trên một số mẫu Aston Martin. Bản tiêu chuẩn đã được Apple thiết kế lại trong iOS 26, bổ sung widget thời tiết, lịch biểu và nhiều cải tiến khác. Trong khi đó, Tesla không phát triển hỗ trợ Android Auto của Google.

Việc Apple CarPlay xuất hiện trên xe Tesla, hãng dẫn đầu thị trường EV tại Mỹ, sẽ là chiến thắng quan trọng cho Apple, giúp họ duy trì sức hút của hệ sinh thái sản phẩm. Một số hãng như General Motors đang loại bỏ CarPlay để tập trung phát triển hệ thống giải trí riêng. Ở chiều ngược lại, Apple CarPlay Ultra cũng gặp khó trong việc thu hút nhà sản xuất. Nhiều hãng từng cam kết ban đầu như Audi hay Mercedes-Benz nay cho biết họ chưa có kế hoạch triển khai phiên bản này.

Động thái của Tesla có phần đi ngược lại với xu thế chung khi nhiều thương hiệu cho biết sẽ tự phát triển nền tảng kết nối điện thoại thông minh riêng, vốn là chính sách mà hãng xe điện của Mỹ từng theo đuổi trước khi từ bỏ.

Tích hợp Apple CarPlay có thể trở thành một bước đi chiến lược của Tesla trong bối cảnh cạnh tranh tăng cao, nhu cầu người dùng thay đổi và mối quan hệ giữa ông Elon Musk và Apple đang ấm dần lên. Đây cũng có thể là một trong những nỗ lực nhằm củng cố lại vị thế của Tesla trên thị trường, sau thời gian doanh số có phần chững lại.