Gấp đôi mạng lưới bán hàng tại châu Âu vào năm 2026, BYD toan tính gì?

BYD tăng tốc mở rộng hiện diện tại châu Âu với kế hoạch nhân đôi mạng lưới bán hàng và đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất ngay trên "lục địa già".

Tập đoàn ôtô lớn nhất Trung Quốc BYD đang lên kế hoạch nhân đôi mạng lưới bán hàng tại châu Âu vào cuối năm 2026, thể hiện tham vọng mở rộng mạnh mẽ tại thị trường đầy tính cạnh tranh này.

Đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa tại châu Âu

Phát biểu tại một sự kiện ở Frankfurt, bà Maria Grazia Davino, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu của BYD, cho biết: "Đến cuối năm 2025, chúng tôi sẽ có mặt với 1.000 điểm bán hàng tại châu Âu, và sang năm tiếp theo, chúng tôi sẽ nhân đôi con số đó". Bà nhấn mạnh việc mở rộng độ phủ là chìa khóa để BYD tiếp cận tốt hơn khách hàng địa phương: "Tương tự các đối thủ đã thành công, chúng tôi cần ở gần và giành được sự gần gũi với người tiêu dùng châu Âu".

Theo bà Davino, BYD đang theo đuổi chiến lược nội địa hóa dài hạn tại châu Âu, nơi hãng đã hiện diện tại 29 thị trường. Cột mốc quan trọng sắp tới là nhà máy mới tại Hungary, cơ sở sản xuất đầu tiên của BYD trên lục địa này. Song song đó, hãng cũng đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ và cân nhắc địa điểm thứ ba, trong đó Tây Ban Nha nổi lên như ứng viên hàng đầu.

Doanh số tăng mạnh nhờ mở rộng danh mục sản phẩm

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số của BYD tại châu Âu đã tăng hơn gấp 3, đạt 80.807 xe, so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ việc hãng bán song song cả xe PHEV (plug-in hybrid) và BEV (xe thuần điện).

Bà Davino cho biết việc đặt cơ sở sản xuất ngay tại châu Âu đóng vai trò then chốt trong chiến lược dài hạn: "Nội địa hóa tại một khu vực trưởng thành như châu Âu là một dự án rất quan trọng. Nó đòi hỏi kiến thức, sự cống hiến, đầu tư và nguồn lực ở mọi cấp độ".

Trước đó, Ủy viên Công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Stephane Séjourné cho biết khối này cần "bảo vệ ngành công nghiệp ôtô của mình" trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng khối cần thiết lập các quy định mới để bảo vệ sản xuất nội địa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc.

Không chỉ riêng châu Âu, BYD còn mở rộng sự có mặt tại nhiều thị trường khác nhau như châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, đe dọa nghiêm trọng đến thị phần của những thương hiệu có tên tuổi.

Với tốc độ mở rộng chóng mặt cùng các kế hoạch đầu tư lớn, BYD đang cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các nhà sản xuất ôtô lâu đời của châu Âu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn "mơ tưởng" về một tương lai nơi chỉ bán toàn xe điện kể từ năm 2035, mặc cho những cảnh báo từ các thương hiệu lâu đời trước làn sóng xe Trung Quốc, vốn vượt trội hơn hẳn về công nghệ vận hành và pin mà châu Âu hay Mỹ phải mất một thời gian mới theo kịp được.