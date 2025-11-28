Mức giá quá cao tại Ấn Độ, liệu Tesla Model Y đã đủ sức thuyết phục?

Tesla khẳng định chi phí vận hành rẻ và bảo dưỡng tối thiểu có thể giúp khách hàng tại Ấn Độ tiết kiệm hàng chục nghìn USD khi sở hữu Model Y.

Tesla đang đặt trọng tâm vào lợi thế chi phí vận hành thấp, bao gồm bảo dưỡng và tiêu thụ năng lượng, nhằm thuyết phục khách hàng tại Ấn Độ. Hãng cho rằng những khoản tiết kiệm này có thể giúp người tiêu dùng bù đắp khoảng một phần ba giá bán 67.000 USD của mẫu Model Y trong vòng 4 đến 5 năm.

Thành tích khiêm tốn của Tesla khi mới bước vào thị trường Ấn Độ

Tesla chính thức bước vào thị trường Ấn Độ vào tháng 7/2025 với Model Y. Do mức thuế nhập khẩu 100% của nước này, mẫu SUV điện được bán ra với giá cao hơn đáng kể so với các thị trường lớn khác. Tại đây, hãng xe của ông Elon Musk đang nhắm đến phân khúc EV, vốn chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh số tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, nơi phần lớn các mẫu xe bán ra có giá dưới 22.000 USD .

Kể từ khi bắt đầu giao xe vào tháng 9/2025, Tesla đã bán được hơn 100 chiếc Model Y tại Ấn Độ, dựa trên dữ liệu đăng ký xe của chính phủ. Dù con số còn khiêm tốn, hãng vẫn tin rằng chi phí sở hữu thấp sẽ là yếu tố hấp dẫn đối với người mua.

Trong báo cáo chính thức của hãng xe này, doanh số của Model Y và Model 3 trên toàn cầu vào các quý I, II và III/2025 đạt lần lượt là 323.800, 373.728 và 481.166 chiếc - vốn chiếm đến 97% doanh số của thương hiệu. Trong tháng 9/2025, Model Y và Model 3 là những mẫu EV bán chạy nhất thế giới với doanh số lần lượt là 140.904 và 67.374 chiếc.

Bất chấp thuế 100%, Tesla nói Model Y vẫn "lời" sau vài năm sử dụng

Sharad Agarwal, Tổng Giám đốc Tesla Ấn Độ, cho biết nếu khách hàng cân nhắc chi phí bảo dưỡng thấp và giá điện rẻ hơn nhiều so với xăng, họ có thể tiết kiệm khoảng 22.000 USD trong 4 đến 5 năm.

Tại buổi khai trương trung tâm 3S mới tại Gurugram, ông khẳng định: "Tesla không cung cấp lịch bảo dưỡng vì hầu hết dịch vụ được thực hiện từ xa thông qua các bản cập nhật phần mềm, giúp giảm chi phí sở hữu. Ngoài ra, chi phí sạc tại nhà chỉ bằng một phần mười giá xăng".

Ấn Độ dần được các hãng xe điện mở rộng sự hiện diện, đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc. Đây sẽ là bài toán khó cho Tesla khi mức giá của thương hiệu này cao gấp nhiều lần so với phân khúc xe điện giá rẻ thống trị tại đây.

Ông Agarwal gia nhập thương hiệu xe điện Mỹ vào đầu tháng 11/2025. Trước đó, ông từng là lãnh đạo của Lamborghini tại Ấn Độ. Tại thị trường này, Tesla cạnh tranh với các đối thủ nội địa như Mahindra & Mahindra và Tata Motors, cũng như các hãng quốc tế như đơn vị Ấn Độ của SAIC Motor và VinFast. Hãng cũng đang dần mở rộng mạng lưới trạm sạc nhanh Supercharger, bắt đầu tại Mumbai, Delhi và Gurugram.