Tesla ra mắt Model 3 Standard giá rẻ tại châu Âu

Tesla vừa giới thiệu Model 3 Standard tại châu Âu trong nỗ lực giành lại thị phần giữa bối cảnh doanh số sụt giảm mạnh và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện Trung Quốc và châu Âu.

Model 3 Standard là mẫu xe điện rẻ nhất của Tesla tại châu Âu

Mức giá khởi điểm của Tesla Model 3 Standard được hạ khoảng 3.000 Euro, đưa giá bán xuống dưới 37.000 Euro nhờ việc lược bỏ một số trang bị tiện nghi, nhưng phạm vi di chuyển và hiệu năng gần như không thay đổi.

Tesla tiếp tục mở rộng dải sản phẩm "giá rẻ" với chiếc Model 3 Standard tại châu Âu, nhằm cứu vãn doanh số ngày một chững lại do các đối thủ đến từ Trung Quốc và châu Âu.

Mẫu sedan thuần điện này có tầm hoạt động 534 km, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 554 km của phiên bản rẻ nhất trước đó. Tại Mỹ, mẫu xe này đã ra mắt từ tháng 10 với giá 36.990 USD và nằm trong cùng xu hướng ra mắt phiên bản Standard "giá mềm" của Model Y.

Để đạt mức giá mới, Tesla cắt giảm nhiều trang bị trong khoang nội thất. Mẫu xe không còn đèn viền, màn hình cảm ứng phía sau, ghế sau sưởi hay tính năng thông gió cho ghế. Vô lăng chuyển sang chỉnh cơ thay vì chỉnh điện, gương chiếu hậu bỏ chức năng tự động chống chói, hệ thống âm thanh giảm còn 7 loa thay vì 9 và ghế được bọc vải thay cho da nhân tạo. Một số khu vực trên bảng điều khiển cũng được thay thế bằng hộc chứa đồ thiết kế mở nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Tesla "giá rẻ" có cứu được doanh số ở châu Âu?

Song song với việc ra mắt các phiên bản giá rẻ, Tesla cũng tái cấu trúc chi phí sản xuất của Model 3 và Model Y. Hãng giảm dung lượng pin khoảng 10%, dùng mâm xe nhỏ hơn cùng giảm chấn thụ động thay cho loại cao cấp, sử dụng motor điện công suất thấp hơn, thay thế da nhân tạo bằng ghế bọc vải và giản lược một số chi tiết nội thất không thiết yếu. Những thay đổi này giúp cắt giảm chi phí từ vài chục đến vài nghìn USD tùy hạng mục, góp phần tạo nên mức giá cạnh tranh cho các phiên bản Standard.

Tương tự Model 3 Standard, Tesla Model Y Standard cũng "cắt" nhiều option nhằm giảm mức giá khởi điểm xuống thấp nhất có thể, giúp người dùng mới có thể dễ dàng tiếp cận thương hiệu này hơn.

Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái giảm giá lần này có thể tạo tác động lớn lên thị trường, bởi lần gần nhất Tesla cắt giá mạnh vào giữa năm 2023 đã khiến toàn bộ thị trường EV châu Âu chao đảo. Khi đó, nhiều hãng buộc phải giảm giá theo hoặc tung ra các phiên bản giá rẻ hơn nhằm giữ sức cạnh tranh.

Giá Model 3 Standard mới được Tesla niêm yết ở mức 37.970 Euro tại Đức, 330.056 Crown tại Na Uy, 449.990 Crown tại Thụy Điển và 36.990 Euro tại Pháp. Tuy nhiên tại Pháp, mẫu xe này không đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp xe điện trị giá 4.000 Euro do được nhập khẩu từ Thượng Hải (Trung Quốc) thay vì sản xuất ở châu Âu, không giống như Model Y được lắp ráp tại Đức.

Tesla đang trong giai đoạn khó khăn tại thị trường châu Âu với nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Liệu chiến lược "giá rẻ" có cứu được thương hiệu này trong hoàn cảnh cơn sốt xe điện ngày càng nguội lạnh dần?

Theo thống kê của Dataforce, dù vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ trung với 64.785 xe bán ra trong mười tháng đầu năm - vượt Volkswagen ID.7 với 60.800 xe, doanh số của Tesla Model 3 tại châu Âu đã giảm tới 29%. Doanh số Tesla tại châu Âu giảm khoảng 30% trong cùng giai đoạn.

Sự suy giảm này được giới quan sát cho là đến từ danh mục sản phẩm đã già cỗi, sự xuất hiện dày đặc của các đối thủ mới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu, cũng như những phản ứng tiêu cực trước việc CEO Elon Musk công khai ủng hộ các nhân vật chính trị thiên hữu tại Đức và Anh, đồng thời tiếp tục có vai trò trong chính quyền Mỹ.