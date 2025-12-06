Ford úp mở về khả năng phát triển sedan thuần điện giá rẻ

Ford hé lộ khả năng ra mắt dòng sedan thuần điện giá mềm, mở ra định hướng mới giữa lúc chiến lược EV liên tục biến động.

Giữa lúc chiến lược sản phẩm tương lai trở nên hỗn loạn vì hàng loạt mẫu xe bị hủy hoặc trì hoãn, CEO Ford Jim Farley bất ngờ hé lộ về khả năng hãng sẽ phát triển một mẫu sedan điện hiệu suất cao, dẫn động cầu sau và có mức giá dễ tiếp cận.

Ford không từ bỏ xe điện dù nhiều dự án gặp trắc trở

Thời gian qua, Ford đã mạnh tay cắt giảm hoặc lùi kế hoạch các mẫu xe thuần điện mới, bao gồm việc khai tử dòng SUV thuần điện 3 hàng ghế và tạm dừng sản xuất F-150 Lightning. Dù vậy, hãng vẫn theo đuổi lộ trình điện hóa, trong đó nổi bật là mẫu bán tải cỡ trung chạy điện ra mắt năm 2027, phát triển dựa trên nền tảng Universal EV Platform hoàn toàn mới. Nền tảng này dự kiến làm cơ sở cho một "gia đình xe điện giá mềm" trong tương lai.

Mẫu sedan thuần điện giá rẻ mới của Ford rất có thể sở hữu ngôn ngữ thiết kế của Mustang, tuy nhiên mang cấu hình 4 cửa. Chiến lược này từng được hãng áp dụng cho mẫu crossover thuần điện Mustang Mach-E.

Một trong số đó có thể là chiếc sedan hiệu suất cao sử dụng cầu sau. Ông Farley từng đề cập đến mẫu xe này trong một video tại Monterey Car Week vài tháng trước. Dù không tiết lộ nhiều, ông ám chỉ xe có kiểu dáng thuần khiết và một "hệ thống đóng mở phía sau rất ngầu", gợi ý đây có thể là sedan dạng liftback, phù hợp xu hướng tiện dụng trong thời đại crossover lên ngôi.

Thông tin về mẫu xe trên vẫn còn rất ít, nhưng Ford đã gợi ý về một chiếc Mustang dạng sedan từ năm 2022. Hãng thậm chí được cho là đã trình diễn bản dựng cho các đại lý vào năm 2024. Không loại trừ khả năng đó chính là mẫu xe mà ông Farley đang nói tới.

Ford sẽ phát triển mẫu sedan thuần điện giá rẻ

CEO Ford khẳng định: "Có chắc chắn một thị trường lớn cho sedan". Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận các thế hệ sedan trước đây của Ford thất bại tại Mỹ vì chúng được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, khiến chi phí cao và lợi nhuận thấp.

Hiện tại, dải sản phẩm tại nhiều thị trường của Ford đã vắng bóng các dòng sedan, ngoại trừ các phiên bản hợp tác sản xuất nội địa tại Trung Quốc.

Ông Farley cho biết Bronco và Maverick sẽ không tồn tại nếu Ford vẫn tiếp tục "nuôi" Fusion. Ông giải thích công ty đã "lấy tiền từ mảng sedan để đầu tư chỗ khác", và thực tế chứng minh đó là quyết định đúng đắn với thành công của Bronco hay Mustang.

Trong phần khác của cuộc phỏng vấn, ông Farley bày tỏ sự ngưỡng mộ với Xiaomi SU7 và tiếp tục nhắc đến "giấc mơ" tạo ra một siêu xe off-road. Ông mô tả nó như một chiếc xe WRC dành cho 4 người, hoặc như Raptor R nhưng không có thùng xe. Mẫu xe này sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid và sở hữu công suất hơn 1.000 mã lực.

CEO Jim Farley còn có kế hoạch chế tạo một siêu xe off-road sử dụng công nghệ hybrid với công suất hơn 1.000 mã lực. Tuy vậy, hãng đang gặp nhiều khó khăn trong chiến lược EV cũng như chất lượng sản phẩm.

Dù các ý tưởng rất táo bạo, Ford hiện gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi tham vọng của mình. Các kế hoạch EV tại Mỹ bị chệch hướng, chiến lược trở lại thị trường châu Âu cũng vấp ngã với những mẫu xe đối thủ từ Trung Quốc hay châu Âu, và bên cạnh đó là gần 140 đợt triệu hồi. Tương lai của chiếc sedan hiệu suất cao giá mềm mà ông Farley úp mở vẫn còn là dấu hỏi, nhưng rõ ràng Ford đang tìm cách tái định hình chiến lược sản phẩm dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.