Xiaomi nâng mục tiêu doanh số, tái khẳng định ưu tiên về an toàn

Xiaomi nhấn mạnh lại cam kết đặt an toàn và độ tin cậy làm nền tảng phát triển, trong bối cảnh hãng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất xe điện.

Xiaomi cho biết đã nâng mục tiêu doanh số của năm 2025 từ 350.000 lên 400.000 chiếc sau khi tăng tốc sản xuất, nhưng khẳng định chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhà sáng lập kiêm CEO Lei Jun (Lôi Quân) viết trên WeChat: "Chúng tôi tin chắc rằng an toàn là nền tảng và là ưu tiên hàng đầu. Dựa trên an toàn và chất lượng, Xiaomi đang dồn toàn lực để đẩy nhanh sản xuất".

CEO Lei Jun khẳng định thương hiệu đặt an toàn là nền tảng và là ưu tiên hàng đầu. Mới đây, hãng xe non trẻ này đã sản xuất chiếc thứ 500.000 chỉ sau 19 tháng đi vào sản xuất.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi chiếc xe điện thứ 500.000 rời dây chuyền tại nhà máy ở Bắc Kinh, một cột mốc mới của hãng xe non trẻ chỉ mới giao những chiếc xe đầu tiên cách đây 19 tháng.

Xiaomi - đối thủ đáng gờm của Tesla

Chỉ trong một thời gian ngắn, Xiaomi đã được xem là đối thủ trực tiếp của Tesla ở phân khúc xe điện cao cấp. Hai mẫu SU7 và YU7 cạnh tranh trực diện với Model 3 và Model Y sản xuất tại Thượng Hải, góp phần khiến thị phần của Tesla tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới giảm mạnh.

Trước làn sóng mạnh mẽ từ Xiaomi, doanh số Tesla tại thị trường Trung Quốc đang dần bị thu hẹp trong những tháng gần đây. Hãng xe Mỹ nhanh chóng ra mắt những phiên bản mới dành riêng cho thị trường này như chiếc Model Y L.

Vào năm 2020, Tesla từng nắm 16% thị phần EV ở Trung Quốc. Đến năm 2023, con số này giảm xuống dưới 7% và tiếp tục tụt về dưới 5% trong năm nay, khi các thương hiệu nội địa - trong đó có Xiaomi và Leapmotor - thu hút khách hàng bằng các mẫu xe thông minh, trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến và pin hiệu suất cao.

Sức bật của Xiaomi thể hiện qua doanh số quý III/2025: hãng bán được 108.796 xe, tăng 173% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 33% so với quý trước. Tính từ tháng 1 đến tháng 10/2025, Xiaomi đã giao 315.376 xe, gần chạm mục tiêu 350.000 chiếc trước đó.

Mẫu SUV thuần điện Xiaomi YU7 cũng nhận được đánh giá cao về thiết kế. Theo một số nguồn tin, thương hiệu này còn chuẩn bị ra mắt mẫu SUV cỡ lớn YU9 trong thời gian tới.

Mẫu Xiaomi YU7 cũng gây sốt khi nhận 200.000 đơn đặt hàng online chỉ trong 3 phút sau khi mở bán hồi tháng 6/2025, và con số này tăng lên 240.000 sau 18 giờ. Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc bão hòa, việc một mẫu xe mới đạt doanh số hơn 10.000 xe/tháng đã được xem là thành công lớn.

Nghi vấn an toàn sau hàng loạt tai nạn của Xiaomi

Dù tăng trưởng ấn tượng, Xiaomi đối mặt áp lực lớn về an toàn sau 2 vụ tai nạn khiến người dùng đặt câu hỏi về chất lượng xe. Theo ông Chen Jinzhu, CEO Shanghai Mingliang Auto Service, cam kết của Lei Jun về việc bảo đảm an toàn và độ tin cậy cho thấy nhà sáng lập Xiaomi đang lo ngại sau khi hai vụ tai nạn chết người gần đây gây tranh luận trong dư luận. Ông Chen nói: "Một hãng xe không thể chỉ dựa vào thiết kế đẹp và công nghệ cao để bán hàng. Họ phải chứng minh được độ an toàn".

Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào đầu năm nay đã khiến giới chức Trung Quốc siết chặt quy định đối với công nghệ hỗ trợ lái xe và cấm dùng các thuật ngữ mập mờ.

Tháng 3/2025, 3 người tử vong trong vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 ở thành phố Đồng Lăng (An Huy). Khi đó, hệ thống hỗ trợ lái đã được bật, vốn đã yêu cầu tài xế cầm lái chỉ 2 giây trước khi xe lao vào rào chắn ở tốc độ cao. Vụ việc khiến cơ quan quản lý Trung Quốc siết chặt giám sát đối với công nghệ tự lái giai đoạn đầu.

Tháng trước, một vụ tai nạn khác liên quan đến mẫu SU7 Ultra khiến một người đàn ông 31 tuổi thiệt mạng tại Thành Đô. Theo truyền thông địa phương, người qua đường đã cố kéo nạn nhân ra khỏi chiếc xe bốc cháy nhưng không thể mở được cửa.

Sau hàng loạt tai nạn, và đặc biệt là 2 trường hợp nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của 4 người, liệu hãng xe Trung Quốc non trẻ có lấy lại được lòng tin về chất lượng và an toàn như lời ông Lei Jun cam kết?

Với mục tiêu mới 400.000 xe và lời khẳng định an toàn là ưu tiên tuyệt đối, Xiaomi đang tìm cách củng cố niềm tin người tiêu dùng trong khi tiếp tục cuộc đua với Tesla tại thị trường EV sôi động nhất thế giới. Trong khi đó, thương hiệu này cũng đang có kế hoạch mở rộng thị trường đến Nhật Bản và châu Âu trong thời gian tới, vốn là những tập khách hàng coi trọng chất lượng và sự an toàn lên hàng đầu.