Hết cảnh 'dài cổ' chờ nhận sedan điện Xiaomi

Khách hàng Trung Quốc muốn mua phiên bản Pro và Max của sedan điện Xiaomi SU7 chỉ cần chờ 6-9 tuần để nhận xe, thay vì khoảng 30 tuần như trước đây.

Theo Car News China, thời gian giao hàng cho các mẫu xe điện SU7 Pro và SU7 Max đang được rút ngắn đáng kể. Từ khoảng 30 tuần như trước đây, khách hàng đặt mua các phiên bản Pro và Max của sedan điện Xiaomi hiện đã có thể nhận xe sau 6-9 tuần.

Thời gian giao hàng ngắn đi được cho là xuất phát từ năng lực sản xuất nhà máy được cải thiện, hoặc cũng có thể chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi số lượng đơn đặt hàng.

Với tình hình hiện tại, khách hàng Trung Quốc đặt cọc mua Xiaomi SU7 Pro và SU7 Max có thể nhận xe trước cuối năm, hưởng trọn vẹn ưu đãi thuế thay vì chỉ nhận một nửa khi bước sang năm 2026.

Ở chiều ngược lại, khách hàng đặt mua Xiaomi SU7 bản tiêu chuẩn tiếp tục phải chờ trong khoảng 29-32 tuần kể từ thời điểm đặt hàng.

Phiên bản SU7 Ultra hiệu suất cao cũng có thời gian chờ 6-9 tuần - tình trạng đã duy trì từ tháng 9 đến nay. Còn SUV điện Xiaomi YU7 vừa ra mắt hồi giữa năm hiện có thời gian chờ đến 32-38 tuần, lâu nhất trong số các mẫu xe điện Xiaomi.

Khách mua Xiaomi YU7 vẫn phải chờ lâu. Ảnh minh họa: Xuân Sang.

Trước đó, các báo cáo từ Sina cho hay Xiaomi Auto đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 và 3 của nhà máy tại Bắc Kinh, bên cạnh khởi động một nhà máy mới ở Vũ Hán.

Hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Xiaomi đặt mục tiêu vượt mốc sản lượng thường niên một triệu xe vào năm 2026, nhắm đến sản xuất 1,2 triệu xe/năm trong tương lai.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy của Xiaomi được báo cáo đạt gần 200%, vượt mức trung bình toàn ngành. Giai đoạn một của nhà máy tại Bắc Kinh, vốn có công suất thiết kế 150.000 xe/năm, đã tăng đáng kể sản lượng thực tế do bổ sung ca làm việc thứ hai.

Xiaomi SU7 Ultra là mẫu sedan điện hiệu suất cao. Ảnh: Xiaomi.

Giai đoạn 2 của nhà máy Bắc Kinh cũng có công suất tương tự. Chuyên trang Car News China lưu ý với tỷ lệ sử dụng 200%, tổng sản lượng thường niên của riêng nhà máy này có thể đạt 600.000 xe.

Với việc giai đoạn 3 sắp đi vào hoạt động sau Tết Nguyên đán, còn nhà máy Vũ Hán dự kiến bắt đầu sản xuất vào tháng 5/2026, Xiaomi hoàn toàn khả năng đạt được mục tiêu sản lượng 1,2 triệu xe/năm.