Xiaomi mất hơn 600 ngày để sản xuất 500.000 xe điện

Xiaomi YU7 Max màu xanh lục bảo là chiếc xe điện thứ 500.000 được hãng Trung Quốc sản xuất.

Xiaomi YU7 Max trưng bày tại showroom. Ảnh: Xuân Sang.

Theo Car News China, tài khoản chính thức của Xiaomi Auto trên mạng xã hội Weibo vừa đăng tải bài viết thông báo chiếc xe Xiaomi thứ 500.000 đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc mất 602 ngày (khoảng 20 tháng) để đạt cột mốc sản lượng nửa triệu xe.

Cái tên đánh dấu cột mốc 500.000 xe sản xuất của Xiaomi là SUV điện Xiaomi YU7 phiên bản Max. Theo Car News China, Xiaomi hiện có khả năng sản xuất hơn 350.000 xe/năm.

Xiaomi ra mắt xe điện đầu tiên SU7 vào ngày 28/3/2024. Giai đoạn một của nhà máy Xiaomi tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khởi đầu với 2 ca làm việc, còn Giai đoạn 2 được bổ sung sau đó để đảm nhiệm sản xuất SUV điện Xiaomi YU7.

Hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Xiaomi của Trung Quốc từng đối diện tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất, khiến thời gian chờ nhận xe Xiaomi YU7 tăng lên thành 62 tuần.

Hiện, Xiaomi đã có thể rút ngắn thời gian này xuống còn 32-38 tuần. Với sedan điện Xiaomi SU7, thời gian chờ dao động 6-31 tuần tùy phiên bản. Riêng biến thể hiệu năng cao Xiaomi SU7 Ultra, thời gian chờ hiện tại dao động 6-9 tuần.

Xiaomi Auto đạt cột mốc sản lượng 500.000 xe. Ảnh: Xiaomi Auto.

Vào ngày 18/11, Chủ tịch tập đoàn Xiaomi Lu Weibing cho biết hãng xe điện Xiaomi Auto dự kiến đạt được mục tiêu doanh số 350.000 xe ngay tuần này.

CEO Lei Jun thì tiết lộ Xiaomi đặt mục tiêu bàn giao hơn 400.000 xe điện trong năm nay. Hồi quý I, lượng bàn giao của Xiaomi đạt 75.869 xe. Các quý sau đó, Xiaomi Auto bàn giao thành công lần lượt 81.302 xe và 108.796 xe cho khách hàng. Riêng trong tháng 10, lượng bàn giao xe điện Xiaomi đạt 48.654 xe.

Chủ tịch Lu Weibing cũng đã công bố kế hoạch bán xe điện Xiaomi tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc từ năm 2027, với trọng tâm là các quốc gia châu Âu.