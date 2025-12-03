Doanh số xe điện của Ford giảm mạnh, Mustang bất ngờ 'tăng tốc'

Ford chứng kiến doanh số toàn bộ dải xe điện của thương hiệu đồng loại lao dốc, trong khi Mustang bật tăng mạnh trong tháng 11.

Ford đang trải qua giai đoạn khó khăn với doanh số xe điện, đặc biệt khi các ưu đãi thuế liên bang đã không còn. Điều gây bất ngờ là sự trở lại mạnh mẽ của mẫu xe cơ bắp biểu tượng Ford Mustang. Trong tháng 11/2025, doanh số của Mustang gần tương đương toàn bộ danh mục xe điện của hãng.

Doanh số toàn bộ dòng xe điện tương đương với chỉ riêng Ford Mustang

Doanh số Ford Mustang vốn khá trầm lắng trong năm nay, khi tháng 9/2025 hãng chỉ bán hơn 1.800 xe. Thế nhưng sang tháng 11, nhu cầu tăng vọt với 4.207 chiếc Mustang được bán ra - con số ấn tượng giúp mẫu xe này lấy lại phong độ.

Doanh số của dòng xe thể thao biểu tượng Ford Mustang bất ngờ tăng trưởng vượt trội trong tháng 11/2025, với thành tích gần bằng tổng doanh số của 3 dòng xe thuần điện của thương hiệu được bán ra trong tháng trước.

Ở chiều ngược lại, toàn bộ dòng xe điện của Ford gồm Mustang Mach-E, F-150 Lightning và E-Transit chỉ đạt tổng cộng 4,247 xe trong tháng 11. Cả ba đều chứng kiến mức sụt giảm mạnh, cho thấy xu hướng tiêu cực đang bao trùm thị trường EV của thương hiệu.

Dù vậy, nếu xét từ đầu năm đến nay, toàn bộ dải sản phẩm xe điện Ford vẫn đang bán tốt hơn Mustang. Tính đến hết tháng 11, Ford đã giao gần 80.000 xe điện, gần gấp đôi con số hơn 40.000 chiếc Mustang.

Doanh số cả năm của Ford tăng 6%

Với mẫu xe cơ bắp, dù doanh số cả năm vẫn giảm nhẹ, đợt tăng trưởng trong tháng 11 giúp Mustang thu hẹp khoảng cách so với năm trước. Năm 2024, Ford đã bán 41.528 chiếc Mustang tính đến thời điểm này, trong khi năm 2025 con số là 40.870, giảm 1,6%.

Ford F-150 Lightning đang gặp "vận rủi" khi hàng loạt yếu tố bất lợi cùng xảy ra đúng lúc như nhu cầu xe điện sụt giảm, chấm dứt ưu đãi thuế liên bang, vụ hỏa hoạn cháy nhà máy sản xuất nhôm nguyên liệu cho Ford, khách hàng kiện cáo...

Mức giảm của các sản phẩm thuần điện thậm chí còn đáng lo ngại hơn, đặc biệt với F-150 Lightning và E-Transit. Ford chỉ bán được 227 chiếc E-Transit trong tháng 11, so với 1.240 xe cùng kỳ năm trước khiến mức sụt giảm lên tới 82%. Ford F-150 Lightning cũng giảm 72% so với tháng 11 năm ngoái.

Dù bức tranh EV khá ảm đạm, Ford vẫn có một vài điểm sáng. Mẫu bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick tiếp tục thành công với 9.883 xe bán ra trong tháng 11, tăng mạnh so với 6.899 xe cùng kỳ năm trước. Dòng Ranger cũng tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, tổng doanh số Ford tăng hơn 6% tính từ đầu năm đến nay.

Tính từ đầu năm đến nay, doanh số của Ford đã tăng 6%. Trước mắt, hãng phải giải quyết bài toán doanh số xe điện, trước khi nghĩ xa hơn về những kế hoạch to lớn như ra mắt dòng bán tải thuần điện giá rẻ mà CEO Jim Farley đã công bố từ tháng 8/2025.

Câu hỏi còn lại là liệu Ford Mustang có thể khép lại năm với kết quả khởi sắc hay không. Một tháng 12 mạnh mẽ hoàn toàn có thể đưa mẫu xe huyền thoại này quay lại đà tăng trưởng. Trong khi đó, triển vọng của các mẫu EV có vẻ vẫn tiếp tục ảm đạm, trừ khi Ford tung ra các gói ưu đãi lớn. Đây có thể là tin vui cho những khách hàng đang tìm mua xe điện, khi mùa lễ hội cuối năm thường mang đến nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn.