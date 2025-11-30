Ford F-150 Lightning bị cáo buộc quảng cáo sai tính năng

Nhiều chiếc Ford F-150 Lightning bị phát hiện thiếu hệ thống cảm biến Forward Sensing System dù được quảng cáo là có trang bị.

Ford đang đối mặt với một vụ kiện tại Mỹ liên quan đến cáo buộc quảng cáo sai sự thật trên mẫu bán tải điện Ford F-150 Lightning 2024. Đây là mẫu xe vốn được xem là thước đo sức hút của xe điện với số đông, nhưng rắc rối mới nhất của hãng lại không liên quan đến từ động cơ hay phạm vi hoạt động, mà nằm trong phòng xử án.

Rắc rối của Ford F-150 Lightning đến từ tờ nhãn dán tùy chọn

Theo đơn kiện, một số xe Ford F-150 Lightning đời 2024 được niêm yết là có hệ thống Forward Sensing System nhưng thực tế xe xuất xưởng lại không có tính năng này. Nguyên đơn cho rằng việc thiếu vắng trang bị an toàn khiến khách hàng "chịu thiệt hại" và những nỗ lực khắc phục của Ford là không thỏa đáng.

Ford bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật trên các dòng bán tải thuần điện F-150 Lightning khi không trang bị hệ thống Forward Sensing System. Sau đó hãng đã đề nghị hoàn tiền 100 USD khiến nhiều khách hàng nổi giận.

Vụ kiện tập thể, nộp lên Tòa án Liên bang Quận Đông California, lập luận rằng nhãn dán cửa kính (window sticker) trên các xe đời 2024 ghi rõ xe có hệ thống cảm biến trước, bao gồm nhiều cảm biến đỗ xe gắn ở cản trước. Tuy nhiên, Ford đã thông báo cho các đại lý Mỹ vào ngày 31/3 rằng toàn bộ các xe F-150 Lightning 2024 được quảng cáo có trang bị này thực tế đều được sản xuất mà không có tùy chọn này.

Giải quyết không thỏa đáng, khách Ford F-150 Lightning khởi kiện

Ngay sau đó, hãng bắt đầu liên hệ với khách hàng và đề nghị hoàn tiền 100 USD , gọi đây là lỗi in nhãn dán. Nguyên đơn Ibrahim Lunawadawala cho rằng khoản hoàn tiền này quá nhỏ, vì việc lắp cảm biến tương đương trên thị trường ngoài sẽ tốn nhiều hơn đáng kể.

Không chỉ gặp "vận rủi" về tùy chọn này, Ford F-150 Lightning còn bị tạm dừng sản xuất vô thời hạn trước các áp lực thiếu nguồn cung nhôm nguyên liệu, nhu cầu EV chững lại và không còn được hưởng ưu đãi tín dụng thuế tại Mỹ.

Hồ sơ kiện nêu rõ Ford "không sẵn sàng bồi thường thỏa đáng cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng". Đơn kiện, được Carcomplaints trích dẫn, cho biết nguyên đơn đã chịu "thiệt hại xác định được" do hành vi sai lệch của Ford, bao gồm giảm giá trị xe và các tổn thất liên quan.

Diễn biến pháp lý này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Ford xác nhận tạm dừng vô thời hạn việc sản xuất F-150 Lightning, chuyển nguồn lực sang các phiên bản xăng và hybrid. Quyết định không chỉ nhằm đối phó với doanh số giảm mà còn do một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy nhôm của Novelis ở Canada, nơi cung cấp nhôm cho toàn bộ dòng F-150 của Ford.