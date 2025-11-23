Nhà máy nhôm lại cháy, ngành công nghiệp ôtô Mỹ gặp nguy

Chuỗi cung ứng ôtô Mỹ lại rung chuyển khi nhà máy nhôm Novelis tiếp tục gặp hỏa hoạn lần thứ ba chỉ trong 2 tháng.

Một trong những mắt xích quan trọng nhất của chuỗi cung ứng ôtô Mỹ lại tiếp tục gián đoạn khi nhà máy nhôm Novelis tại Scriba, New York - đơn vị cung cấp tới 40% lượng nhôm tấm cho ngành công nghiệp ôtô Mỹ - ghi nhận vụ hỏa hoạn thứ ba chỉ trong vòng 2 tháng.

Nhà máy nhôm lại cháy, nguồn cung ngày càng khan hiếm

Vụ cháy mới nhất bùng phát vào sáng thứ Năm tại đúng khu vực từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng hôm 16/9. Đây là sự cố ban đầu khiến nhà máy tê liệt, gây ra làn sóng lo ngại trên toàn ngành và buộc Novelis phải vận hành liên tục 24/7 để khắc phục thiệt hại.

Nhà máy nhôm Novelis lại tiếp tục gặp hỏa hoạn lần thứ ba trong vòng 2 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nhôm cho các hãng xe, đặc biệt là Ford.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy lúc 10h15 sáng, nhưng phải đến khoảng 16h cùng ngày Novelis mới xác nhận hoàn toàn dập tắt lửa. Các báo cáo địa phương cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực cán nóng rồi lan sang xưởng gia công, vốn là các bộ phận then chốt trong vận hành của nhà máy. Trước đó vào ngày 10/10, cơ sở này từng gặp một vụ cháy nhỏ thứ hai.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của sự cố mới. Tuy nhiên, các hãng xe đang chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu hơn, bởi nhà máy Scriba sản xuất gần một nửa lượng nhôm tấm dùng cho xe hơi tại Mỹ, trong khi Novelis nắm giữ khoảng 50% thị phần nhôm ôtô toàn cầu. Ước tính ban đầu cho thấy cơ sở này có thể tiếp tục ngừng hoạt động đến tháng sau, kéo dài thêm sự bất định cho hàng loạt hãng xe.

Trước đó, Ford đã từng sản xuất một số mẫu xe kén khách như Ford F-150 Lightning, Ford Expedition và Lincoln Navigator, nhằm dồn nguồn cung nhôm cho các mẫu xe bán chạy khác.

Ford là hãng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau vụ cháy lớn hồi tháng 9, hãng cho biết sự gián đoạn có thể khiến họ thất thu tới 1 tỷ USD , đồng thời buộc các nhà máy tại Tennessee và Michigan phải tạm đóng cửa. Thương hiệu còn phải dừng sản xuất mẫu bán tải thuần điện F-150 Lightning để tích trữ nhôm cho các mẫu xe bán chạy hơn.

Áp lực nguồn cung nhôm ngày càng lớn

Người phát ngôn Novelis cho biết toàn bộ công nhân đã được sơ tán an toàn sau sự cố sáng thứ Năm. Dù vậy, mỗi lần trì hoãn mở cửa trở lại đều tiếp tục kéo dài gánh nặng hậu cần và tài chính cho các hãng xe vốn vừa mới ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch. Nếu thời điểm tái vận hành tiếp tục trễ hơn dự kiến, Ford cùng nhiều nhà sản xuất khác có thể phải đối mặt với thêm một đợt sụt giảm sản lượng.

Bên cạnh việc thiếu nguồn cung nhôm, các hãng xe còn có nguy cơ đối mặt việc thiếu chip từ hãng Nexperia, vốn đang gặp rắc rối khi Trung Quốc hạn chế việc xuất khẩu đất hiếm và các sản phẩm từ loại nguyên liệu này.

Novelis cho biết khu vực cán nóng và dây chuyền xử lý nhiệt tại cơ sở Oswego đã hoạt động trở lại, đồng thời nhà máy vẫn tiếp tục vận chuyển vật liệu hoàn thiện để cung cấp cho Ford. Công ty nhấn mạnh sẽ tận dụng mạng lưới toàn cầu và các nguồn thay thế trong ngành để giảm thiểu tác động. Ngoài ra, Novelis tái khẳng định cam kết củng cố chuỗi cung ứng nhôm tại Mỹ, với dự án xây dựng nhà máy mới tại Bay Minette (Alabama) dự kiến chạy thử trong nửa cuối năm 2026.