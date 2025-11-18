Sau Hyundai, Ford mở bán xe cũ trên Amazon

Ford trở thành thương hiệu thứ hai đưa xe đã qua sử dụng lên Amazon, mở kênh bán hàng trực tuyến kết hợp nhận xe tại đại lý.

Ford chính thức cho phép người dùng mua xe đã qua sử dụng được chứng nhận trên nền tảng giao dịch trực tuyến mới của Amazon. Khách hàng có thể duyệt mẫu xe, chọn gói tài chính và hoàn tất giao dịch mua xe đã qua sử dụng thông qua Amazon Autos, sau đó đến đại lý Ford địa phương để nhận xe.

Ford là hãng xe thứ hai, sau Hyundai, mở gian hàng xe đã qua sử dụng trực tuyến trên Amazon. Dịch vụ này chỉ mới được áp dụng tại các thành phố lớn tại Mỹ như Los Angeles, Seattle và Dallas.

Ford là thương hiệu ôtô thứ hai xuất hiện trên nền tảng này sau Hyundai. Tuy nhiên, khác với Hyundai - vốn triển khai với các đại lý tại 48 thành phố - Ford chỉ có mặt tại 3 thị trường: Los Angeles, Seattle và Dallas. Amazon cho biết nhiều khu vực khác sẽ sớm được bổ sung.

Dù mua qua Amazon, các đại lý Ford vẫn nắm phần lớn quyền kiểm soát, bao gồm việc định giá, bảo dưỡng, và sắp xếp lịch giao xe. Nói cách khác, Amazon đóng vai trò trung gian kết nối khách hàng và đại lý.

Đây cũng là lý do nền tảng này phải thuyết phục cả người mua lẫn các đại lý, bằng lời hứa mang đến "một kênh bán hàng mới tiếp cận hàng triệu khách hàng Amazon". Với hơn 310 triệu tài khoản hoạt động, Amazon có cơ sở để củng cố lập luận đó.

Tất cả xe bán trên Amazon đều là xe Ford đã qua sử dụng đạt chuẩn chứng nhận. Những chiếc xe mới hoàn toàn sẽ không xuất hiện trên nền tảng. Toàn bộ xe đều được hỗ trợ gói bảo hành và dịch vụ cứu hộ của Ford.

Trước đó, Tesla đã loại bỏ mô hình đại lý khi trực tiếp phân phối xe đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, hãng xe điện này phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tại nhiều tiểu bang của Mỹ.

Các xe đưa lên Amazon đều đã được "kiểm tra, tân trang, đi kèm bảo hành Ford, điểm thưởng Ford Rewards và trong một số trường hợp là cam kết hoàn tiền". Ông Robert Kaffl, Giám đốc điều hành mảng bán hàng và quan hệ đại lý của Ford US, chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những lợi ích vẹn cả đôi bên".

Trải nghiệm mua xe vốn gây nhiều khó chịu cho khách hàng, với phần lớn khảo sát cho thấy đại lý là điểm gây bức xúc nhất. Tesla đã thúc đẩy xu hướng bán hàng trực tiếp đến người dùng (DTC), cho phép người mua đặt xe trực tiếp từ hãng mà không cần qua đại lý.

Việc Ford hợp tác với Amazon được xem là bước thử nghiệm mô hình bán hàng trực tuyến mới, vừa tận dụng sức mạnh nền tảng thương mại điện tử, vừa duy trì vai trò truyền thống của hệ thống đại lý.

48 trong tổng số 50 bang tại Mỹ vẫn duy trì các quy định hạn chế hoặc cấm nhà sản xuất bán xe trực tiếp cho người tiêu dùng, dù tình hình đang dần thay đổi nhờ sức ảnh hưởng của Tesla. Hãng xe điện này không vận hành mạng lưới đại lý độc lập, nhưng lại đối diện hàng loạt vụ kiện từ các hiệp hội đại lý nhằm ngăn họ bán xe trực tiếp.