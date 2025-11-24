McLaren chuẩn bị ra mắt loạt siêu xe mới, có thêm SUV hiệu năng cao

McLaren đang bước vào giai đoạn tái định hình thương hiệu, mở rộng đội hình vượt ra ngoài phạm vi siêu xe với một mẫu SUV hiệu năng cao vào năm 2028.

McLaren đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong lịch sử thương hiệu khi xác nhận kế hoạch tung ra ít nhất một siêu xe mới mỗi năm từ nay đến 2028. Tâm điểm trong số đó là mẫu SUV đầu tiên, đồng thời là mẫu xe 4 cửa đầu tiên, sử dụng động cơ V8 hybrid, dự kiến trở thành sản phẩm mở đầu cho dòng SUV Series hoàn toàn mới.

Theo định hướng mới nhất của thương hiệu, McLaren sẽ ra mắt dòng sản phẩm SUV Series, bên cạnh các mẫu xe sản xuất giới hạn nhằm tri ân lịch sử đua xe Maverick Series. Ảnh: avarvarii

Sau khi về tay quỹ đầu tư CYVN Holdings (Abu Dhabi) hồi tháng 4/2025, McLaren được kỳ vọng bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ. CYVN đồng thời sở hữu startup xe điện Forseven và nắm quyền chi phối mảng xe điện của Gordon Murray Design, cũng như có cổ phần tại hãng xe điện Trung Quốc Nio.

Những công nghệ thiết kế và kỹ thuật từ Forseven và Gordon Murray đang được tích hợp vào các mẫu xe mới của thương hiệu. Hãng xe đến từ Anh Quốc khẳng định vẫn giữ DNA hiệu suất cốt lõi, nhưng sẽ mở rộng danh mục sản phẩm nhằm thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Siêu SUV mới sẽ sử dụng động cơ V8 hybrid

Tại cuộc họp với các đại lý diễn ra tại McLaren Creation Centre ở Bicester, hãng xe thể thao Anh Quốc cho biết dòng SUV mã P47 sẽ xuất hiện trong vòng 3 năm tới. Một nhà bán lẻ tham dự tiết lộ rằng McLaren sẽ bổ sung dải sản phẩm mới: SUV Series và Maverick Series - dòng xe sản xuất cực giới hạn nhằm tri ân di sản đua xe.

Chiếc P47 được thiết kế với phong cách coupe 5 chỗ ngồi, được trang bị động cơ V8 hybrid và hệ dẫn động 4 bánh. Siêu xe này sẽ cạnh tranh với Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus hay Aston Martin DBX. Ảnh: avarvarii

Mẫu SUV 5 chỗ, vốn sẽ không sử dụng cấu hình PHEV, được mô tả có thiết kế tương tự Porsche Cayenne Turbo GT nhưng lớn hơn. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và trang bị bộ mâm 24 inch. Một đại lý nhận xét chiếc xe "cơ bắp, bề thế và không bị lẫn trong phân khúc SUV hiệu suất cao" và có thể được bàn giao từ năm 2028.

Ngoại hình khí động học của P47 được thiết kế để cạnh tranh với Ferrari Purosangue. Xe có hốc hút gió lớn phía trước nhằm làm mát động cơ V8 đặt sâu và thấp giúp hạ trọng tâm. Cụm đèn pha mới dạng tách đôi được đặt phẳng cùng thân xe, phía sau nổi bật với cánh gió lớn, bộ khuếch tán mạnh mẽ và ống xả kích thước lớn.

Siêu SUV này sẽ được ra mắt vào năm 2028, đánh dấu 100 năm trạm dịch vụ do gia đình Bruce McLaren sở hữu tại New Zealand được thành lập. Ảnh: avarvarii

Trần xe có đường lõm dạng "xương sống" kéo dài từ trước ra sau để tối ưu luồng gió. McLaren cũng sẽ giới thiệu bộ nhận diện mới nhằm kỷ niệm 100 năm trạm dịch vụ do gia đình Bruce McLaren sở hữu tại New Zealand. Một đại lý mô tả chiếc SUV "trung thành với ngôn ngữ thiết kế của McLaren và mang nhiều hơi thở di sản".

McLaren chuẩn bị ra mắt loạt siêu xe mới

Ngôn ngữ thiết kế mới của McLaren sẽ ra mắt lần đầu trên mẫu siêu xe coupe hoàn toàn mới P34, trang bị động cơ đặt giữa vào năm 2027. Mẫu xe này sử dụng động cơ V6 mild-hybrid với công suất gần 800 mã lực, được định vị giữa Artura (giá từ 265.400 USD ) và 750S (giá từ 370.600 USD ).

Mẫu siêu xe coupe P34 được định vị nằm giữa Artura và 750S, mang phong cách sang trọng với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cỡ lớn, với ngoại thất lấy cảm hứng từ McLaren F1.

Theo mô tả của các đại lý, P34 dài hơn Artura và sở hữu phần đầu lấy cảm hứng từ "huyền thoại" F1, trong khi nắp động cơ bằng kính cường lực cho phép nhìn thấy khoang plenum - chi tiết được khách hàng yêu cầu từ lâu. Nội thất xe được làm mới với ghế bọc da Nappa và Aniline, đi kèm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cỡ lớn.

McLaren cũng giới thiệu phiên bản cuối cùng của 750S với tên gọi 788HS, dự kiến ra mắt đầu năm 2027. Siêu xe sở hữu hốc hút gió trên nóc và cánh gió sau kích thước lớn, với số lượng giới hạn chỉ 200 xe cho cả 2 biến thể coupe và spider.

Nhiều mẫu xe khác của thương hiệu cũng sẽ có thế hệ tiếp nối như GTS hay 750S, trong khi đó W1 sẽ có thêm biến thể mui trần, điều mà đàn anh McLaren P1 còn thiếu.

McLaren GTS nhiều khả năng được thay thế bằng mẫu grand tourer 2+2 cũng trong năm 2027. Vào năm 2028, mẫu hypercar W1 sẽ có thêm phiên bản mui trần với phần mui ba mảnh tháo rời. Cũng trong năm này, McLaren 750S sẽ được kế nhiệm bởi một mẫu xe mới cạnh tranh trực tiếp Ferrari 849 Testarossa.

Với lộ trình mở rộng mạnh mẽ, kết hợp công nghệ hybrid và triết lý thiết kế mới, McLaren đang bước vào chương tiếp theo của thương hiệu, nơi hãng không còn chỉ gắn với những siêu xe động cơ đặt giữa, mà trở thành một nhà sản xuất đa dạng hơn nhưng vẫn giữ được trải nghiệm làm nên tên tuổi.