Sang tay Mercedes-AMG G 63 mới tinh, lời ngay 29.000 USD

Ra mắt vào đầu năm 2024, Mercedes-Benz G-Class thế hệ mới (W465) là mẫu SUV địa hình được nhiều "dân chơi" ưa chuộng vì thiết kế bắt mắt và giàu tính di sản, kết hợp hiệu năng vận hành mạnh mẽ từ khối động cơ V8 lắp ráp thủ công.
Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG G 63 đời 2026 vừa được đấu giá thành công với số tiền lên đến 245.000 USD. Đáng chú ý, chiếc SUV địa hình này vừa chỉ được mua mới vào tháng 10/2025 với số tiền 216.385 USD.
Về ngoại hình, Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm W463. Điểm khác biệt rõ rệt nhất vẫn là hốc gió cản trước với nan dọc.
Xe có kích thước 4.825 x 1.984 x 1.976 mm, chiều dài cơ sở không đổi 2.890 mm. Với khoảng sáng gầm 250 mm, mẫu SUV địa hình này có khả năng lội nước lên đến 850 mm.
Chủ nhân đầu tiên của chiếc xe đã lựa chọn màu sơn tiêu chuẩn trắng Polar White và bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch sơn màu đen nhám, vốn có giá 4.650 USD.
Mẫu SUV này còn được trang bị gói trang trí ngoại thất AMG Night Package trị giá 3.050 USD. Xe vẫn được trang bị bánh dự phòng thay vì tủ chứa của phiên bản thuần điện.
So với thế hệ trước, nội thất của chiếc Mercedes-AMG G 63 W465 được thay đổi nhẹ với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình cảm ứng 12.3 inch. Vô lăng và touchpad của chiếc SUV cũng được thiết kế hiện đại hơn.
Chủ nhân của chiếc xe đã lựa chọn tông màu nội thất đen/đỏ Red Pepper, ốp nội thất sợi carbon AMG trị giá 3.700 USD và gói nâng cấp nội thất Manufaktur Plus trị giá 8.250 USD.
Theo thông tin của người rao bán, odo của chiếc xe vừa đạt mức 338 dặm (khoảng 544 km), cho thấy độ mới của chiếc xe vừa được bàn giao trong tháng 10/2025.
Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới vẫn được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, được bổ sung cơ cấu mild-hybrid ISG 48 V hỗ trợ công suất tối đa 20 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm.
Kết hợp với động cơ này là hộp số 9 cấp AMG Speedshift TCT 9G, hệ dẫn động AMG Performance 4MATIC... giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 220 km/h.
Tại Mỹ, Mercedes-AMG G 63 có giá khởi điểm từ 195.550 USD. Sau khi cộng bộ sơ cứu trị giá 35 USD và phí vận chuyển 1.150 USD, chủ nhân của chiếc xe này vẫn lời gần 29.000 USD, trước khi khấu trừ các chi phí giao dịch trên sàn thương mại.
Trong khi G 63 vẫn đang được các nhà sưu tập săn đón, phiên bản thuần điện Mercedes-Benz G 580 EQ vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Mới đây, mẫu SUV này đã giảm giá từ mức 5% lên đến 10% để thu hút khách hàng.
