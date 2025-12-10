Sang tay Mercedes-AMG G 63 mới tinh, lời ngay 29.000 USD

Trong khi G 63 vẫn đang được các nhà sưu tập săn đón, phiên bản thuần điện Mercedes-Benz G 580 EQ vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Mới đây, mẫu SUV này đã giảm giá từ mức 5% lên đến 10% để thu hút khách hàng.