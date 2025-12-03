Mercedes-Benz G-Class mui trần thế hệ mới sắp ra mắt

Thế hệ Mercedes-Benz G-Class mới sẽ được bổ sung phiên bản mui trần, và có thể được trang bị cả động cơ xăng và diesel.

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Mercedes-Benz sản xuất chiếc G-Class Cabriolet cuối cùng. Tuy nhiên vào năm 2017, hãng từng giới thiệu chiếc Mercedes-Maybach G 650 Landaulet mui trần với số lượng chỉ vỏn vẹn 99 chiếc. Thế hệ W463 ra mắt năm 2018 cũng chưa từng có biến thể mui trần.

Trước đây, hãng xe sang đến từ Đức từng ra mắt chiếc G-Class Cabriolet chính hãng, và kết thúc với phiên bản đặc biệt G 500 Cabriolet Final Edition với số lượng giới hạn 200 chiếc.

Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Một phiên bản G-Class mui trần hoàn toàn mới đang được hoàn thiện tại nhà máy Magna Steyr ở Graz (Áo), nơi toàn bộ dòng G-Class được lắp ráp. Mercedes-Benz vừa tung hình ảnh teaser đầu tiên, đánh dấu sự trở lại của biến thể Cabriolet. Hãng xe sang Đức vẫn giữ kín hầu hết thông tin, chỉ xác nhận rằng mẫu xe sẽ được bán ở gần như mọi thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ.

Hình ảnh hé lộ cho thấy mẫu G-Class Cabriolet mới có dáng dấp kiểu Landaulet với phần mui kéo dài, khác biệt với kiểu mui ngắn của đời G-Class Cabriolet trước đây. Nhiều khả năng xe sẽ có cửa sau, phù hợp với cấu hình 4 cửa đang được áp dụng cho thế hệ G-Class W465.

Phiên bản mui trần của từng được CEO Ola Källenius giới thiệu tại triển lãm IAA Mobility 2025, bên cạnh mẫu "tiểu" G-Class hoàn toàn mới sử dụng động cơ điện.

Đừng kỳ vọng phiên bản mới sẽ cực đoan như Landaulet trước đây với hệ thống cầu portal và động cơ V12. Mercedes-Benz từng tung ra mẫu G 63 4x4² với cầu portal, nhưng đó là bản AMG, trong khi chiếc SUV mui trần sắp tới mang logo Mercedes-Benz. Dự kiến xe sẽ dựa trên cấu hình G 550 tiêu chuẩn với mui vải xếp gọn.

Việc không xuất hiện hậu tố "with EQ Technology" trong thông cáo báo chí cũng cho thấy đây sẽ là mẫu chạy xăng chứ không phải biến thể thuần điện G 580 EQ ra mắt vào năm ngoái. Với định hướng phân phối toàn cầu, khả năng cao phiên bản diesel G 450d cũng có thể được bổ sung cấu hình mui trần.

Mercedes-Benz G-Class Cabriolet là một "canh bạc" khá mạo hiểm của thương hiệu này, đặc biệt là khi nhiều mẫu xe mui trần đã bị khai tử trong thời gian dần đây do doanh số thấp.

Sự xuất hiện của G-Class Cabriolet diễn ra ngay sau cột mốc quan trọng khi Mercedes-Benz cán mốc 600.000 chiếc G-Class xuất xưởng vào tháng trước, sau 46 năm kể từ khi mẫu xe đầu tiên ra đời. Hãng vẫn chưa tiết lộ thời điểm ra mắt chính thức, nhưng nhiều khả năng xe sẽ lộ diện trước cuối năm nay. Quá trình bàn giao dự kiến bắt đầu vào năm 2026, và người mua sẽ phải trả mức giá cao hơn đáng kể so với chiếc Mercedes-Benz G 550 tiêu chuẩn - hiện có giá khởi điểm 149.400 USD đã gồm phí vận chuyển.