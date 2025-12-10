Mercedes-Benz GLB hoàn toàn mới bổ sung cấu hình thuần điện

|
Chỉ sau 6 năm từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên, Mercedes-Benz đã gấp rút ra mắt thế hệ thứ 2 của dòng SUV đô thị Mercedes-Benz GLB "with EQ Technology" (với công nghệ EQ).
|
Do đó, có thể xem chiếc xe này như một sự thay thế cho dòng SUV thuần điện Mercedes-Benz EQB ra mắt vào năm 2021. Điểm đổi mới trên dòng xe này là khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình 7 ghế truyền thống hoặc 5 ghế.
|
Về ngoại hình, Mercedes-Benz GLB EQ thế hệ mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn của thương hiệu. Lưới tản nhiệt vẫn được thiết kế với 94 ngôi sao phát sáng, khác với công nghệ 942 điểm sáng polycarbonate của GLC EQ vừa ra mắt.
|
Cụm đèn trước LED High-Performance và Multibeam LED đều được bổ sung họa tiết ngôi sao 3 cánh, kết nối với nhau bằng một dải LED mỏng đặc trưng của các dòng xe điện.
|
Mercedes-Benz GLB EQ thế hệ mới có kích thước 4.732 x 1.861 x 1.687 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.889 mm. So với EQB thế hệ trước, trục cơ sở đã tăng thêm 60 mm, chiều dài và chiều rộng tăng thêm lần lượt 48 mm và 27 mm.
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa các gói ngoại thất khác nhau như Progressive Line, AMG Line và AMG Line Plus. Chỉ số cản gió Cd được tối ưu còn 0,28, giúp tăng quãng đường di chuyển trong một chu kỳ sạc.
|
Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại với họa tiết ngôi sao ba cánh, kết nối với nhau bằng dải LED mỏng. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiệu ứng chào mừng và tạm biệt. Biển số được đặt xuống phía dưới cản sau thay vì cửa khoang hành lý.
|
Nội thất của Mercedes-Benz GLB EQ cũng được thiết kế hiện đại hơn với tùy chọn MBUX Superscreen, bao gồm bảng đồng hồ taplo 10.25 inch, màn hình giải trí trung tâm 14 inch và màn hình cho ghế phụ 14 inch.
|
Ghế ngồi được trang bị nhiều chất liệu như nỉ/da nhân tạo Artico hoặc da thật. Không gian để chân cũng được mở rộng tại 3 hàng ghế nhờ vào trục cơ sở dài hơn.
|
Tùy chọn cửa sổ trời Panorama SKY CONTROL mới cho phép thay đổi độ trong suốt chỉ trong vòng 10 đến 20 mili-giây. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các tùy chỉnh Clear (trong suốt), Opaque (mờ đục) hoặc Motif (họa tiết) với 158 ngôi sao.
|
Đặc biệt hơn, Mercedes-Benz GLB EQ cho phép lắp đặt tối đa 5 ghế trẻ em: 1 ở hàng ghế trước, 2 ở hàng ghế giữa và 2 ở hàng ghế thứ ba.
|
So với EQB, xe được bổ sung khoang hành lý phía trước có dung tích 127 L. Dung tích khoang hành lý phía sau của phiên bản 5 chỗ đạt 540 L, và có thể tăng tối đa 1.715 L khi gập tựa lưng hàng ghế thứ hai. Con số này trên phiên bản 7 chỗ là 480 L/1.605 L.
|
Tại thời điểm ra mắt, mẫu SUV thuần điện này được phân phối với 2 bản là GLB 250+ EQ và GLB 350 EQ với hiệu suất lần lượt là 272 mã lực/335 Nm và 354 mã lực/515 Nm.
|
Cả 2 đều được trang bị bộ pin điện dung lượng 85 kWh cùng khả năng sạc nhanh DC lên đến 320 kW, cho phép sạc đầy từ 10% lên đến 80% trong 22 phút.
|
Khách hàng có thể tương tác với xe thông qua phần mềm MBUX thế hệ thứ 4, hỗ trợ AI từ Microsoft và Google, tích hợp định vị sử dụng nền tảng Google Maps.
|
Mercedes-Benz GLB 250+ EQ có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Thông số trên GLB 350 EQ lần lượt là 5,5 giây và 210 km/h.
|
Tại Đức, GLB 250+ EQ có giá từ 59.048 Euro, trong khi GLB 350 EQ có giá từ 62.178 Euro. Trong tương lai, Mercedes-Benz sẽ giới thiệu GLB sử dụng cơ cấu hybrid, bao gồm động cơ 4 xy-lanh 1.5L từ nền tảng FAME và hộp số ly hợp kép 8 cấp 8F-eDCT tích hợp động cơ điện.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.