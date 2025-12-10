Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Lamborghini Temerario độc bản đậm chất nghệ thuật trừu tượng

  • Thứ tư, 10/12/2025 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hãng siêu xe đến từ Italy đã giới thiệu chiếc Lamborghini Temerario Alleggerita Ad Personam với màu sơn thực hiện mất hơn 320 giờ.

lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 1

Tại sự kiện Art Basel Miami 2025, Lamborghini lại tiếp tục giới thiệu một chiếc Temerario độc nhất thế giới, được chấp bút bởi bộ phận cá nhân hóa Ad Personam.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 2

Điểm nổi bật của dự án này là màu sơn trừu tượng được thực hiện thủ công trong hơn 320 giờ, phối trộn các sắc xanh Verde Shock, xám Grigio Maat và đen Nero Nemesis.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 3

Mẫu xe nghệ thuật này được nâng cấp từ nền tảng Lamborghini Temerario Alleggerita với nhiều chi tiết khí động học mới, giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 67% và tăng tính khí động học của xe thêm 62% so với bản tiêu chuẩn.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 4lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 5lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 6

Trong khi đó, các chi tiết được làm từ sợi carbon như tấm chia khí động học cản trước, ốp hông, tấm khe khoang động cơ, mâm xe... giúp giảm trọng lượng của xe thêm 25 kg.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 7

Bên cạnh các khe gió bổ sung tại phần đuôi, cụm ống xả kép của Huracan giờ đây được thay thế bằng cơ cấu đơn hình lục giác và đặt cao như siêu xe Lamborghini Revuelto.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 8

Lamborghini Temerario Alleggerita Ad Personam được trang bị ghế thể thao với chất liệu da màu xám Grigio Octans, đi kèm các chi tiết tương phản màu xanh Verde Scandal.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 9lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 10lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 11

Các chi tiết trang trí tại không gian này cũng sở hữu phối màu tương tự ngoại thất, đặc biệt là logo chú bò cỡ lớn giữa hai ghế được thêu chính xác đến từng milimet theo họa tiết này.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 12

Lamborghini Temerario được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực/730 Nm. Kết hợp với 3 động cơ điện, công suất của siêu xe này lên đến 920 mã lực.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 13

Nhờ vào đó, Temerario có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Chế độ thuần điện cho phép xe di chuyển tối đa 10 km.
lamborghini, temerario, sieu xe, ad personam anh 14

Mức giá của chiếc Lamborghini Temerario Alleggerita Ad Personam này không được công bố. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Lamborghini

