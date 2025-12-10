Siêu xe Lamborghini Temerario độc bản đậm chất nghệ thuật trừu tượng

Điểm nổi bật của dự án này là màu sơn trừu tượng được thực hiện thủ công trong hơn 320 giờ, phối trộn các sắc xanh Verde Shock, xám Grigio Maat và đen Nero Nemesis.

Mẫu xe nghệ thuật này được nâng cấp từ nền tảng Lamborghini Temerario Alleggerita với nhiều chi tiết khí động học mới, giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 67% và tăng tính khí động học của xe thêm 62% so với bản tiêu chuẩn.

Trong khi đó, các chi tiết được làm từ sợi carbon như tấm chia khí động học cản trước, ốp hông, tấm khe khoang động cơ, mâm xe... giúp giảm trọng lượng của xe thêm 25 kg.

Bên cạnh các khe gió bổ sung tại phần đuôi, cụm ống xả kép của Huracan giờ đây được thay thế bằng cơ cấu đơn hình lục giác và đặt cao như siêu xe Lamborghini Revuelto.

Các chi tiết trang trí tại không gian này cũng sở hữu phối màu tương tự ngoại thất, đặc biệt là logo chú bò cỡ lớn giữa hai ghế được thêu chính xác đến từng milimet theo họa tiết này.

Lamborghini Temerario được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực/730 Nm. Kết hợp với 3 động cơ điện, công suất của siêu xe này lên đến 920 mã lực.

Nhờ vào đó, Temerario có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Chế độ thuần điện cho phép xe di chuyển tối đa 10 km.

Mức giá của chiếc Lamborghini Temerario Alleggerita Ad Personam này không được công bố. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng .

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.