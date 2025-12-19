Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Porsche Carrera GT hồi sinh với diện mạo mới, odo tua về 0 km

  • Thứ sáu, 19/12/2025 16:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu xe Porsche Carrera GT của một nhà sưu tập nổi tiếng đã được nâng cấp ngoại thất của huyền thoại Porsche 917 KH từng chiến thắng chặng đua 24 Hours of Le Mans 1970.

porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 1

Ra mắt năm 2003, Porsche Carrera GT là mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu ở thời điểm đó, đồng thời nằm trong số những chiếc xe nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa vượt mốc 330 km/h.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 2

Nhà sưu tập xe nổi tiếng Victor Gómez đã "làm mới" xế cưng của mình thông qua dự án "Factory Re-Commission", một chương trình cá nhân hóa cao cấp thuộc Sonderwunsch.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 3

Phối màu quen thuộc này được gọi là "Salzburg Design", vốn lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 917 KH từng chiến thắng tại chặng đua 24 Hours of Le Mans 1970.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 4

Chiếc xe được sơn với 2 tông màu trắng và đỏ Indian Red, trong khi số đeo 23 được bảo vệ bằng lá kim loại mỏng trong suốt. Mui xe tháo rời, cột A và B, ốp tai gương chiếu hậu, khe hút gió trước, khuếch tán gió sau... được làm từ sợi carbon.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 5

Xe vẫn được trang bị bộ mâm 5 chấu nguyên bản có kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau, được sơn màu đen nhám tương tự mẫu xe 917 KH huyền thoại.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 6

Theo yêu cầu của chủ sở hữu, nội thất của chiếc Porsche Carrera GT này được bọc lại chất liệu Alcantara màu đỏ Indian Red, xen kẽ với bề mặt ốp sợi carbon nhám.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 7

Bộ ghế đua bucket seat bằng sợi carbon cũng được bọc bằng chất liệu nỉ chống cháy chuyên dụng của FIA, vốn cũng được sử dụng trên mẫu siêu xe Porsche 918 Spyder.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 8

Porsche Carrera GT vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.7L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực. Nắp che động cơ cũng được làm lại bằng sợi carbon, trong khi tấm che khoang động cơ được anode hóa màu đen nhám.
porsche, carrera gt, porsche carrera gt, sieu xe anh 9

Với các dự án Factory Re-Commission, siêu xe sẽ được đại tu toàn bộ cấu trúc kỹ thuật bởi các chuyên gia Porsche. Và đặc biệt hơn hết, sau khi toàn bộ quá trình "lột xác" được hoàn tất, odo của chiếc xe sẽ được tua về mức 0 km.

0

Việt Hà

Ảnh: Porsche

