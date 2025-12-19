Siêu xe Porsche Carrera GT hồi sinh với diện mạo mới, odo tua về 0 km

Chiếc xe được sơn với 2 tông màu trắng và đỏ Indian Red, trong khi số đeo 23 được bảo vệ bằng lá kim loại mỏng trong suốt. Mui xe tháo rời, cột A và B, ốp tai gương chiếu hậu, khe hút gió trước, khuếch tán gió sau... được làm từ sợi carbon.