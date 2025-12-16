Siêu xe Lamborghini Temerario gặp tai nạn đầu tiên trên thế giới

|
Thay thế cho Huracan, Lamborghini Temerario được giới thiệu toàn cầu vào tháng 8/2024. Sau Revuelto và Urus SE, đây là mảnh ghép mới nhất cho dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu đến từ Italy.
|
Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa được ghi nhận có liên quan đến siêu xe này. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu xe va chạm mạnh với hàng rào và biến dạng nặng, trong khi hệ thống túi khí đã được kích nổ toàn bộ.
|
Theo nguồn tin địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở Scotland. Đây là siêu xe lái thử của đại lý Lamborghini Edinburgh và là một trong những chiếc Temerario đầu tiên có mặt tại Anh.
|
Nguyên nhân tai nạn này chưa được làm rõ. Có thể người lái đã mất kiểm soát chiếc xe trong tình trạng mặt đường ẩm ướt, vốn là hiện tượng thời tiết thường gặp tại thời điểm này trong năm tại Scotland.
|
Lamborghini Temerario giờ đây chỉ còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Cơ cấu hybrid của xe bao gồm 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước và 1 trong cơ cấu V8 twin-turbo.
|
Nhờ đó, Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực, giúp mẫu siêu xe HPEV của Lamborghini có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
|
Tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Temerario có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng và có thể được ra mắt vào năm 2026. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Lamborghini còn ra mắt thêm bản nâng cấp Temerario Alleggerita với nhiều trang bị đắt tiền.
