Siêu xe Lamborghini Temerario gặp tai nạn đầu tiên trên thế giới

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa được ghi nhận có liên quan đến siêu xe này. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu xe va chạm mạnh với hàng rào và biến dạng nặng, trong khi hệ thống túi khí đã được kích nổ toàn bộ.