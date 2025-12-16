Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Lamborghini Temerario gặp tai nạn đầu tiên trên thế giới

  • Thứ ba, 16/12/2025 10:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây là tai nạn đầu tiên trên thế giới được ghi nhận đối với mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Temerario.

lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 1

Thay thế cho Huracan, Lamborghini Temerario được giới thiệu toàn cầu vào tháng 8/2024. Sau Revuelto và Urus SE, đây là mảnh ghép mới nhất cho dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu đến từ Italy.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 2

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa được ghi nhận có liên quan đến siêu xe này. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu xe va chạm mạnh với hàng rào và biến dạng nặng, trong khi hệ thống túi khí đã được kích nổ toàn bộ.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 3

Theo nguồn tin địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở Scotland. Đây là siêu xe lái thử của đại lý Lamborghini Edinburgh và là một trong những chiếc Temerario đầu tiên có mặt tại Anh.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 4

Nguyên nhân tai nạn này chưa được làm rõ. Có thể người lái đã mất kiểm soát chiếc xe trong tình trạng mặt đường ẩm ướt, vốn là hiện tượng thời tiết thường gặp tại thời điểm này trong năm tại Scotland.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 5

Lamborghini Temerario giờ đây chỉ còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Cơ cấu hybrid của xe bao gồm 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước và 1 trong cơ cấu V8 twin-turbo.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 6

Nhờ đó, Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực, giúp mẫu siêu xe HPEV của Lamborghini có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
lamborghini, temerario, tai nan, sieu xe anh 7

Tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Temerario có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng và có thể được ra mắt vào năm 2026. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Lamborghini còn ra mắt thêm bản nâng cấp Temerario Alleggerita với nhiều trang bị đắt tiền.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh chiếc Ferrari 12Cilindri gặp tai nạn đầu tiên trên thế giới

Chiếc Ferrari 12Cilindri xấu số này thuộc dàn xe lái thử của thương hiệu dành cho các đơn vị truyền thông.

19:02 22/12/2024

Siêu xe Pagani Zonda F của ông Horacio Pagani gặp tai nạn

Sự cố nghiêm trọng xảy ra với siêu xe Pagani Zonda F trong hành trình Pagani Raduno 2025 tại Italy đã khiến cộng đồng đam mê tốc độ không khỏi xót xa.

16:31 3/10/2025

'Sốc' với giá phụ tùng của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport

Không chỉ có giá trị cao và chi phí sử dụng tốn kém, người dùng cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ nếu muốn "phục hồi" siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport bị hư hỏng.

14:05 20/10/2025

Range Rover SV Black - SUV sieu sang 'toan mau den' hinh anh

Range Rover SV Black - SUV siêu sang 'toàn màu đen'

07:59 13/12/2025 07:59 13/12/2025

0

Phiên bản đặc biệt Range Rover SV Black đã chính thức ra mắt toàn cầu với gần như toàn bộ các chi tiết mang tông màu đen huyền bí, đi kèm mức giá khoảng 240.000 USD.

Việt Hà

Ảnh: supercarsofnewcastle1

lamborghini temerario tai nạn siêu xe lamborghini temerario tai nạn siêu xe lamborghini temerario scotland

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý