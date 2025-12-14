|
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thiết kế Ferdinand Alexander Porsche, hãng xe thể thao đến từ Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche.
|
Là cháu nội của nhà sáng lập thương hiệu Ferdinand Porsche, ông cũng là nhà thiết kế chính trong dự án chiếc Porsche 911 đầu tiên trong lịch sử vào năm 1964.
|
Chiếc xe mang màu sơn Paint to Sample Plus xanh F. A. Greenmetallic, vốn lấy cảm hứng từ chính màu sơn xanh Oakgreenmetallic trên chiếc 911 của ông F. A. Porsche.
|
Ngoài ra, phiên bản Porsche 911 đặc biệt này còn sở hữu thiết kế mâm Sport Classic kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, vốn cũng được thừa hưởng từ thiết kế bộ mâm cổ điển Fuchsfelge của thương hiệu này.
|
Tương tự các phiên bản di sản, lưới tản nhiệt động cơ phía sau được bổ sung huy hiệu mạ vàng "Porsche 90 F. A. Porsche", lấy cảm hứng từ logo "Porsche World Champion" của những chiếc 911 cuối những năm 1960.
|
Nội thất của chiếc Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche mang phong cách cổ điển với các chi tiết được ốp gỗ Óc Chó màu nâu nhám, đi kèm gói Sport Chrono mô phỏng theo cơ cấu Chronograph I trên chiếc 911 đầu tiên của ông F. A. Porsche.
|
Ghế ngồi được bọc da màu nâu Truffle Brown và lớp vải F. A. Grid-Weave, vốn lấy cảm hứng từ chính chiếc áo khoác của nhà thiết kế đại tài này.
|
Huy hiệu "90 F. A. Porsche" tiếp tục xuất hiện tại nhiều vị trí như bảng taplo, ốp bậc cửa phát sáng hay đèn chiếu logo mặt đất, thể hiện tính độc quyền của phiên bản này.
|
Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche được phát triển từ mẫu 911 GT3 Touring, sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
|
Chiếc 911 GT3 90 F. A. Porsche đầu tiên được trang bị hộp số sàn 6 cấp GT. Chưa rõ những chiếc còn lại có thể được nâng cấp hộp số ly hợp kép 7 cấp PDK hay không.
|
Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche chỉ được sản xuất giới hạn 90 chiếc toàn cầu. Chiếc đầu tiên đã thuộc sở hữu của ông Mark Porsche, con trai của ông F. A. Porsche.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.