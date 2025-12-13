Porsche tiếp tục tăng giá xe tại Mỹ

Porsche sẽ tiếp tục tăng giá xe tại Mỹ từ tháng 1/2026 tới nhằm bù đắp tác động của thuế quan, trong bối cảnh hãng đối mặt chi phí ngày càng lớn từ các chính sách thương mại.

Porsche Cars North America sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán các mẫu xe mới tại thị trường Mỹ từ tháng 1/2026, trong nỗ lực ứng phó tốt hơn với các mức thuế quan. Thông tin về đợt tăng giá mới nhất đã được hãng thông báo tới các đại lý tại Mỹ vào ngày 10/12.

Porsche tăng giá nhiều dòng xe tại Mỹ

Đây sẽ là lần tăng giá thứ ba chỉ trong vài tháng gần đây. Người phát ngôn của hãng cho biết quyết định này dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, vốn được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Mức tăng dự kiến sẽ áp dụng cho phần lớn, nhưng không phải tất cả, các dòng xe, với biên độ từ 1,2% đến 2,9% tùy từng mẫu. Khách hàng cần hoàn tất việc nhận xe trước ngày 5/1 để được giữ mức giá hiện hành.

Thương hiệu xe thể thao đến từ Đức cho biết sẽ tăng giá nhiều dòng xe trong năm 2026 nhằm bù đắp lại thiệt hại kinh tế do các rào cản thuế quan tại Mỹ gây ra.

Porsche không công bố bảng giá mới cũng như không nêu rõ những mẫu xe nào sẽ không nằm trong diện điều chỉnh. Áp lực từ thuế quan được cho là nguyên nhân chính đứng sau các đợt tăng giá liên tiếp. Các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã ảnh hưởng nặng nề đến tập đoàn Volkswagen, trong đó Porsche chịu tác động đặc biệt lớn do toàn bộ xe của hãng đều được sản xuất tại châu Âu.

Giám đốc tài chính Jochen Breckner đã phát tín hiệu về khả năng tăng giá trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với giới phân tích và nhà đầu tư hồi tháng 10. Khi đó, ông cho biết Porsche đã tăng giá toàn bộ các mẫu xe đời 2026 trên tất cả các thị trường. Trước đó, hãng cũng đã nâng giá xe tại Mỹ thêm 2,3% đến 3,6% vào tháng 7.

Ảnh hưởng tiêu cực của thuế quan lên các dòng sản phẩm của Porsche

Hiện tại, Macan, mẫu crossover cỡ nhỏ và cũng là dòng xe bán chạy nhất của Porsche, có giá khởi điểm 64.600 USD tại Mỹ. "Đàn anh" Cayenne lớn hơn có giá từ 98.800 USD , trong khi 911 Carrera khởi điểm ở mức 132.300 USD .

Hiện tại, mức thuế quan dành cho các mẫu xe lắp ráp tại châu Âu là 15% và có hiệu lực từ tháng 8/2025. Điều này khiến thương hiệu thiệt hại khoảng 813 triệu USD trong năm 2025.

Dù lượng xe Porsche giao tới tay khách hàng tại Mỹ trong quý III/2025 giảm 4,9%, doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay vẫn tăng 5,6%. Người phát ngôn của hãng cho biết Porsche đang ghi nhận nhu cầu mua xe mới ở mức nền tảng mạnh, một phần nhờ cam kết mang đến nhiều lựa chọn nhất có thể cho khách hàng.

Porsche Cayenne Electric sẽ có mặt tại Mỹ trong năm 2026. Với rào cản thuế quan, ưu đãi thuế dành cho xe điện kết thúc cùng mức độ hào hứng của người tiêu dùng dành cho EV giảm sút, mẫu SUV này có thể gặp nhiều bất lợi khi ra mắt.

Danh mục sản phẩm của Porsche tại Mỹ dự kiến sẽ có bước bổ sung quan trọng vào mùa hè năm sau, khi hãng bắt đầu giao mẫu Cayenne Electric, phiên bản thuần điện của dòng SUV chủ lực này. Tại Mỹ, Cayenne Electric có giá từ 109.000 USD , và lên đến 163.000 USD với phiên bản Cayenne Turbo Electric. Mức giá này cao hơn nhiều so với phiên bản Cayenne tiêu chuẩn sử dụng động cơ đốt trong.