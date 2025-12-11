Kia Seltos thế hệ mới có thiết kế giống Sportage

|
Kia vừa chính thức ra mắt chiếc Seltos thế hệ thứ hai tại nhiều thị trường. Mẫu SUV đô thị này sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu thông qua chủ đề "The Protagonist" (nhân vật chính).
Không còn phong cách nhỏ nhắn như trước, Kia Seltos thế hệ thứ hai sở hữu ngoại thất hầm hố với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước Star Map (bản đồ sao), vốn được lấy cảm hứng từ mẫu SUV hạng C Kia Sportage.
Mẫu SUV hạng B này có kích thước 4.430 x 1.830 x 1.600 mm, trục cơ sở dài 2.690 mm. Với thông số này, xe có không gian nội thất rộng rãi hơn khi trục cơ sở tăng 80 mm.
Phần đuôi được thiết kế hiện đại hơn với dải đèn LED vuốt mỏng. Mẫu xe đô thị này cũng được bổ sung một số màu sắc mới như xanh Iceberg Green, xám Gravity Gray và đỏ nhám Magma Red.
Hãng xe đến từ Hàn Quốc còn giới thiệu các tùy chọn ngoại thất ấn tượng như Kia Seltos X-line và Kia Seltos GT-line, với một số thay đổi ở cản trước/sau, ốp hông...
Kia Seltos thế hệ mới sở hữu một "cuộc cách mạng" trong thiết kế nội thất, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cảm ứng đồng kích thước 12.3 inch.
Khu vực tựa tay trung tâm được thiết kế rộng rãi hơn sau khi Kia chuyển cần số lên phía sau vô lăng. Các phím chức năng vật lý vẫn được giữ lại, giúp người lái thao tác thuận tiện mà không phải rời mắt khỏi đường đi.
Xe còn được bổ sung nhiều tùy chọn tiện nghi như cửa sổ trời Panorama, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu hay hệ thống âm thanh cao cấp của Harman Kardon và Bose.
Đối với phiên bản X-line hay GT-line, Kia mang đến phong cách thể thao hơn với vô lăng thiết kế mới, hoa văn ghế đặc trưng cùng nhiều phối màu nội thất nổi bật.
Với phiên bản tiêu chuẩn, Kia Seltos thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 2.0L, cho ra công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm.
Trong khi đó, động cơ T-GDI tăng áp 1.6L có khả năng cho ra hiệu suất 180 mã lực/265 Nm. Phiên bản cao cấp hơn mang đến sức mạnh 193 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm.
Đi kèm là hệ dẫn động 2WD hoặc AWD. Hãng cũng mang đến nhiều lựa chọn như hộp số sàn 6 cấp, hộp số ly hợp kép tự động 6 cấp/7 cấp, hộp số CVT và hộp số tự động 8 cấp.
Ngoài ra, Kia Seltos cũng sẽ được bổ sung cấu hình hybrid vào đầu năm 2026. Thông số của phiên bản này chưa được tiết lộ, tuy nhiên hãng xe cho biết mẫu SUV này sẽ có thêm khả năng cung cấp nguồn điện cho các thiết bị ngoại vi (V2L).
Xe cũng được trang bị hàng loạt các tính năng cao cấp như cảnh báo va chạm phía trước (FCA 2), hỗ trợ giữ làn đường (LFA 2), trợ lý ảo AI, chìa khóa kỹ thuật số, HUD 12 inch...
Kia Seltos thế hệ mới sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm nay. Mẫu SUV hạng B này sẽ ra mắt tại Ấn Độ, sau đó là các thị trường Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc...
